Ez a 4 tízmilliószoros nap 2026-ban átírhatja a sorsod – Az univerzum kinyitja a teremtés kapuit

Remek lehetőséget kínálnak a tudatos teremtésre, a pozitív energiák terjesztésére és bevonzására és a régi, már haszontalan minták elengedésére. A tízmilliószoros napok a te életedben is gyökeres változásokat indíthatnak el, ezért érdemes tudatosan készülnöd rájuk 2026-ban is.

2026-ban 4 tízmilliószoros nap is lesz. Ilyenkor a világ energiasztintje megemelkedik.

A tízmilliószoros napok ereje

Mi a jelentése a tízmilliószoros napnak?

Miért érdemes tudatosan készülni a tízmilliószoros napokra 2026-ban is?

Hogyan befolyásol benünket a mantra és az énidő ezeken a különleges napokon?

Mi a tízmilliószoros nap jelentése?

A hagyomány szerint ezeken a napokon a világ enrgiaszintje megemelkedik, és minden szándék, vágy, gondolat, érzés és tett tízmilliószoros erővel hat. A buddhista szerzetesek ilyenkor hálát gyakorolnak, rengeteget meditálnak, elengedik mindazt, ami már nem szolgálja őket, és megfogalmazzák a legfontosabb vágyaikat. A tízmilliószoros napok a tibeti buddhizmus szerint Buddha életének négy jelentős eseményéhez kapcsolódnak, amik a következők:

a csodák bemutatása

a születés és a megvilágosodás

az első tanítás

a mennybemenetel

Ezeket a különleges és energetikailag rendkívül telített napokat a tibeti holdnaptár alapján számítják ki. 2026-ban ezekre a dátumokra esnek a tízmilliószoros napok. Készülj rájuk tudatosan és pozitívan. Légy nagyon óvatos: minden, amit gondolsz, érzel vagy teszel, sokszorosan visszatér hozzád. Igen, a negatívum, a baj és a szerencsétlenség is. Nagyon nem mindegy tehát, hogy mit gondolsz, teszel és milyen energiát áramoltatsz magadból mások felé.

Mikor vannak tízmilliószoros napok 2026-ban?

Február 28. – Buddha csodáinak napja Május 29. – Buddha születése, megvilágosodása és halála Július 24. – Az első tanítás napja November 21. – Buddha mennybemenetele és visszatérése

Készülj fel − Hasznos mantrák a tízmilliószoros napokra

Hozd ki a legtöbbet ezekből a rendhagyó napokból. A 4 tízmilliószoros nap amellett, hogy spirituális hagyományokon alapul és ünnepnapnak számítanak, egyúttal lehetőségek arra, hogy kezedbe vedd a sorsod alakítását. A mantra nem pusztán egy szó vagy egy mondat, hanem egy olyan különleges hangsor, ha tetszik hangrezgés, amelyet ha többször ismételgetsz, képes pozitívra áthangolni a lelked és a körülötted lévő energiákat. Gyakorlatilag olyan, mint egy kiadós lélekfitnesz.