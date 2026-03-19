Ez a 3 csillagjegy maximum a festékboltban látta a Szürke ötven árnyalatát: nem a szenvedélyről híresek

Ha szóba kerül a szenvedélyes romantika, van, aki lelkes lesz – és van, aki idegesen elkezdi rendezgetni a párnákat. A csillagjegyek között is akad három, amelyik inkább menekül a túl forró témák elől.

Ez a 3 csillagjegy, nem kapna munkát Christian Greynél.

A legprűdebb csillagjegyek: íme három jegy, aki nem bírja a kémiát

A csillagjegyek között hatalmas különbségek vannak abban is, hogy mennyire kalandvágyóak – és ki az, aki inkább a klasszikus, nagymamabarát romantikát részesíti előnyben. Léteznek olyan jegyek, akik számára a szenvedély az élet fűszere ők azok, akik az egyéjszakás kalandoktól sem riadnak vissza, mások viszont már attól kényelmetlenül érzik magukat, ha egy filmben túl sokáig néz egymás szemébe két szereplő.

És aztán ott vannak azok a csillagjegyek, akiknél a romantika maximum egy szolid ölelés, egy csésze tea és egy nagyon visszafogott romantikus film – ami, no offense, de lehet egy k-dráma is, amiben a romantika lassú tűzön ég. Ha pedig valaki szóba hozza a Szürke ötven árnyalatát, akkor hirtelen nagyon sürgős dolguk akad – például elmagyarázni, hogyan kell rendszerezni a konyhai fűszereket.

A horoszkóp szerint ez a három jegy különösen híres arról, hogy inkább elpirul, mint belelendül a szenvedélyes témákba.

Szűz – Aki inkább Excel-táblát készít a romantikáról

A Szűz csillagjegy az állatöv egyik legnagyobb perfekcionistája. Ő az a típus, aki még a nyaralásra is listát ír, így nem meglepő, hogy a romantikát is szeretné rendszerezni, elemezni és lehetőleg steril körülmények között tartani.

A túl merész vagy túl szenvedélyes dolgok a Szűznél gyakran inkább zavart mosolyt váltanak ki. Miközben mások romantikus jeleneteket néznek, ő valószínűleg azon gondolkodik, vajon ki fogja kitakarítani a szobát utána.

Ha valaki lelkesen mesél neki a Szürke ötven árnyalatáról, a Szűz nagy eséllyel csak csak a film bútoraira – ami, egyébként tényleg mesés – és a falszíneire emlékszik.

Bak – Aki szerint a romantika legyen diszkrét… nagyon diszkrét

A Bak az a csillagjegy, aki még a romantikát is komoly arccal intézi. Számára a kapcsolatok nem szappanoperák, hanem hosszú távú projektek.