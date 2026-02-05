Tulajdonképpen az Üvöltő szelek nem egy nehéz olvasmány − Bocsánat, Emily Brontë

Margot Robbie, Jacob Elordi, kosztümök, szenvedély – aztán jön a valóság. Az Üvöltő szelek nem romkom, de nem is ellenség. Avagy miért tartják felettébb nehéz olvasmánynak Brontë regényét?

Az új Üvöltő szelek egészen más perspektívából mutatja meg a történetet.

Forrás: Warner Bros

Üvöltő szelek: tényleg olyan nehéz olvasmány, mint amilyennek a BookTok mondja? Az Emily Brontë Üvöltő szelek című könyve nem egy romantikus limonádé, de nem is olvashatatlan rémálom

A TikTok-hype és a filmes feldolgozás félreértéseket szült

Nem Emily Brontë a hibás, hanem az olvasási kultúránk áll válságban

Valójában az Üvöltő szelek nem nehéz könyv. Mi rontottuk el, Emily Brontë.

Oké, ez most egy kicsit provokatív lesz. Sőt, valószínűleg fel is bosszant pár embert.

Az Üvöltő szelek nem nehéz olvasmány.

Igen, tényleg. És igen, el kéne tudnunk olvasni. Az viszont már sokkal aggasztóbb, hogy egyre többen nyíltan küzdenek vele.

Az utóbbi időben a közösségi feedek – főleg TikTokon – tele lettek olyan videókkal, ahol felnőtt nők kissé csalódott arccal vallják be: ők bizony nem erre számítottak. A Margot Robbie–Jacob Elordi-féle, erősen szexualizált filmes előzetes után sokan rohantak könyvesboltba, kezükben a filmes borítós kiadással, és egy BookTok-kompatibilis, romantikus történetet vártak. Aztán jött a hidegzuhany: osztálykülönbségek, bántalmazás, rasszizmus, generációs traumák. Upszi.

Megjelent egy még felháborítóbb videótípus is. Hogyan éld túl az Üvöltő szeleket. Szövegkiemelés az utolsó vesszőig, minden fejezet után, mintha egy akadályversenyen lennénk, nem pedig egy regénnyel a kanapén. Pedig legyünk őszinték: az Üvöltő szelek sok klasszikushoz képest kifejezetten barátságos. Igen, vannak azonos keresztnevek, de az Earnshaw–Linton családfa még mindig könnyed bemelegítés egy orosz regényhez képest. Elnézést az irodalom tanárok zömétől.

Az Üvöltő szelek egy jó könyv!

Narratív szempontból sem egy avantgárd rémálomról beszélünk. A történet nagyrészt lineáris, cselekményvezérelt, a „történet a történetben” megoldás pedig pár fejezet után teljesen átlátható. Nem ez az a könyv, ami formabontó nyelvi kísérletezéssel kínoz. Ha valaki igazán szenvedni akar, próbálja meg Virginia Woolf A hullámok című regényét – aztán beszélgessünk újra...