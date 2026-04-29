Tragédia: görögdinnyét evett a család, másnapra mindannyian meghaltak

Meghalt egy négytagú család a hétvégén, miután görögdinnyét ettek. A család április 25-én, szombat este vacsorázott együtt a rokonaikkal, ahol több mindent is fogyasztottak, beleértve egy biryani nevű fűszeres rizses ételt is. A család hazaérve azonban elfogyasztott még egy görögdinnyét is, a bajok pedig ekkor kezdődtek, ételmérgezési tünetekkel.

Ételmérgezés miatt halhatott meg a család, miután görögdinnyét ettek előző este. Forrás: Shutterstock

Görögdinnyét ettek, másnapra meghaltak Az indiai család tagjai egy baráti vacsora után hazatértek, majd még elfogyasztottak közösen egy görögdinnyét.

Másnap kellemetlen tüneteket észleltek, így orvoshoz fordultak, gyorsan romló állapotuk miatt kórházba kerültek.

Sajnos mindnyájan meghaltak, az ügyben a rendőrség is nyomoz.

A család az esti dinnye elfogyasztása után másnapra nagyon rosszul lett. Mind a négyüknek ment a hasa és hánytak is, így a háziorvoshoz fordultak. Az állapotuk gyorsan romlott, így végül kórházba szállították őket. A kisebbik lány már délelőtt negyed 11 körül elhunyt, majd az anyja és testvére is követte. Az édesapa, Abdullah Dokadia este fél 11 körül hunyt el. A haláleset egész Indiát sokkolta, a rendőrség pedig ételmérgezésre gyanakszik, adta hírül a Gulf News Asia.

Ételmérgezés után vizsgálódik a rendőrség

Mivel mindannyian ettek a fűszeres rizsből, emellett görögdinnyét is fogyasztott az egész család, így a rendőrség jelenleg az ételmérgezés lehetőségét vizsgálja. A dinnye szennyezettségére azonban jobban gyanakodnak, ugyanis a hatóságok szerint a vacsora többi résztvevője nem lett beteg, akik biryanit ettek, de dinnyét nem.

A görögdinnye vegyszerekkel vagy más anyagokkal szennyeződhetett, így a holttestek boncolását követően szövet- és élelmiszermintákat küldtek vizsgálatra a hatóságok. A halál okát azonban csak a részletes eredmények birtokában fogják tudni megállapítani.

