Alig lehet ráismerni: teljesen átalakult a Dancing with the Stars egykori sztárja, Andrei Mangra

Viharos időszakon van túl Andrei Mangra, aki a 2024 őszén kirobbant botránya után most ismét életjelet adott magáról – méghozzá teljesen megváltozott külsővel.

Alig lehet ráismerni a DWTS táncosára: Andrei Mangra külseje teljesen megváltozott.

Fotó: TV2

A Dancing With The Stars sztárja, Andrei Mangra friss fotót posztolt

A táncos neve 2024 őszén került a címlapokra, miután verekedésbe keveredett. A történtek után már másnap nem jelent meg a próbán, és rendőrségi ügye miatt nem tudott színpadra állni a Dancing with the Starsban. Partnere, Szabó Zsófi végül Suti András oldalán folytatta a versenyt.

A botrány után úgy tűnt, kérdésessé válik a táncos karrierje, ám végül nem tűnt el a képernyőről. 2025-ben Belgiumban tért vissza, ahol a helyi Dancing with the Starsban szerepelt, ezzel jelezve, hogy nemzetközi szinten továbbra is számolnak vele.

Most pedig ismét magára irányította a figyelmet: közösségi oldalán friss fotót osztott meg, amelyen sokak szerint alig lehet ráismerni. Rövid hajjal és látványosan izmosabb testalkattal jelentkezett, teljesen más képet mutatva, mint amit a nézők korábban megszoktak tőle. A bejegyzésből az is kiderült, hogy nem csupán a közösségi médiába tér vissza. „Készen állok a teljes táncos nyári szerződésekre!” – írta, ami arra utal, hogy újra aktívan szeretne dolgozni és visszatérni a tánc világába.

A kérdés már csak az, hogy a múlt árnyékát mennyire sikerül maga mögött hagynia – az viszont biztos, hogy új külsővel és új lendülettel vág bele a következő időszakba.

