41 éves lett Cristiano Ronaldo, aki a sivatagban is szaporítja a gólokat

Torta helyett csirkemell. Az aranylábú futballista és a gyerekek példaképe, Cristiano Ronaldo ma ünnepli a 41. születésnapját. A teste még mindig egy huszonévesé, a bankszámlája pedig már egy kisebb ország költségvetését is fedezni tudná, így bőven futotta arra, hogy végre hivatalosan is eljegyezze szerelmét.

Georgina, Beni és Alana Martina megérkeznek apjuk, Cristiano Ronaldo meccsére.

Forrás: Getty Images Europe

Cristiano Ronaldo 41. születésnapja: család, gólok és egy irigylésre méltó karrier Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 1985. február 5-én látta meg a napvilágot

Az Al Nassr sztárja 41 évesen is megszállottan hajszolja az 1000. gólt

Ötgyermekes édesapa, aki 2025-ben végre eljegyezte szerelmét Georgina Rodríguezt

Fiatalon elégedetlen volt a külsejével.

A gyerekei a nyomdokába lépnek.

Cristiano Ronaldo korunk legjobb focistája, de az élete közel sem csak a csillogásról szól. Mindent, amit elért, nem hullott volna az ölébe a megveszekedett makacssága és egy támogató családja nélkül. Mindeközben a portugál legenda Szaúd-Arábiában sem csak a tevéket nézegeti, hiszen újabb rekordok megdöntésére és kedvese oltárhoz kísérésére készül.

Mesébe illő sztori Cristiano Ronaldo élete

A kis Cristiano egy olyan negyedben nőtt fel Madeirán, ahol a foci volt az egyetlen kiút a nyomorból, hacsak nem akart élete végéig halat pucolni a kikötőben. Édesapja Ronald Reagan után nevezte el a fiát Ronaldonak, mert szerette volna, ha legalább olyan sikeres lesz, mint a volt amerikai elnök. Habár szerette a fiát, sajnos többet nézte a pohár fenekét, mint a fia meccseit, ezért is kerüli nagy ívben Ronaldo az alkoholt. A lisszaboni kollégiumi évek magánya és a honvágy majdnem megtörte, de a tehetsége és rendkívüli elszántsága végül a világ legnagyobb klubjáig repítette.

Ahogy a mondás tartja, minden sikeres férfi mögött van egy támogató nő. Ez a hölgy pedig Ronaldo édesanyja, Dolores volt, aki anno azon is elgondolkodott a szegénység miatt, hogy elveteti Cristianot. Szerencse, hogy az orvos nem engedte, mert különben, most szegényebbek lennénk egy legendával. Dolores szakácsként és tanítónőként dolgozott és mindent megtett, hogy Cristianóból sikeres focista lehessen. Olyannyira nem hagyta, hogy bármi elterelje a pici fia figyelmét, hogy a pletykák szerint sokszor az ő szava döntött még a barátnők sorsáról is.