Jönnek a fagyosszentek: eddig ne ültesd ki a palántákat, ha nem akarsz csalódni

Májusban már sokan úgy érzik, végleg megérkezett a tavasz, a tapasztalt kertészek azonban ilyenkor még nem dőlnek hátra. A fagyosszentek időszaka évről évre emlékeztet arra, hogy a késő tavaszi lehűlések még okozhatnak meglepetéseket – és komoly károkat is a kertben.

A fagyosszentek idején a frissen kiültetett palánták különösen érzékenyek a hajnali lehűlésekre

Mikor vannak a fagyosszentek 2026-ban?

A népi hagyomány három névnaphoz köti ezt az időszakot: Pongrác, Szervác és Bonifác napjához. Ezek minden évben május 12-ére, 13-ára és 14-ére esnek. A megfigyelések szerint ezekben a napokban gyakran érkezik egy hirtelen hidegfront, amely akár fagyot is hozhat, különösen a hajnali órákban.

Május elején az időjárás gyakran kiszámíthatatlan. Egy-egy melegebb, napos nap után könnyen visszatérhet a hűvös levegő, ami a már fejlődésnek indult növényeket érzékenyen érinti. Ilyenkor sok gyümölcsfa virágzik, a palánták pedig már kikerülnek a kertbe – egy hajnali fagy pedig könnyen kárt tehet bennük.

A paradicsom, paprika, uborka vagy a különböző tökfélék különösen érzékenyek a hidegre, de a virágzó gyümölcsfák is megsínylik az ilyen hirtelen lehűléseket. Egyetlen hideg éjszaka is elegendő lehet ahhoz, hogy a termés egy része odavesszen.

Tényleg elmúlik utána a fagyveszély?

A hagyomány úgy tartja, hogy a fagyosszentek után már nem kell tartani a fagytól, de a valóság ennél árnyaltabb. Bár május közepe után általában stabilabbá válik az időjárás, előfordulhatnak későbbi lehűlések is, sőt ritkán még június elején is jelentkezhetnek hideg hajnalok.

A fagyosszentek idején Európa-szerte tartanak a hirtelen lehűlésektől, amelyek komoly károkat okozhatnak a kertekben.

Ezért a fagyosszentek inkább egyfajta iránytűként szolgálnak: addig mindenképp érdemes óvatosnak lenni, de utána sem árt figyelni az előrejelzéseket, különösen fagyzugos területeken.

Mit érdemes tenni a kertben?

A legfontosabb a türelem. A fagyérzékeny növények kiültetésével érdemes megvárni a biztosan melegebb időt. Ha a palánták már kint vannak, éjszakára takarással – például fátyolfóliával – védeni lehet őket a hidegtől. A cserepes növényeket célszerű védettebb helyre vinni, például fal mellé vagy fedett teraszra. A friss vetések és zsenge hajtások esetében pedig különösen fontos, hogy ne érje őket közvetlenül a hajnali lehűlés.