Ez a 4 tízmilliószoros nap 2026-ban átírhatja a sorsod – Az univerzum kinyitja a teremtés kapuit

Remek lehetőséget kínálnak a tudatos teremtésre, a pozitív energiák terjesztésére és bevonzására és a régi, már haszontalan minták elengedésére. A tízmilliószoros napok a te életedben is gyökeres változásokat indíthatnak el, ezért érdemes tudatosan készülnöd rájuk 2026-ban is.
A tízmilliószoros napok ereje
- Mi a jelentése a tízmilliószoros napnak?
- Miért érdemes tudatosan készülni a tízmilliószoros napokra 2026-ban is?
- Hogyan befolyásol benünket a mantra és az énidő ezeken a különleges napokon?
Mi a tízmilliószoros nap jelentése?
A hagyomány szerint ezeken a napokon a világ enrgiaszintje megemelkedik, és minden szándék, vágy, gondolat, érzés és tett tízmilliószoros erővel hat. A buddhista szerzetesek ilyenkor hálát gyakorolnak, rengeteget meditálnak, elengedik mindazt, ami már nem szolgálja őket, és megfogalmazzák a legfontosabb vágyaikat. A tízmilliószoros napok a tibeti buddhizmus szerint Buddha életének négy jelentős eseményéhez kapcsolódnak, amik a következők:
- a csodák bemutatása
- a születés és a megvilágosodás
- az első tanítás
- a mennybemenetel
Ezeket a különleges és energetikailag rendkívül telített napokat a tibeti holdnaptár alapján számítják ki. 2026-ban ezekre a dátumokra esnek a tízmilliószoros napok. Készülj rájuk tudatosan és pozitívan. Légy nagyon óvatos: minden, amit gondolsz, érzel vagy teszel, sokszorosan visszatér hozzád. Igen, a negatívum, a baj és a szerencsétlenség is. Nagyon nem mindegy tehát, hogy mit gondolsz, teszel és milyen energiát áramoltatsz magadból mások felé.
Mikor vannak tízmilliószoros napok 2026-ban?
Február 28. – Buddha csodáinak napja
Május 29. – Buddha születése, megvilágosodása és halála
Július 24. – Az első tanítás napja
November 21. – Buddha mennybemenetele és visszatérése
Készülj fel − Hasznos mantrák a tízmilliószoros napokra
Hozd ki a legtöbbet ezekből a rendhagyó napokból. A 4 tízmilliószoros nap amellett, hogy spirituális hagyományokon alapul és ünnepnapnak számítanak, egyúttal lehetőségek arra, hogy kezedbe vedd a sorsod alakítását. A mantra nem pusztán egy szó vagy egy mondat, hanem egy olyan különleges hangsor, ha tetszik hangrezgés, amelyet ha többször ismételgetsz, képes pozitívra áthangolni a lelked és a körülötted lévő energiákat. Gyakorlatilag olyan, mint egy kiadós lélekfitnesz.
A tízmilliószoros napokon a mantra – akár egy lelki hangszóró – „felhangosítja” a kívánságaidat és a gondolataidat. Ha sikerül rátalálnod a személyes mantrádra, a pozitív energiák előbb-utóbb áramlani kezdenek az életedbe.
Mondd el a legegyszerűbb mantrákat magadban, közben pedig fókuszálj a vágyaidra:
- Tiszta szívből kérek, szeretettel teremtek, hálával fogadok.
- Om Mani Padme Hum (Ez az egyik legismertebb mantra, jelentése: „a drágakő a lótuszban”. A könyörületességet és bölcsességet erősíti).
- Az aggódást elengedtem, világomban itt és most minden rendben van.
Mit tehetsz saját sorsod alakulásárt még a tízmilliószoros napokon?
- Vezess hálanaplót este vagy reggel. Segít bevonzani a jót az életedbe.
- Vizualizáld a vágyaidat, azaz jelenítsd meg képekben is lelki szemeid előtt a céljaidat.
- Meditálj vagy imádkozz, mélyedj magadba néhány percre, és ismételgesd a kedvemc mantrád.
- Tegyél jót valakivel! Tudd, hogy a viszonzást nem biztos, hogy attól kapod majd, akivel jót tettél. A jó energia bárhonnan jöhet.
- Segíts valakinek valami apróságban, mosolyogj, vagy állj egy jó ügy mellé.
Ne feledd a dátumokat és azt, hogy ha tudatosan pozitív energiát küldesz, az univerzum visszatükrözi.
Fogékony vagy a spiritualitásra? Ezek a cikkek is érdekelhetnek: