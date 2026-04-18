Hogyan szakítanak a különböző csillagjegyek, avagy ki tűnik el szó nélkül, és ki csinál háromfelvonásos drámát?

A szakítás sokszor nem egyetlen pillanat, hanem egy hosszabb folyamat, tele kimondatlan mondatokkal, félreértésekkel és érzelmi hullámzással. Hogy ki hogyan lép ki egy kapcsolatból, azt nemcsak a személyisége, hanem akár a csillagjegye is befolyásolhatja – mi most ezt bontjuk ki.

A szakítás lehet csendes eltűnés vagy hangos lezárás. A csillagjegyed sokat elárul arról, melyik áll közelebb hozzád.

A szakítás csillagjegyek szerint: ki hogyan mond búcsút?

Egy szakítás sosem könnyű, nem mindenki ugyanúgy csinálja. Van, aki hetekig gyűjti a bátorságát, más egy hirtelen hangulatváltással dobja be a „beszélnünk kell” mondatot, megint más pedig… nos, eltűnik, mint egy Instagram-story 24 óra után.

Lássuk, mit árul el a csillagjegyed arról, hogyan szakítasz (vagy szakítanak veled). Spoiler: magadra ismersz majd.

Kos – „Most. Azonnal. Kész.”

A Kos nem húzza az időt. Ha eldöntötte, hogy vége, kimondja – gyorsan, őszintén, nyersen. Néha túl nyersen. Nincs hosszú elemzés, nincs „szünetet tartunk”. Van viszont hirtelen döntés és utána… máris az edzőteremben vagy egy új randin találja magát.

Szakítási stílus: impulzív, egyenes

Utóélet: meglepően gyors továbblépés

Bika – „Próbáljuk még meg… jó, tényleg nem megy.”

A Bika csillagjegy jellemzője, hogy nagyon utál szakítani. Inkább marad egy rossz kapcsolatban, mint hogy felborítsa a megszokott biztonságot. De ha egyszer betelik a pohár, nincs visszaút. Csendesen, határozottan lezárja, és soha többé nem néz hátra.

Szakítási stílus: hosszú érési folyamat

Utóélet: lassú gyógyulás, de végleges döntés

Ikrek – „Beszéljük át… még egyszer… és még egyszer…”

Az Ikrek túlgondolja a szakítást. Beszélni akar róla, elemezni, megérteni, majd újra beszélni róla. Előfordul, hogy szakítás után is napi szinten ír – „csak barátként”, persze.

Szakítási stílus: kommunikáció-túltengés

Utóélet: érzelmi hullámvasút, sok beszélgetéssel

Rák – „Ez fáj… mindkettőnknek.”

A Rák jegy szívből szeret, ezért szívből is szakít. Könnyek, nosztalgia, régi üzenetek újraolvasása – minden van. Még akkor is aggódik érted, amikor már rég nincs köztetek semmi.