Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 5., csütörtök Ágota, Ingrid

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Legendák

Húsz év után közös fotón a Baywatch bombázói: Carmen Electra és Brande Roderick nem öregszenek!

Legendák Carmen Electra Baywatch
Horváth Angéla
2026.02.05.
Ritka pillanatot kaptak lencsevégre Los Angelesben: hosszú idő után ismét együtt jelent meg a nyilvánosság előtt Carmen Electra és Brande Roderick, a Baywatch egykori bombázói. A két színésznő Steven Tyler hagyományos Grammy-partiján tűnt fel, amelyet február 1-jén tartottak a hollywoodi Palladiumban.

Carmen Electra és Brande Roderick, a kilencvenes évek ikonikus sorozatának egykori vízimentői magabiztosan, elegánsan álltak a kamerák elé. Carmen testhez simuló, fekete estélyit viselt, amely letisztult szabásával és finom részleteivel hangsúlyozta alakját. Brande Roderick szintén a fekete mellett döntött: ruhája klasszikus vonalvezetésű, mégis karakteres darab volt. 

Carmen Electra és Brande Roderick Steven Tyler hagyományos Grammy-partiján
Carmen Electra és Brande Roderick Steven Tyler hagyományos Grammy-partiján
Forrás: Getty Images

Carmen Electra és Brande Roderick 20 év után újra közös fotón

Mindkét színésznő neve elválaszthatatlanul összeforrt a Baywatch című sorozattal, amely a kilencvenes években világszerte meghatározó popkulturális jelenséggé vált. A széria csúcskorszakában több százmilliós, egyes becslések szerint egymilliárdot is meghaladó nézettséggel futott. Carmen Electra 1997-ben csatlakozott a sorozathoz Lani McKenzie szerepében, míg Brande Roderick 2000 és 2001 között alakította Leigh Dyert. A Baywatch utáni években mindketten más irányba vitték tovább pályájukat: Electra filmekben, televíziós produkciókban és szórakoztató műsorokban szerepelt, később pedig saját márkával rukkolt elő. Roderick is vállalt szerepeket, de emellett vállalkozásokat vitt és jótékonysági projektekkel foglalkozott. Többször nyíltan hangoztatta, hogy számára az anyaság a legfontosabb szerep az életében. Két fiút nevel, és csak ritkán enged betekintést a magánéletébe.

Több mint húsz év telt el azóta, hogy Carmen Electra és Brande Roderick először tűntek fel együtt a képernyőn, de mintha semmit sem öregedtek volna. 

LAS VEGAS, NV - JULY 14: Actresses Brande Roderick and Carmen Electra attend the DVD release party for Starsky and Hutch at Studio 54 in the MGM Hotel Casino July 14, 2004 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Bryan Haraway/Getty Images)
Brande Roderick és Carmen Electra 2004-ben
Forrás: Getty Images

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Az Epstein-botrány Norvégiát is maga alá gyűri: erotikus leveleket váltott egymással Mette-Marit koronahercegné és a bűnöző

Miközben Mette-Marit koronahercegné fia súlyos bűncselekmények miatt áll bíróság előtt, újabb részletek kerültek napvilágra Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatáról. A botrány a norvég királyi családot is megrendítette.

Kórházba került Channing Tatum, meg kellett operálni

A színész vállsérülés miatt került kórházba, a műtét előtt pedig egy szelfivel tudatta, mi történt vele. Channing Tatum nem csinált nagy ügyet a beavatkozásból, de azt is hozzátette, tudja, nehéz időszak vár rá.

Brooklyn Beckham súlyos üzenete: egyértelműen jelezte, hogy végzett az apjával is

Eltűnt Brooklyn Beckham testéről a szüleihez köthető tetoválás, amit korábban nyilvánosan is büszkén viselt. Sokak szerint ez nem véletlen: Brooklyn Beckham ismét nyomatékosította, hogy végzett a családjával.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu