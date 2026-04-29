Így néz ki most a Xena 58 éves sztárja, Lucy Lawless - Barnán, vörösen vagy szőkén szebb?

Talán még a Z generációsoknak sem kell bemutatni Xena karakterét, aki sokunk számára jelentett igazi példaképet. Az ókori Görögország harcos amazonja nem ismert félelmet, és még a frufruja is mindig tökéletesen állt. A színésznő, Lucy Lawless ennek a karakternek köszönhetően robbant be a köztudatba, de a sorozat lezártát követően is feltűnt még pár kiemelkedő alkotásban. Mi most azonban azt fogjuk közelebbről megvizsgálni, miként lehetséges, hogy neki tényleg minden frizura jól áll.
Lucy Lawless szerepei és frizurái
- Az új-zélandi színésznő szinte minden stílust kipróbált már a vásznon.
- Magánéletében a barna és a szőke hajszínek között váltogatott.
- Ő az, akinél szinte képtelenség eldönteni a nagy kérdést: frufru vagy sem?
Xena: A harcos királynő
A 90-es évek sorozatai közül, az egyik meghatározó fantasy történetében egy agilis és magabiztos amazonként ismerte meg a világ Lucy Lawlesst. A Xena: A harcos királynő sorozatban sötét barna, egyenes hajjal láthattuk, méghozzá egyenesre vágott frufruval.
Spartacus: Vér és homok
2010-től Lucy Lawless a Spartacus sorozatban Lucretiát alakította. A ludus befolyásos és ambiciózus úrnőjeként nem egyszer csodálhattuk meg gyönyörű alakját. Ám, ami számunkra most még ennél is fontosabb, az a haja. Itt ugyanis hosszú, vörös, hullámos fürtökkel láthattuk a színésznőt. Ráadásul Lucy Lawless a sorozat újrázásában, a Spartacus: Ashur házában ismét visszatér a képernyőre, mint Lucretia.
Élete a halál
Az új-zélandi színésznő 2019-től egy drámasorozatban is játszott. Az Élete a halál alkotásban a frufru ugyan visszatért, de a haja sokkal rövidebb és meglepő módon szőke lett. Lucy Lawless egyébként a magánéletében is gyakran visszatért a szőke valamelyik árnyalatához.
Lucy Lawless 2026-ban
A magát már rendezőként is kipróbáló színésznő számára a Xena nemcsak a hírnevet, de a szerelmet is elhozta. A forgatáson ismerte meg ugyanis férjét, Robert G. Tapert producert, akivel 1998 óta élnek boldog házasságban. Két közös fiuk született, de Lucy Lawless korábbi kapcsolatából született lányát, Daisy-t is közösen nevelték. Most, 58 évesen is elképesztő formában van, ami nem elsősorban a plasztikai sebészeknek, inkább a boldog és kiegyensúlyozott életének köszönhető.
