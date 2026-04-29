Így néz ki most a Xena 58 éves sztárja, Lucy Lawless - Barnán, vörösen vagy szőkén szebb?

Szerinted melyik szerep állt a legjobban a színésznőnek? És melyik frizura? Megmutatjuk Lucy Lawless legkiemelkedőbb alakításait, de arról is lerántjuk a leplet, hogy miként fest most, közel a hatvanhoz!

Talán még a Z generációsoknak sem kell bemutatni Xena karakterét, aki sokunk számára jelentett igazi példaképet. Az ókori Görögország harcos amazonja nem ismert félelmet, és még a frufruja is mindig tökéletesen állt. A színésznő, Lucy Lawless ennek a karakternek köszönhetően robbant be a köztudatba, de a sorozat lezártát követően is feltűnt még pár kiemelkedő alkotásban. Mi most azonban azt fogjuk közelebbről megvizsgálni, miként lehetséges, hogy neki tényleg minden frizura jól áll.

Az alábbi fotó Lucy Lawlessről 2024-ben készült.
Lucy Lawless 2024-ben vállig érő hajjal, szemüvegben is mesés.
Lucy Lawless szerepei és frizurái

  • Az új-zélandi színésznő szinte minden stílust kipróbált már a vásznon.
  • Magánéletében a barna és a szőke hajszínek között váltogatott.
  • Ő az, akinél szinte képtelenség eldönteni a nagy kérdést: frufru vagy sem?

Xena: A harcos királynő

A 90-es évek sorozatai közül, az egyik meghatározó fantasy történetében egy agilis és magabiztos amazonként ismerte meg a világ Lucy Lawlesst. A Xena: A harcos királynő sorozatban sötét barna, egyenes hajjal láthattuk, méghozzá egyenesre vágott frufruval. 

Lucy Lawless, mint Xena a harcos amazon, akinek mindig tökéletes a frizurája.
Spartacus: Vér és homok

2010-től Lucy Lawless a Spartacus sorozatban Lucretiát alakította. A ludus befolyásos és ambiciózus úrnőjeként nem egyszer csodálhattuk meg gyönyörű alakját. Ám, ami számunkra most még ennél is fontosabb, az a haja. Itt ugyanis hosszú, vörös, hullámos fürtökkel láthattuk a színésznőt. Ráadásul Lucy Lawless a sorozat újrázásában, a Spartacus: Ashur házában ismét visszatér a képernyőre, mint Lucretia.

Lucy Lawless az egyik legdögösebb szerepében, egy tőle rendkívül szokatlan hajszínnel.
Élete a halál

Az új-zélandi színésznő 2019-től egy drámasorozatban is játszott. Az Élete a halál alkotásban a frufru ugyan visszatért, de a haja sokkal rövidebb és meglepő módon szőke lett. Lucy Lawless egyébként a magánéletében is gyakran visszatért a szőke valamelyik árnyalatához.

Lucy Lawless 2026-ban

A magát már rendezőként is kipróbáló színésznő számára a Xena nemcsak a hírnevet, de a szerelmet is elhozta. A forgatáson ismerte meg ugyanis férjét, Robert G. Tapert producert, akivel 1998 óta élnek boldog házasságban. Két közös fiuk született, de Lucy Lawless korábbi kapcsolatából született lányát, Daisy-t is közösen nevelték. Most, 58 évesen is elképesztő formában van, ami nem elsősorban a plasztikai sebészeknek, inkább a boldog és kiegyensúlyozott életének köszönhető.

Ezek is érdekelhetnek:

Xena, a harcos hercegnő – Így néztek ki a kultikus akciósorozat szereplői régen és most – GALÉRIA

A Xena, a harcos hercegnő már az első epizódoktól kezdve erős női karakterekkel hódította meg a nézőket. Galériánkban megnézheted, hogy néznek ki ma a sorozat szereplői!

Ókori izgalmak a CANAL+ kínálatában! Megérkezett a Spartacus: Ashur háza - Videó

Csavaros történelmi sztorira vágysz, ami pótolja a Gladiátor és a Trója című filmek óta tátongó űrt a szívedben? Ne keress tovább! Megérkezett a Spartacus: Ashur háza a Canal+ kínálatában.

Sztárok akkor és most: így néznek ki a 90-es évek sorozatainak kedvenc színészei

A sztárok is változnak, a 90-es évek sorozatkedvencei is velünk együtt öregszenek. Mégis, jó néha visszanézni, milyenek voltak, és egy kicsit elmerengeni a múlton, ha csak egy cikk erejéig is.

 

 

