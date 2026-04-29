2026. ápr. 29., szerda Péter

Veszélyes Eufória-szextrend terjed: már halálos áldozatot is követelt a módszer

Komáromi Bence
2026.04.29.
Az HBO sikersorozata felkavarta az állóvizet. Az új évadban ugyanis még magasabb fokozatra kapcsolták az erotikát. A szakértők figyelmeztetnek, ugyanis az Eufória új részében látható egyik szextrend halálos veszélyt rejt magában.

Az Eufória mindig is tabudöntögető sorozat volt, azt azonban álmunkban sem gondoltuk volna, hogy halálos veszéllyel járó szextrendet hoz divatba az új évadával. Pedig ez a helyzet. Egy szexterapeuta most megnyomta a vészcsengőt, miután a tudomására jutott, hogy a sorozatban bemutatott életveszélyes szexjelenet hatalmas népszerűségnek örvend a közösségi médiában.

Az Eufória szexjelenete kiakasztotta a szakértőket.
Életveszélyes az Eufória-szextrend

Az Eufória új évadában láthatjuk, amint az egyik szereplő, Ellis nyugtalanító viszonyt alakít ki egy fiatal lánnyal. Később a plasztikai sebész szex közben folpackba csomagolja a tangában lévő szeretőjét, majd élvezkedve nézi a csapdába esett áldozatát. Közben pedig olyan ijesztő mondatokat mond, hogy: „Lehet, hogy örökre megtartalak."

Gigi Engle szexterapeuta azonnal figyelmeztetést adott ki a bizarr szextrend miatt. A szakértő véleménye szerint ugyanis ez a fajta hatalmi dinamika és hálószobai trend nem a kezdőknek való és ha tapasztalat nélkül belevágnak a nézők, akkor a párjuk életét kockáztathatják.

„Ez a fajta szextrend arról szól, hogy a domináns fél leuralja az engedelmes partnerét. Ilyenkor az erotikus izgalom a mumifikálásból ered. Vannak emberek, akiknek már attól orgazmusuk lehet, hogy uralkodhatnak a partnerük felett. Ez jó móka lehet, de csak akkor, ha kölcsönös megegyezésen alapszik és a játék bármikor abbahagyható. Ha újonc vagy a témában, akkor jobb, ha lazán hagyod a csomagolást, hogy krízishelyzet esetén ne nyomja össze a partnered testét a folpack. Ügyelj arra is, hogy ne tekerd be az arcát és mindig legyen nálad biztonsági olló, ha gyorsan ki kell mentened a másikat" – magyarázta a szakértő.

Gigi szerint fontos, hogy mindig legyen biztonsági szó, amely hatására abba kell hagyni az aktust, különben életveszélybe kerülhet az engedelmes fél. A szexterapeuta felemlegetett egy szomorú tavalyi incidenst, amely során egy Michaela Brashaye Rylaardsdam nevű Onlyfans-modellt gyilkosság miatt letartóztattak, miután véletlenül megfojtotta a párját, Michael Dalet. A rendőrség tájékoztatása szerint ők is éppen a folpackos szextrendet próbálták ki, amikor a tragédia történt. Náluk az okozta a halálos végkimenetelt, hogy a férfi arcát is becsomagolták, ő pedig az aktus egy pontján már egyáltalán nem kapott levegőt. De nem ez az egyetlen halálos áldozattal járó eset, 2014-ben ugyanis egy Richard Bowler nevű férfit 5 éves börtönbüntetésre ítéltek, miután a szexjáték közben fóliába csavarta és véletlenül megölte a partnerét.

A szexterapeuta ezért határozottan arra kéri a sorozat új dolgokra vágyó rajongóit, hogy csak óvatosan és lassan haladva próbálják ki az Eufóriában látható szextrendet és ügyeljenek a biztonságra.

Az Eufória harmadik évadának előzetesét itt tudod megtekinteni:

