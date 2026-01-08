Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 8., csütörtök

Ez a 4 tízmilliószoros nap 2026-ban átírhatja a sorsod – Az univerzum kinyitja a teremtés kapuit

energiák buddhizmus tízmilliószoros napok 2026
Jónás Ágnes
2026.01.08.
Hiszel abban, hogy az vagy, amit gondolsz? A tízmilliószoros nap a tibeti buddhizmus egyik legkülönlegesebb hagyománya, amelyekből 2026-ban 4 is lesz. Tökéletes alkalmak lehetnek ezek arra, hogy saját rezgéseiddel és pozitív gondolataid energiáival befolyásold sorsod alakulását. Nézzük, miért különlegesek a napok!

Remek lehetőséget kínálnak a tudatos teremtésre, a pozitív energiák terjesztésére és bevonzására és a régi, már haszontalan minták elengedésére. A tízmilliószoros napok a te életedben is gyökeres változásokat indíthatnak el, ezért érdemes tudatosan készülnöd rájuk 2026-ban is. 

Kezében gyertyákat tartó buddhista férfi a tízmilliószoros napon.
2026-ban 4 tízmilliószoros nap is lesz. Ilyenkor a világ energiasztintje megemelkedik. 
Forrás:  123rf.com

A tízmilliószoros napok ereje

  • Mi a jelentése a tízmilliószoros napnak?
  • Miért érdemes tudatosan készülni a tízmilliószoros napokra 2026-ban is?
  • Hogyan befolyásol benünket a mantra és az énidő ezeken a különleges napokon?

Mi a tízmilliószoros nap jelentése?

A hagyomány szerint ezeken a napokon a világ enrgiaszintje megemelkedik, és minden szándék, vágy, gondolat, érzés és tett tízmilliószoros erővel hat. A buddhista szerzetesek ilyenkor hálát gyakorolnak, rengeteget meditálnak, elengedik mindazt, ami már nem szolgálja őket, és megfogalmazzák a legfontosabb vágyaikat. A tízmilliószoros napok a tibeti buddhizmus szerint Buddha életének négy jelentős eseményéhez kapcsolódnak, amik a következők:

  • a csodák bemutatása
  • a születés és a megvilágosodás
  • az első tanítás
  • a mennybemenetel

Ezeket a különleges és energetikailag rendkívül telített napokat a tibeti holdnaptár alapján számítják ki. 2026-ban ezekre a dátumokra esnek a tízmilliószoros napok. Készülj rájuk tudatosan és pozitívan. Légy nagyon óvatos: minden, amit gondolsz, érzel vagy teszel, sokszorosan visszatér hozzád. Igen, a negatívum, a baj és a szerencsétlenség is. Nagyon nem mindegy tehát, hogy mit gondolsz, teszel és milyen energiát áramoltatsz magadból mások felé. 

Mikor vannak tízmilliószoros napok 2026-ban?

Február 28. – Buddha csodáinak napja

Május 29. – Buddha születése, megvilágosodása és halála

Július 24. – Az első tanítás napja 

November 21. – Buddha mennybemenetele és visszatérése

Készülj fel − Hasznos mantrák a tízmilliószoros napokra

Hozd ki a legtöbbet ezekből a rendhagyó napokból. A 4 tízmilliószoros nap amellett, hogy spirituális hagyományokon alapul és ünnepnapnak számítanak, egyúttal lehetőségek arra, hogy kezedbe vedd a sorsod alakítását. A mantra nem pusztán egy szó vagy egy mondat, hanem egy olyan különleges hangsor, ha tetszik hangrezgés, amelyet ha többször ismételgetsz, képes pozitívra áthangolni a lelked és a körülötted lévő energiákat. Gyakorlatilag olyan, mint egy kiadós lélekfitnesz

A tízmilliószoros napokon a mantra – akár egy lelki hangszóró – „felhangosítja” a kívánságaidat és a gondolataidat. Ha sikerül rátalálnod a személyes mantrádra, a pozitív energiák előbb-utóbb áramlani kezdenek az életedbe. 

Fiatal nő pulóverben meditál a tízmilliószoros napon.
Erősítd magad és a világ rezgéseit mantrákkal a tízmilliószoros napokon.
 Forrás:  123rf.com

Mondd el a legegyszerűbb mantrákat magadban, közben pedig fókuszálj a vágyaidra: 

  • Tiszta szívből kérek, szeretettel teremtek, hálával fogadok.
  • Om Mani Padme Hum (Ez az egyik legismertebb mantra, jelentése: „a drágakő a lótuszban”. A könyörületességet és bölcsességet erősíti).
  • Az aggódást elengedtem, világomban itt és most minden rendben van.

Mit tehetsz saját sorsod alakulásárt még a tízmilliószoros napokon?

  • Vezess hálanaplót este vagy reggel. Segít bevonzani a jót az életedbe.
  • Vizualizáld a vágyaidat, azaz jelenítsd meg képekben is lelki szemeid előtt a céljaidat.
  • Meditálj vagy imádkozz, mélyedj magadba néhány percre, és ismételgesd a kedvemc mantrád.
  • Tegyél jót valakivel! Tudd, hogy a viszonzást nem biztos, hogy attól kapod majd, akivel jót tettél. A jó energia bárhonnan jöhet. 
  • Segíts valakinek valami apróságban, mosolyogj, vagy állj egy jó ügy mellé. 

Ne feledd a dátumokat és azt, hogy ha tudatosan pozitív energiát küldesz, az univerzum visszatükrözi. 

