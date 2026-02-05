Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
András herceg új lakóhelyén fellázadt a személyzet: nem hajlandók kiszolgálni Epstein barátját

Horváth Angéla
2026.02.05.
Egyre több kínos dolog derül ki András herceg és Jeffrey Epstein kapcsolatáról. Ezért néhány nappal ezelőtt Károly király végleg kiköltöztette öccsét a windsori Royal Lodge-ból, méghozzá az éj leple alatt. Andrew Mountbatten-Windsort a sandringhami birtokon helyezték el ideiglenesen, ennek azonban a személyzet nem örült.

A The Sun beszámolója alapján a Norfolk megyében fekvő Sandringham királyi birtokon feszült a hangulat azóta, hogy András herceg ideiglenesen beköltözött. Az alkalmazottaknak világossá tették: tisztában vannak azzal, hogy nem kötelesek Andrew-t kiszolgálni, és több dolgozó jelezte is, hogy nem kíván vele egy fedél alatt tartózkodni. Egy forrás szerint „érthető a nyugtalanság, hiszen Andrew mostanra kitaszítottá vált”.

András herceg és Jeffrey Epstein: barátságuk romba döntheti a monarchiát

A volt herceg február 2-án, hétfő este költözött el addigi, évtizedeken át lakott otthonából, a windsori Royal Lodge-ból. A lap szerint a költözés titokban, sötétedés után zajlott, és azért került rá sor, mert újabb dokumentumokat hoztak nyilvnosságra az Epstein-aktákból, ezek pedig ismételten rossz fényt vetnek Andrásra.

András herceg jelenleg a Sandringham birtokon található Wood Farm nevű vidéki házban lakik, ám ez csak átmeneti megoldás. A tervek szerint áprilisban átköltözik a közeli Marsh Farmra - ez jelenleg felújítás alatt áll. 

András herceg - új nevén Andrew Mountbatten-Windsor - már 2019-ben kényszerült visszavonulni a nyilvános királyi feladatoktól az Epstein-ügy miatt. Az amerikai Virginia Giuffre által indított polgári perben András tagadta a szexuális visszaélések vádját, ám 2022-ben több millió dolláros peren kívüli megállapodással zárta le az ügyet. A brit sajtó szerint Károly király már évek óta azon dolgozott, hogy Andrew elhagyja korábbi rezidenciáját, és frissen nyilvonássoágra hozott iratok most kapóra jöttek neki. 

