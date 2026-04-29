Veszélyes Eufória-szextrend terjed: már halálos áldozatot is követelt a módszer

Az Eufória mindig is tabudöntögető sorozat volt, azt azonban álmunkban sem gondoltuk volna, hogy halálos veszéllyel járó szextrendet hoz divatba az új évadával. Pedig ez a helyzet. Egy szexterapeuta most megnyomta a vészcsengőt, miután a tudomására jutott, hogy a sorozatban bemutatott életveszélyes szexjelenet hatalmas népszerűségnek örvend a közösségi médiában.

Az Eufória szexjelenete kiakasztotta a szakértőket.

Forrás: northfoto

Életveszélyes az Eufória-szextrend

Az Eufória új évadában láthatjuk, amint az egyik szereplő, Ellis nyugtalanító viszonyt alakít ki egy fiatal lánnyal. Később a plasztikai sebész szex közben folpackba csomagolja a tangában lévő szeretőjét, majd élvezkedve nézi a csapdába esett áldozatát. Közben pedig olyan ijesztő mondatokat mond, hogy: „Lehet, hogy örökre megtartalak."

Gigi Engle szexterapeuta azonnal figyelmeztetést adott ki a bizarr szextrend miatt. A szakértő véleménye szerint ugyanis ez a fajta hatalmi dinamika és hálószobai trend nem a kezdőknek való és ha tapasztalat nélkül belevágnak a nézők, akkor a párjuk életét kockáztathatják.

„Ez a fajta szextrend arról szól, hogy a domináns fél leuralja az engedelmes partnerét. Ilyenkor az erotikus izgalom a mumifikálásból ered. Vannak emberek, akiknek már attól orgazmusuk lehet, hogy uralkodhatnak a partnerük felett. Ez jó móka lehet, de csak akkor, ha kölcsönös megegyezésen alapszik és a játék bármikor abbahagyható. Ha újonc vagy a témában, akkor jobb, ha lazán hagyod a csomagolást, hogy krízishelyzet esetén ne nyomja össze a partnered testét a folpack. Ügyelj arra is, hogy ne tekerd be az arcát és mindig legyen nálad biztonsági olló, ha gyorsan ki kell mentened a másikat" – magyarázta a szakértő.

Gigi szerint fontos, hogy mindig legyen biztonsági szó, amely hatására abba kell hagyni az aktust, különben életveszélybe kerülhet az engedelmes fél. A szexterapeuta felemlegetett egy szomorú tavalyi incidenst, amely során egy Michaela Brashaye Rylaardsdam nevű Onlyfans-modellt gyilkosság miatt letartóztattak, miután véletlenül megfojtotta a párját, Michael Dalet. A rendőrség tájékoztatása szerint ők is éppen a folpackos szextrendet próbálták ki, amikor a tragédia történt. Náluk az okozta a halálos végkimenetelt, hogy a férfi arcát is becsomagolták, ő pedig az aktus egy pontján már egyáltalán nem kapott levegőt. De nem ez az egyetlen halálos áldozattal járó eset, 2014-ben ugyanis egy Richard Bowler nevű férfit 5 éves börtönbüntetésre ítéltek, miután a szexjáték közben fóliába csavarta és véletlenül megölte a partnerét.

A szexterapeuta ezért határozottan arra kéri a sorozat új dolgokra vágyó rajongóit, hogy csak óvatosan és lassan haladva próbálják ki az Eufóriában látható szextrendet és ügyeljenek a biztonságra.

