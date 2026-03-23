Nem kevesek kiváltsága, benned is ott van az erő: így fejleszd extraszensz képességeidet

De vajon hogyan lehet ezt a „láthatatlan érzékelést” tudatos szintre emelni? Miért van az, hogy egyesek szinte azonnal ráéreznek a dolgokra, míg mások teljesen elvesznek a racionalitás és az illúziók között? Az extraszensz képességek fejlesztése valójában nem misztikum, hanem egyfajta mentális és energetikai tréning – pont, mint amikor az izmainkat erősítjük.
Innen indul minden: az első lépés az extraszensz képességek felé
Az intuíció alapvetően mindenkiben ott lapul, csak nem mindenki ismeri fel és használja tudatosan. Azonban amikor elkezdesz figyelni rá, egyre tisztábban különbséget tudsz tenni aközött, hogy valódi belső megérzésről vagy csupán az elméd játékáról van szó. Lássuk, milyen gyakorlatokkal erősítheted extraszensz képességeidet!
A belső fókusz erősítése – az alapgyakorlat
Az extraszensz érzékelés alapja a figyelem. Válassz ki egy egyszerű helyzetet vagy eseményt: olyat, aminek a végkimenetele még nem ismert, de a következő napokban, órákban azzá válik. Csendesedj el egy pillanatra, és játszd végig fejben a lehetséges eredményeket. Figyeld meg, melyik opciónál érzel könnyedséget és akadálytalan energiaáramlást, belső blokkok nélkül. Vizsgáld meg, mikor jelenik meg a hirtelen „tudásérzet”, és mikor tapasztalod azt, hogy csak az elméd kezd el magyarázni? Ez a gyakorlat segít ráérezni arra a finom különbségre, ami a gondolat és az intuíció között lakozik.
Telepatikus kapcsolódás – amikor a ráhangolódás működni kezd
Válassz ki 2-3 embert, akikkel van valamiféle érzelmi kapcsolatod. Lehetőleg ne a közvetlen családi és baráti körből, hanem a kicsit tágabb közegedből.
Egyenként idézd fel őket lelki szemeid előtt: képzeld el az arcukat és kisugárzásukat, majd küldj nekik egyenként egy egyszerű szándékot, például : „XY, írj nekem üzenetet!” Ezután engedd el a kérésedet, és vedd le a fókuszt a célszemélyekről. A következő napokban figyeld meg, történik-e valami: egy üzenet, egy hívás vagy akár egy váratlan találkozás. Minél erősebb az érzelmi kapcsolatotok, annál gyorsabban tapasztalhatsz valamilyen szintű visszajelzést.
Bevonzás és észlelés – a figyelem edzése
Reggel válassz ki fejben 2-3 konkrét dolgot: egy színt, egy tárgyat, egy számot vagy éppen egy konkrét fogalmat. Napközben figyeld meg, hányszor találkozol az észlelni kívánt dolgokkal. Ahogy erősödnek a képességeid, egyre többször botlasz majd beléjük, de nem azért, mert a való világba egyre több lesz belőlük: a figyelmed ráhangolódik ezekre a fókuszpontokra. Ez a gyakorlat segít megérteni, hogy a tudatod aktívan formálja azt, amit észlelsz a világból.
Az extraszensz képességek nem kiváltságok, hanem benned rejlő lehetőségek. Néha a legerősebb válaszok nem kívülről jönnek, hanem már rég ott vannak a tudatalattidban, csak meg kell hallanod, és amikor ez sikerül, onnantól kezdve már nem fogod tudni figyelmen kívül hagyni azokat.
