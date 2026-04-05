Karrier- és pénzhoroszkóp 2026. április 6–12.: a Kos topformában lesz, az Ikreknek takarékoskodnia kell

A Kosba lépő Mars több jegy energiaszintjét is felturbózza, és úgy vetik bele magukat a munkába, mint ha nem lenne holnap. Másokat óvatosságra intenek a bolygóóállások. Olvasd el a heti karrier- és pénzhoroszkópodat, amelyből megtudod, mit üzen neked az univerzum az előtted álló hétre.

Karrier- és pénzhoroszkóp 2026. április 6–12.

KOS:

Csütörtökön este bolygód, a Mars hazatér: belép a Kosba. Ezzel visszanyered az erődet és a meggyőződést, hogy nyertes vagy. És aztán valóban be is bizonyosodik, hogy top formában vagy! Sikerszéria jön.

BIKA:

A hétfői munkaszüneti nap miatt ez egy rövid munkahét lesz. Nehezedre esik kihozni a maximumot a húsvéthétfőből, mert már azon töprengsz, hogy 4 nap alatt mennyi mindent kell elintézned. Aggodalomra nincs okod. Segítenek kedvező bolygóállások szerdán, csütörtökön.

IKREK:

Az égi folyamatok szerint fontos infótól fosztod meg magadat, ha azt hiszed, hogy te tudod a legjobban. A siker titka most az, hogy hallgass másokra. A hét közepén takarékos üzemmódra kell kapcsolnod, ha nem akarsz mínuszba menni.

RÁK:

Hétfőn, csütörtökön és pénteken kellemetlen fényszögek kellemetlen kritikát szimbolizálnak a munkahelyeden. Sértődésre adhat okot, ha a másik fél megjegyzését a szívedre veszed. Jobban jársz, ha kideríted a motivációját. Ehhez semleges pozíciót kell felvenned.

OROSZLÁN:

Egyre erősödik a lelkesedésed, ami csütörtökön a Kosba lépő Marsnak köszönhető. Innentől nem az energiaszinteddel lesz gond, hanem azzal a meggyőződéseddel, hogy csak te látod helyesen az aktuális helyzetet. Több vitát megelőzhetsz, ha észreveszed, hogy nincs nálad a bölcsek köve.

SZŰZ:

A tavaszi szünetben biztosan te is kiveszel egy-egy napot szabadságnak. Na de a többi napon olyan eredményes leszel, mint még soha. A Mars belép a kosba, és hatalmas energiát ad.

MÉRLEG:

Jöhetnek komolyabb viták a munkahelyen. Ha nem mész bele egyetlen szóváltásba sem, akkor azt hiheti a másik fél, hogy ő győzött. De most ez a jobbik verzió, mindenképp el kellene kerülnöd, hogy elharapózzon a feszültség.

SKORPIÓ:

A Mars az egyik uralkodó bolygód, a héten belép a Kosba. Ez a rakétakilövéshez hasonlatos. Innentől annyi energiád lesz, mint 10 másiknak. Ezt nyilván a munkában is kamatoztathatod.

NYILAS:

Szép, szép a buzgóság, de kedden és szerdán sem szabad túlzásba esned. Lelkesítő fényszögek bizakodással töltenek fel, de azért ne túlórázz... Csütörtökön este a Mars belép a Kosba, ami szintén kedvez neked.

BAK:

Engedd meg magadnak húsvéthétfőn, hogy még pihenj, töltődj! Ezek után keddtől felfrissülve vetheted bele magad a munkába. Sok sikered lesz, az biztos.

VÍZÖNTŐ:

Nehezedre esik egy helyben maradni aktivitásra buzdító bolygóállások szerint. Sportolj, mozogj, meglátod, hogy mindez generátorként fog hatni rád. Azaz nem kevesebb, hanem több energiád lesz. Ezt aztán a munkában is kamatoztathatod.

HALAK:

A Mars jegyváltása ketté vágja ezt a hetedet. Csütörtök előtt még a Halakban jár a Mars: önérzetes és szelíd leszel. Csütörtökön este Mars a Kosba lépve csökkenti a nyomást arra vonatkozólag, hogy neked harciasan kellene fellépned. Célratörő lendületet hoz neked, ami a sikered kulcsa.