Tragédia: görögdinnyét evett a család, másnapra mindannyian meghaltak

Az indiai Abdullah Dokadia, felesége Nasreen Dokadia, valamint lányaik, Aisha és Zainab szombat este vacsoráztak együtt rokonaikkal, másnapra azonban mind meghaltak. A rendőrség szerint a görögdinnye lehet az oka, ételmérgezés miatt vizsgálódnak.

Meghalt egy négytagú család a hétvégén, miután görögdinnyét ettek. A család április 25-én, szombat este vacsorázott együtt a rokonaikkal, ahol több mindent is fogyasztottak, beleértve egy biryani nevű fűszeres rizses ételt is. A család hazaérve azonban elfogyasztott még egy görögdinnyét is, a bajok pedig ekkor kezdődtek, ételmérgezési tünetekkel. 

Görögdinnyét ettek, másnapra meghaltak

  • Az indiai család tagjai egy baráti vacsora után hazatértek, majd még elfogyasztottak közösen egy görögdinnyét.
  • Másnap kellemetlen tüneteket észleltek, így orvoshoz fordultak, gyorsan romló állapotuk miatt kórházba kerültek.
  • Sajnos mindnyájan meghaltak, az ügyben a rendőrség is nyomoz.

A család az esti dinnye elfogyasztása után másnapra nagyon rosszul lett. Mind a négyüknek ment a hasa és hánytak is, így a háziorvoshoz fordultak. Az állapotuk gyorsan romlott, így végül kórházba szállították őket. A kisebbik lány már délelőtt negyed 11 körül elhunyt, majd az anyja és testvére is követte. Az édesapa, Abdullah Dokadia este fél 11 körül hunyt el. A haláleset egész Indiát sokkolta, a rendőrség pedig ételmérgezésre gyanakszik, adta hírül a Gulf News Asia.

Ételmérgezés után vizsgálódik a rendőrség

Mivel mindannyian ettek a fűszeres rizsből, emellett görögdinnyét is fogyasztott az egész család, így a rendőrség jelenleg az ételmérgezés lehetőségét vizsgálja. A dinnye szennyezettségére azonban jobban gyanakodnak, ugyanis a hatóságok szerint a vacsora többi résztvevője nem lett beteg, akik biryanit ettek, de dinnyét nem. 

A görögdinnye vegyszerekkel vagy más anyagokkal szennyeződhetett, így a holttestek boncolását követően szövet- és élelmiszermintákat küldtek vizsgálatra a hatóságok. A halál okát azonban csak a részletes eredmények birtokában fogják tudni megállapítani.

