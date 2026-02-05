Húsz év után közös fotón a Baywatch bombázói: Carmen Electra és Brande Roderick nem öregszenek!

Carmen Electra és Brande Roderick, a kilencvenes évek ikonikus sorozatának egykori vízimentői magabiztosan, elegánsan álltak a kamerák elé. Carmen testhez simuló, fekete estélyit viselt, amely letisztult szabásával és finom részleteivel hangsúlyozta alakját. Brande Roderick szintén a fekete mellett döntött: ruhája klasszikus vonalvezetésű, mégis karakteres darab volt.

Carmen Electra és Brande Roderick Steven Tyler hagyományos Grammy-partiján

Forrás: Getty Images

Carmen Electra és Brande Roderick 20 év után újra közös fotón

Mindkét színésznő neve elválaszthatatlanul összeforrt a Baywatch című sorozattal, amely a kilencvenes években világszerte meghatározó popkulturális jelenséggé vált. A széria csúcskorszakában több százmilliós, egyes becslések szerint egymilliárdot is meghaladó nézettséggel futott. Carmen Electra 1997-ben csatlakozott a sorozathoz Lani McKenzie szerepében, míg Brande Roderick 2000 és 2001 között alakította Leigh Dyert. A Baywatch utáni években mindketten más irányba vitték tovább pályájukat: Electra filmekben, televíziós produkciókban és szórakoztató műsorokban szerepelt, később pedig saját márkával rukkolt elő. Roderick is vállalt szerepeket, de emellett vállalkozásokat vitt és jótékonysági projektekkel foglalkozott. Többször nyíltan hangoztatta, hogy számára az anyaság a legfontosabb szerep az életében. Két fiút nevel, és csak ritkán enged betekintést a magánéletébe.

Több mint húsz év telt el azóta, hogy Carmen Electra és Brande Roderick először tűntek fel együtt a képernyőn, de mintha semmit sem öregedtek volna.

Brande Roderick és Carmen Electra 2004-ben

Forrás: Getty Images

