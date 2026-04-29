T. Danny végre elárulta: ekkor kerülhet le róla a maszk

Sokáig aggódtak érte a rajongók és a közeli ismerősök, most azonban őszintén mesélt arról, min ment keresztül az elmúlt években T. Danny. A népszerű előadó nyíltan beszélt drogproblémáiról, a mélypontokról, valamint arról is, hogyan sikerült hátat fordítania korábbi, önpusztító életmódjának.

T. Danny kíméletlen őszinteséggel vallott függőségéről.

Fotó: Mediaworks Archív

T. Danny őszintén vallott drogproblémáiról és a mélypontról, ahonnan sikerült visszatérnie

T. Danny – polgári nevén Telegdy Dániel – elmondása szerint éveken át sodródott egyre rosszabb irányba. Kapcsolatai megromlottak, életvitele szélsőséges lett, és több alkalommal is életveszélyes helyzetbe került. Saját bevallása szerint jelentős összegeket költött kokainra, miközben napokig tartó bulik és kimerítő életmód jellemezte a mindennapjait.

A fordulópont akkor érkezett el, amikor már saját magára sem ismert rá.

„Az utolsó pont az volt, amikor a tükörképem mondta nekem azt, hogy most volt elég. Amikor már nehezen tudtam a saját szemembe nézni, mert észrevettem azt, hogy ez nagyon nem én vagyok”

– fogalmazott egy rádióinterjúban. Hozzátette: a rendőrségi ügyei is olyan figyelmeztető jelek voltak, amelyeket már nem tudott figyelmen kívül hagyni.

Fél éve nem nyúlt kábítószerhez

A 27 éves előadó már fél éve tiszta, és saját döntéséből változtatott az életén. Mint mondja, családja, barátai és rajongói támogatása nélkül valószínűleg nem jutott volna idáig. Az elmúlt időszakban sokaknak feltűnt, hogy T. Danny rendszeresen fekete maszkban jelenik meg. Ennek hátterében egészségügyi ok áll: a túlzott kokainhasználat következtében károsodott az orrsövénye, amely miatt műtétre lesz szüksége. A beavatkozás során saját porc segítségével állítják helyre az érintett területet. A műtétről ezt mondta: „Nincsen implantátum, ez csak saját anyag. Ez az én saját porcom lesz. Ez egy kicsit bonyolult művelet, de nem nehéz. Egy porcot építenek be, amiből majd ott szövet lesz rajta, és az orr tulajdonképpen valamilyen szinten újraépíti saját magát.“

Hogy mikor válhat meg végleg a maszktól, arra egyelőre nincs pontos válasz, de a rapper szerint még az idei évben sor kerülhet rá.

Volt, hogy barátai attól tartottak, meg fog halni

A nehéz időszak alatt többször is előfordult, hogy rosszullét miatt mentőt kellett hívni hozzá, sőt olyan eset is volt, amikor autójában, járó motor mellett ájult el. Barátai szerint voltak pillanatok, amikor komolyan attól tartottak, hogy elveszítik. Most azonban új fejezet kezdődött az életében. Amikor azt kérdezték tőle, nem tart-e attól, hogy a nyári koncertezés miatt visszaesik, így válaszolt: „Egy új korszak kezdődött, és abszolút nem félek ettől, nagyon biztos vagyok magamban, a képességeimben meg az akaratomban. Ez nem akarat kérdése: elmentem a falig, láttam, megnéztük, szuper, és most megyek egy másik irányba” – mondta.