Ebben a 3 hónapban születnek a legszeretőbb anyák − Egy asztrológus szerint

Vajon számít, hogy mikor születtél, ha az anyai ösztönökről van szó? Egy asztrológus szerint igen, hiszen bizonyos hónapok különösen erős gondoskodó energiákat hordoznak. Derítsd ki, hogy mennyire vagy jó anya!

Nem csupán a horoszkóp határozza meg személyiségünk magját, nagy figyelmet kap a születési hónap is. Az asztrológia szerint ugyanis tulajdonságaink részben összefügghetnek azzal, hogy pontosan mikor születtünk. Most felfedjük azt a három hónapot, amelyekben a legerősebbek a jó anyai energiák.

jó anya az asztrológia szerint
Születési hónapod is beleszólhat, mennyire leszel jó anya. Legalábbis az asztrológia szerint.
Kikben él legerősebben a jó anya erő?

  • A csillagjegyeken túl a különböző hónapok is más-más energiával rendelkeznek.
  • Az anyaságnak számtalan jó formája létezik, de vannak, akik ösztönösen gondoskodóbbak.
  • Az asztrológia szerint a legjobb anyák tavasszal, nyáron és ősszel születnek.
  • Nem ez határozza meg, hogy milyen anya vagy, de érdekes összefüggésekre világíthat rá.

A csillagjóslás régóta próbál választ adni arra, hogyan hat ránk a születésünk időpontja, kezdve az alapvető személyiségünktől a kapcsolatainkon át egészen addig, hogy hová kellene idén nyáron elutaznunk. Bár tudományosan nem bizonyított, sokan mégis szívesen fedeznek fel mintázatokat saját életükben a csillagjegyük jellemzésével vagy akár a szerelmi horoszkópjukkal kapcsolatban. Egy friss asztrológiai megközelítés a jó anyaságot vizsgálta, és megtalálta azt a három születési hónapot, amelyekhez kifejezetten szeretetteljes, gondoskodó anyai attitűd társul.

elég jó anya
A születési hónapod felfedi, hogy mennyire vagy elég jó anya.
Ezekben a hónapokban születnek a legjobb anyák

Március

A márciusi születésűeket az empátia és a gondoskodó természet jellemzi. Könnyen ráhangolódnak mások érzéseire, és fontos számukra, hogy a környezetükben mindenki biztonságban érezze magát. Gyermekeiket is hasonló szellemben nevelik, vagyis arra, hogy figyeljenek másokra, törekedjenek az igazságosságra, és vállalják a felelősséget a tetteikért.  Anyaságukat a magas érzelmi intelligencia határozza meg, és gyermekeiket is arra tanítják, hogy az érzékenység nem gyengeség, hanem erő.

Július

A júliusban születettekben erős vágy él, hogy támogassák és felemeljék szeretteiket. Fontos számukra a családi hagyományok tisztelete, miközben tudatosan törekednek arra, hogy a múlt kevésbé működő mintáit ne adják tovább. Gyermekeiket elképesztő önbizalommal képesek felruházni. Arra ösztönzik őket, hogy hallgassanak a megérzéseikre, merjenek kezdeményezni, és nyitott szívvel forduljanak mások felé.

Október

Az október hónapban születettek könnyed, megnyerő személyiségek, akik számára különösen fontosak a minőségi emberi kötelékek. Természetes bájukkal könnyen teremtenek kapcsolatot, és ezt a szemléletet adják tovább a gyerekeiknek is. A nevelés során elsősorban a kommunikáció, a figyelmesség és az együttműködés értékét hangsúlyozzák. Ezzel olyan légkört teremtenek, amelyben a gyerekek megtanulják, hogy másokkal együtt még többre lehet jutni.

Nem a születésed határozza meg a jó anyaságodat

Az asztrológiai meglátások nem törvényszerűségek. Inkább tekinthetők egyfajta inspiráló önismereti eszköznek, de a szerető, támogató szülői jelenlét nem a csillagok állásán múlik. Sokkal inkább azon, hogy mennyi figyelmet, időt és érzelmi energiát adsz a gyermekeidnek.

Ezek is érdekelhetnek:

A legjobb anyák ezek a csillagjegyek – avagy nincs egyetlen jó recept, csak szeretet

Nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy jól szeress. A csillagok szerint az ösztöneid vezetnek, és megmutatják, benned hogyan él a legjobb anyák minősége – úgy, ahogy csak rád jellemző.

Anya-lánya csillagjegyek: most kiderül, hogy örök szövetségesek vagy a legnagyobb ellenségek lesztek

Vannak olyan anya-lánya csillagjegy-párosítások, amelyek tökéletes harmóniában élhetnek, míg másoknál, bár a szeretet erős, gyakran kialakulhatnak konfliktusok.

Megérkezett a nagy anyahoroszkóp: csillagjegyed elárulja, milyen anya vagy valójában

Mindenki a saját temperamentuma, életútja és tapasztalatai alapján alakítja ki, hogyan gondoskodik, nevel és szeret.

 

 

