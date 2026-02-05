41 éves lett Cristiano Ronaldo, aki a sivatagban is szaporítja a gólokat

Torta helyett csirkemell. Az aranylábú futballista és a gyerekek példaképe, Cristiano Ronaldo ma ünnepli a 41. születésnapját. A teste még mindig egy huszonévesé, a bankszámlája pedig már egy kisebb ország költségvetését is fedezni tudná, így bőven futotta arra, hogy végre hivatalosan is eljegyezze szerelmét.
Cristiano Ronaldo 41. születésnapja: család, gólok és egy irigylésre méltó karrier
- Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 1985. február 5-én látta meg a napvilágot
- Az Al Nassr sztárja 41 évesen is megszállottan hajszolja az 1000. gólt
- Ötgyermekes édesapa, aki 2025-ben végre eljegyezte szerelmét Georgina Rodríguezt
- Fiatalon elégedetlen volt a külsejével.
- A gyerekei a nyomdokába lépnek.
Cristiano Ronaldo korunk legjobb focistája, de az élete közel sem csak a csillogásról szól. Mindent, amit elért, nem hullott volna az ölébe a megveszekedett makacssága és egy támogató családja nélkül. Mindeközben a portugál legenda Szaúd-Arábiában sem csak a tevéket nézegeti, hiszen újabb rekordok megdöntésére és kedvese oltárhoz kísérésére készül.
Mesébe illő sztori Cristiano Ronaldo élete
A kis Cristiano egy olyan negyedben nőtt fel Madeirán, ahol a foci volt az egyetlen kiút a nyomorból, hacsak nem akart élete végéig halat pucolni a kikötőben. Édesapja Ronald Reagan után nevezte el a fiát Ronaldonak, mert szerette volna, ha legalább olyan sikeres lesz, mint a volt amerikai elnök. Habár szerette a fiát, sajnos többet nézte a pohár fenekét, mint a fia meccseit, ezért is kerüli nagy ívben Ronaldo az alkoholt. A lisszaboni kollégiumi évek magánya és a honvágy majdnem megtörte, de a tehetsége és rendkívüli elszántsága végül a világ legnagyobb klubjáig repítette.
Ahogy a mondás tartja, minden sikeres férfi mögött van egy támogató nő. Ez a hölgy pedig Ronaldo édesanyja, Dolores volt, aki anno azon is elgondolkodott a szegénység miatt, hogy elveteti Cristianot. Szerencse, hogy az orvos nem engedte, mert különben, most szegényebbek lennénk egy legendával. Dolores szakácsként és tanítónőként dolgozott és mindent megtett, hogy Cristianóból sikeres focista lehessen. Olyannyira nem hagyta, hogy bármi elterelje a pici fia figyelmét, hogy a pletykák szerint sokszor az ő szava döntött még a barátnők sorsáról is.
Cristiano Ronaldo azóta már nemcsak egy futballista a sok közül, hanem egy irdatlanul nagy értékű globális márka is. Van saját parfümje, alsónadrág és cipő márkája, és sport tematikájú luxushotelek is viselik a nevét. Influenszerként is szétkeresi magát: a cégek vagyonokat fizetnek neki, hogy rajta keresztül elérjék a több mint 670 millió követőjét az Instagramon. Ám sosem felejtette el gyökereit: amíg pályatársai a 20. luxusautót veszik, ő olyannyira fontosnak tartja a jótékonyságot, hogy inkább ezt, a több luxusautónyi pénzt beteg gyerekek támogatására költi. Ronaldo arra is élő bizonyíték, hogy nem kell szétvarratnod magad ahhoz, hogy menő legyél. Sőt! Azért nincs rajta egyetlen tetkó sem, hogy bármikor behívhassák véradásra.
Amit eddig a karrierje során Ronaldo már elért:
- Ötszörös Aranylabda-győztes.
- Több mint 800 gól (és a számláló még pörög).
- Európa-bajnok és Nemzetek Ligája-győztes.
- Elnyerte Georgina Rodríguez szívét.
Így hódította meg Cristiano Ronaldot felesége
Georgina Rodríguez története maga a modern Hamupipőke-sztori: egy madridi Gucci-üzlet eladójaként dolgozott, amikor a focista besétált a boltba, és a tekintetük találkozott a luxustáskák között. Ronaldo azonnal felfigyelt a szerény, de lenyűgöző szépségű lányra, aki 2016 óta hű társa jóban-rosszban. Georgina nemcsak a gyerekek anyjaként, hanem üzletasszonyként is megállja a helyét, és bár Ronaldo már évek óta a feleségeként emlegeti, 2025-ig váratott magára a hivatalos eljegyzés. Úgy tűnik, eddig kellett várni, hogy legyen pénz a 3 milliárd forintba kerülő eljegyzési gyűrűre, ami feltette a pontot az i-re. Az esküvőt a tervek szerint Portugáliában tartanák meg.
Cristiano Ronaldo fiatalon elégedetlen volt külsejével
Nehéz elhinni a mai címlapfotók és a kockahas láttán, de tinédzserként Ronaldo egy vékony, kusza fogsorú srác volt, akit sokat csúfoltak a külseje és a tájszólása miatt. A megszállottsága azonban nemcsak a focira, hanem az imázsára is kiterjedt: fogszabályozás, arcápolás és több ezer órányi konditermi munka árán faragta ki magából azt a görög istent, akit ma a fél világ bálványoz. Saját bevallása szerint a hiúsága az egyik fő hajtóereje a pályán is. Valószínűleg ezért van az, hogy Cristiano Ronaldon nem fog az idő, sőt, mintha visszafelé tekerné az órát. Miközben mi már egy lépcsőzéstől is oxigénért kapkodunk, az ötszörös aranylabdás mindent megtesz, hogy a biológiai korát továbbra is 28-on tartsa, és még idén megszerezze pályafutásának 1000. gólját.
A büszke apa: Ronaldo számára a gyerekei jelentik a legnagyobb támaszt
Ronaldo számára a család a legfőbb menedék, még ha a felállás nem is mindennapi. Legidősebb fia, a 15 éves Cristiano Jr. után 2017-ben béranyától születtek ikrei, Mateo és Eva. Georginával közös kislányuk, Alana Martina szintén 2017-ben érkezett, majd 2022-ben, ikreik világrajöttekor ikerfiuk, Ángel elhunyt. Kislányuk, Bella Esmeralda (aki azóta betöltötte a negyedik életévét) és a többi gyerek közelsége végül átsegítette őket a gyászon a sivatagi elszigeteltségben is.
Cristiano Ronaldo legnagyobb fia apja nyomdokaiba lép?
A kis Beni, azaz Cristiano Jr. már nemcsak a nevét örökölte az öregének, hanem a munkamorálját is: az Al Nassr akadémiáján ugyanolyan kegyetlen profizmussal csinálja végig az edzéseket, mint az apja profiként. A 15 éves srác fizikuma már most félelmetes, és ha így halad, hamarosan nemcsak az Instagram-követőket, hanem a gólokat is hasonló ütemben fogja gyűjteni. Ha így folytatja, talán még azt is megérjük, hogy apa és fia egyszerre lépnek pályára egy hivatalos tétmeccsen.
Szóval Isten éltessen, Cristiano! Mi a tiszteletedre eszünk egy szelet tortát (vagy kettőt), te meg csak rágcsáld el nyugodtan az ünnepi natúr csirkemellet a brokkolival. Találkozunk az 1000. gólnál – mert ismerve téged, az hamarabb meglesz, mint nekünk a nyári strandforma.
