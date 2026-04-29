Így néz ki most a Xena 58 éves sztárja, Lucy Lawless - Barnán, vörösen vagy szőkén szebb?

Talán még a Z generációsoknak sem kell bemutatni Xena karakterét, aki sokunk számára jelentett igazi példaképet. Az ókori Görögország harcos amazonja nem ismert félelmet, és még a frufruja is mindig tökéletesen állt. A színésznő, Lucy Lawless ennek a karakternek köszönhetően robbant be a köztudatba, de a sorozat lezártát követően is feltűnt még pár kiemelkedő alkotásban. Mi most azonban azt fogjuk közelebbről megvizsgálni, miként lehetséges, hogy neki tényleg minden frizura jól áll.

Lucy Lawless 2024-ben vállig érő hajjal, szemüvegben is mesés.

Lucy Lawless szerepei és frizurái Az új-zélandi színésznő szinte minden stílust kipróbált már a vásznon.

Magánéletében a barna és a szőke hajszínek között váltogatott.

Ő az, akinél szinte képtelenség eldönteni a nagy kérdést: frufru vagy sem?

Xena: A harcos királynő

A 90-es évek sorozatai közül, az egyik meghatározó fantasy történetében egy agilis és magabiztos amazonként ismerte meg a világ Lucy Lawlesst. A Xena: A harcos királynő sorozatban sötét barna, egyenes hajjal láthattuk, méghozzá egyenesre vágott frufruval.

Lucy Lawless, mint Xena a harcos amazon, akinek mindig tökéletes a frizurája.

Spartacus: Vér és homok

2010-től Lucy Lawless a Spartacus sorozatban Lucretiát alakította. A ludus befolyásos és ambiciózus úrnőjeként nem egyszer csodálhattuk meg gyönyörű alakját. Ám, ami számunkra most még ennél is fontosabb, az a haja. Itt ugyanis hosszú, vörös, hullámos fürtökkel láthattuk a színésznőt. Ráadásul Lucy Lawless a sorozat újrázásában, a Spartacus: Ashur házában ismét visszatér a képernyőre, mint Lucretia.

Lucy Lawless az egyik legdögösebb szerepében, egy tőle rendkívül szokatlan hajszínnel.

Élete a halál

Az új-zélandi színésznő 2019-től egy drámasorozatban is játszott. Az Élete a halál alkotásban a frufru ugyan visszatért, de a haja sokkal rövidebb és meglepő módon szőke lett. Lucy Lawless egyébként a magánéletében is gyakran visszatért a szőke valamelyik árnyalatához.

Lucy Lawless 2019-ben népszerűsítette az Élet a halál című sorozatot.

Lucy Lawless 2026-ban

A magát már rendezőként is kipróbáló színésznő számára a Xena nemcsak a hírnevet, de a szerelmet is elhozta. A forgatáson ismerte meg ugyanis férjét, Robert G. Tapert producert, akivel 1998 óta élnek boldog házasságban. Két közös fiuk született, de Lucy Lawless korábbi kapcsolatából született lányát, Daisy-t is közösen nevelték. Most, 58 évesen is elképesztő formában van, ami nem elsősorban a plasztikai sebészeknek, inkább a boldog és kiegyensúlyozott életének köszönhető.