Heti szerelmi horoszkóp 2026. március 23–29.: a Bikák nehéz döntések elé kerülnek, a Vízöntők végre áttörést érhetnek el

A csillagok ezen a héten sem hagynak minket iránymutatás nélkül, különösen, ami a szív ügyeit illeti. Lesznek, akiknek több figyelmet kell szentelniük a párjuknak, másoknak a kommunikáció lesz a kulcs, és akadnak olyanok is, akiknek saját érzéseik között kell rendet tenniük. Az égi hatások most próbára tehetik a kapcsolatokat, de egyben lehetőséget is adnak a mélyebb megértésre és az összhang erősítésére. Lássuk, mi vár a csillagjegyekre a jövő héten a szerelmi horoszkóp üzenete szerint!

Szenvedély vagy konfliktus? A szerelmi horoszkóp választ ad

Heti szerelmi horoszkóp 2026. március 23-március 29.

Kos

A következő hetet a Nap-Szaturnusz fényszöge teszi eredményessé- Az erő és az energia veled van. A párod szeretné, ha neki is jutna belőle, belőled. A nagy lelkesedés közepette ne feledkezz meg róla! Szakíts időt kettőtökre!

Bika

A következő héten kihívásokkal kell szembenézned a párkapcsolatban. A legnehezebb az lesz a bolygók szerint, hogy eldöntsd: válaszolj, vagy csendben maradj. Valószínűleg sokat segít, ha emlékezteted magadat arra, hogy beszélni okosan, hallgatni bölcsen lehet.

Ikrek

Egy ismerőssel nagyon jól megértitek egymást, a párod szerint túlságosan is… Ez tuti, hogy féltékennyé fogja tenni a szerelmedet. Nem azért, mert nem bízik benned, hanem a másik félben nem bízik. Beszélgessetek, de analizáljátok túl a helyzetet!

Rák

A Mars-Jupiter ragyogó fényszög elkísér egész héten. Csordultig leszel szeretettel, gyengédséggel és megértéssel. A párod szerencsés, hogy veled lehet. Pont emiatt akar kizárólagosságot. Ez most nem csak hűséget jelent, hanem kisajátítást is...

Oroszlán

Lehet, hogy naivnak és jóhiszeműnek tart a párod. Emiatt viccelődhet veled, de nem gúnyolódik rajtad. Ha mégis így éreznél, akkor csendes duzzogás helyett szólj neki! Az égi folyamatok szerint nincs benne rosszindulat. Csak te vagy hiperérzékeny.

Szűz

Lehet egy kihívás, de nem kell nyugtalankodnod, hamar túljuttok rajta. Érdemes tízig számolnod, és közben a párod véleményét meghallgatnod. Ez az egész egyfajta próbatétel: hogyan tudtok együttműködni, együtt gondolkodni, együtt megtalálni a megoldást.

Mérleg

Rámenősségnek, erőszakosságnak élheted meg azt, amit a szerelmed csupán noszogatásnak szán. Szerdán lesz számodra kellemetlen bolygóegyüttállás. Muszáj kinyitnod a szádat, ha nem akarsz félreértésből eredő veszekedést.

Skorpió

A párodnak most nagy szüksége van a megértésedre, mert valami nyomasztja. De ez nem jelentheti azt, hogy csak az ő nyűgjeivel kell foglalkoznotok. Neked a munkahelyi gondokat kellene elmesélned neki. Kérd, hogy hallgasson végig!

Nyilas

A párod imádja a humorodat, de jóból is megárt a sok. Legyél mértéktartó! Nem csak a szerelmed miatt, hanem mások miatt is. Nem mindenki vevő a poénjaidra. Nem a jókedvvel van baj, hanem az időzítéssel és a töménységgel. Erre kell ügyelned.

Bak

Ellentmondásos bolygóállások lesznek az égen hétvégén és a hét során egyaránt. Támogatnotok, és nyugtatnotok kell egymást. Nem szabad engednetek, hogy közétek álljanak a családi kihívások. Az is aktuális, hogy nemet mondjatok, vagy azt válaszoljátok, hogy később.

Vízöntő

Hétfőre és keddre időzíts minden olyan megbeszélést a pároddal, ami eddig nem hozott eredményt! Váratlan és kedvező fordulatot szimbolizálnak az égi folyamatok. Ez az egész hetedre jó hatással lesz…

Jó neked és a környezetednek is a Mars-Jupiter briliáns fényszöge, ami egész héten elkísér. Ettől csordultig leszel szeretettel, szerelemmel. Lesznek jelentkezők, akik ebből kapni akarnak. A döntés most a te kezedben van!