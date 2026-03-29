A bolygóállások erre a hétre változásokat ígérnek: lesz, ahol a feszültség próbára teszi a kapcsolatot, máshol viszont meglepően nagy az összhang. A kulcs minden jegy számára ugyanaz: kommunikáció, rugalmasság és az, hogy ne engedjük, hogy a hétköznapi idegesség az ünnepi hangulat rovására menjen. Heti szerelmi horoszkóp következik!

Heti szerelmi horoszkóp 2026. március 30–április 5.: a Kosnál fellángol a szenvedély, a Bikát ostromolják a hódolók

KOS:

A húsvéti készülődés lehet, pontosabban lehetne derűs. Csak hát nehezedre esik leülni, és tervezni, de hallgass a párodra, és találjátok ki a menü mellett a programot is! A tűz jegyekben járó bolygók fellobbanthatják a szenvedélyt. A szingli Kosnak is kedvező fordulat jön!

BIKA:

Hétfőn bolygód, a Vénusz hazatér, azaz belép a te jegyedbe. Innentől könnyű lesz neked, veled. Ennek igazi nyertese a kedvesed, aki anno ebbe a türelmes emberbe szeretett bele. Ha szingli vagy, innentől kezdve a következő néhány hétben csak úgy „ragadnak” rád a jelentkezők!

IKREK:

Meglepő módon most a felesleges bőbeszédűség fog idegesíteni, holott ez tőled sem áll távol. Ha a másik hosszabban részletez valamit, igyekezz figyelni! Máskülönben megbántódik. A húsvéti készülődést ne rontsátok el ezzel.

RÁK:

Te szereted a készülődést, az ünnepeket. A párod lehet, hogy másképp gondolkodik erről, feleslegesnek tartja a felhajtást. Szerdán és csütörtökön lesznek feszült fényszögek. Közösen vigyázzatok a kapcsolatotok békéjére!

OROSZLÁN:

Ingerlékeny hangulatban lehetsz hét közben, és olyasmit is kifogásolsz, amit máskor részre sem veszel. Szerencsére Nagypéntekre szertefoszlanak a viharfelhők, és helyreáll a béke közöttetek.

SZŰZ:

„Néma gyereknek üres a tarisznyája” tartja a mondás. Szólnod kell a másiknak, ha nincs erőd, vagy kedved vele tartani. Nem vagytok összenőve. Szóval nem tragédia, hogy külön programot csináltok. Neked nem nyüzsgésre, hanem kényeztetésre van szükséged.

MÉRLEG:

A bolygók azt mutatják, hogy hét elején a másik jobb passzban van nálad. Ha engeded, akkor átragad rád az ő optimizmusa. A húsvét előtti hét nagy kihívása, hogy ki merd mondani, hogy mire van szükséged. Nem csak a párkapcsolatban, hanem általában az életben. A szerelmed erőt adhat ehhez…

SKORPIÓ:

Fix jegyben járó bolygók arra akarnak tanítani mindkettőtöket, hogy merevség helyett legyetek rugalmasak! Húsvét előtt számos kedvezőtlen és kedvező fényszög lesz az égen, ami konfliktusra és békére is esélyt ad. Az utóbbi mindenkinek jobb lenne. Igaz?

NYILAS:

Húsvét előtti héten szinte minden napra jut bolygószembenállás. Vagyis szinte minden nap lehetne vitázni. De semmiképp se engedjétek be a világ háborgását a hálószobátokba!

BAK:

Alig várod már, hogy együtt készülődhessetek, ünnepelhessetek. Szerencsére rád nem igazán hatnának a feszültséget keltő fényszögek, csak szerdán látszik vita esélye. Azt meg könnyű lesz elkerülni!

VÍZÖNTŐ:

A párod hol szórakoztat, hol bosszant. Ellentmondásos fényszögek szerint nem szabadna meglepődnöd ezen. Azt is viccesnek tarthatnád, hogy húsvét előtt milyen bonyolult a családdal megegyezni. Minden évben ez megy. Idén dőlj hátra, és hagyd, hogy egymás között lemeccseljék!

HALAK:

Lehet, hogy tűz és víz vagytok, de pont emiatt alkottok remek párt. A húsvét előtti nagyhét tele lesz bolygószembenállásokkal, ami az emberek között nézeteltérést jelent. Ti maradjatok ki ebből!