Heti szerelmi horoszkóp 2026. március 23–29.: a Bikák nehéz döntések elé kerülnek, a Vízöntők végre áttörést érhetnek el

A csillagok ezen a héten sem hagynak minket iránymutatás nélkül, különösen, ami a szív ügyeit illeti. Lesznek, akiknek több figyelmet kell szentelniük a párjuknak, másoknak a kommunikáció lesz a kulcs, és akadnak olyanok is, akiknek saját érzéseik között kell rendet tenniük. Az égi hatások most próbára tehetik a kapcsolatokat, de egyben lehetőséget is adnak a mélyebb megértésre és az összhang erősítésére. Lássuk, mi vár a csillagjegyekre a jövő héten a szerelmi horoszkóp üzenete szerint!
Heti szerelmi horoszkóp 2026. március 23-március 29.
- Kos
A következő hetet a Nap-Szaturnusz fényszöge teszi eredményessé- Az erő és az energia veled van. A párod szeretné, ha neki is jutna belőle, belőled. A nagy lelkesedés közepette ne feledkezz meg róla! Szakíts időt kettőtökre!
- Bika
A következő héten kihívásokkal kell szembenézned a párkapcsolatban. A legnehezebb az lesz a bolygók szerint, hogy eldöntsd: válaszolj, vagy csendben maradj. Valószínűleg sokat segít, ha emlékezteted magadat arra, hogy beszélni okosan, hallgatni bölcsen lehet.
- Ikrek
Egy ismerőssel nagyon jól megértitek egymást, a párod szerint túlságosan is… Ez tuti, hogy féltékennyé fogja tenni a szerelmedet. Nem azért, mert nem bízik benned, hanem a másik félben nem bízik. Beszélgessetek, de analizáljátok túl a helyzetet!
- Rák
A Mars-Jupiter ragyogó fényszög elkísér egész héten. Csordultig leszel szeretettel, gyengédséggel és megértéssel. A párod szerencsés, hogy veled lehet. Pont emiatt akar kizárólagosságot. Ez most nem csak hűséget jelent, hanem kisajátítást is...
- Oroszlán
Lehet, hogy naivnak és jóhiszeműnek tart a párod. Emiatt viccelődhet veled, de nem gúnyolódik rajtad. Ha mégis így éreznél, akkor csendes duzzogás helyett szólj neki! Az égi folyamatok szerint nincs benne rosszindulat. Csak te vagy hiperérzékeny.
- Szűz
Lehet egy kihívás, de nem kell nyugtalankodnod, hamar túljuttok rajta. Érdemes tízig számolnod, és közben a párod véleményét meghallgatnod. Ez az egész egyfajta próbatétel: hogyan tudtok együttműködni, együtt gondolkodni, együtt megtalálni a megoldást.
- Mérleg
Rámenősségnek, erőszakosságnak élheted meg azt, amit a szerelmed csupán noszogatásnak szán. Szerdán lesz számodra kellemetlen bolygóegyüttállás. Muszáj kinyitnod a szádat, ha nem akarsz félreértésből eredő veszekedést.
- Skorpió
A párodnak most nagy szüksége van a megértésedre, mert valami nyomasztja. De ez nem jelentheti azt, hogy csak az ő nyűgjeivel kell foglalkoznotok. Neked a munkahelyi gondokat kellene elmesélned neki. Kérd, hogy hallgasson végig!
- Nyilas
A párod imádja a humorodat, de jóból is megárt a sok. Legyél mértéktartó! Nem csak a szerelmed miatt, hanem mások miatt is. Nem mindenki vevő a poénjaidra. Nem a jókedvvel van baj, hanem az időzítéssel és a töménységgel. Erre kell ügyelned.
- Bak
Ellentmondásos bolygóállások lesznek az égen hétvégén és a hét során egyaránt. Támogatnotok, és nyugtatnotok kell egymást. Nem szabad engednetek, hogy közétek álljanak a családi kihívások. Az is aktuális, hogy nemet mondjatok, vagy azt válaszoljátok, hogy később.
- Vízöntő
Hétfőre és keddre időzíts minden olyan megbeszélést a pároddal, ami eddig nem hozott eredményt! Váratlan és kedvező fordulatot szimbolizálnak az égi folyamatok. Ez az egész hetedre jó hatással lesz…
Jó neked és a környezetednek is a Mars-Jupiter briliáns fényszöge, ami egész héten elkísér. Ettől csordultig leszel szeretettel, szerelemmel. Lesznek jelentkezők, akik ebből kapni akarnak. A döntés most a te kezedben van!
