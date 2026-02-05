Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Hihetetlen bakit szúrtak ki a Bridgerton negyedik évadában a szemfüles rajongók

sorozat baki Netflix A Bridgerton család
Szabados Dániel
2026.02.05.
Alig jelent meg a Bridgerton új évada, a rajongók máris kiszúrtak benne egy apró, ám annál beszédesebb bakit. A szemfüles nézők szerint az egyik jelenetben olyan tárgy tűnik fel, amelynek semmi keresnivalója nem lenne a 19. századi Londonban.

A negyedik évad nyitóepizódjában Violet Bridgerton álarcosbált rendez. Itt jelenik meg az egyik új szereplő is, Lady Araminta Gun, akit Katie Leung alakít. A szemfüles nézők észrevették: Araminta bal fülén egy apró, bőrszínű ragasztókötés látható.

A Bridgerton negyedik évadának új szereplője, Lady Araminta Gun: a rajongók furcsa tapaszt vettek észre a bal fülén
Forrás: Netflix

A Bridgerton család: a kommentelőket megosztja a baki

Ez önmagában nem is lenne különös, csakhogy A Bridgerton család a 19. század elején játszódik, míg az ilyen típusú ragasztós sebtapaszok jóval később jelentek meg. Egy TikTok-videóban egy rajongó arra hívta fel a figyelmet, hogy a modern értelemben vett tapaszokat csak 1920-ban vezették be. A rövid videó gyorsan terjedni kezdett, kedd estig több mint 24 500 megtekintést gyűjtött.

A kommentelők egy része teljesen jogosnak érezte a kritikát. Volt, aki szerint egy fülbevalóval vagy más jelmezes megoldással könnyedén el lehetett volna takarni a tapaszt, míg mások az ultramagas felbontású kamerákat okolták azért, hogy ma már ilyen részletek sem maradnak rejtve.

Ugyanakkor sok rajongó védelmébe vette a sorozatot. Többen azt írták, túlzás ilyen apróságokon fennakadni, és akadt olyan néző is, aki megjegyezte: nem érti, mi céllal kell ilyan alaposan megfigyelni a színészek fülét. Mások szerint a Bridgertont elsősorban élvezni kell, nem hibátlan történelmi rekonstrukciót kell várni.

Lady Araminta Gun karaktere azonban nem törődik a róla szóló pletykákkal – legalábbis a történet szerint. A Netflix Tudum blogja szerint Araminta két lányával van elfoglalva, akiknek mindenképpen férjet akar szerezni. Katie Leung egy interjúban úgy fogalmazott: Araminta szerinte a természetes erőt képviseli, ugyanakkor tisztában van vele, hogy sok néző negatív figuraként tekint majd rá.

A Bridgerton negyedik évadának első négy epizódja már elérhető a Netflix kínálatában, a folytatás pedig február 26-án érkezik. A napokban már ebből is láthattunk részleteket

