Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 18., szombat Andrea, Ilma

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
asztrológia

Hogyan szakítanak a különböző csillagjegyek, avagy ki tűnik el szó nélkül, és ki csinál háromfelvonásos drámát?

asztrológia szerelmi horoszkóp csillagjegy szakítás
Tóth Hédi
2026.04.18.
Egy párkapcsolatok vége sosem ugyanúgy zajlik, mint ahogy egy előző történt, hiszen van, aki csendben eltűnik, más viszont nagy beszélgetést kezdeményez, mielőtt lelépne. Minden szakítás más, de egy biztos: megérdemled, hogy olyan kapcsolatban élj, amelyben mindketten maradni akartok.

A szakítás sokszor nem egyetlen pillanat, hanem egy hosszabb folyamat, tele kimondatlan mondatokkal, félreértésekkel és érzelmi hullámzással. Hogy ki hogyan lép ki egy kapcsolatból, azt nemcsak a személyisége, hanem akár a csillagjegye is befolyásolhatja – mi most ezt bontjuk ki.

A szakítás lehet csendes eltűnés vagy hangos lezárás. A csillagjegyed sokat elárul arról, melyik áll közelebb hozzád.
Forrás: Shutterstock
  • Megmutatjuk, hogyan zajlik a szakítás az egyes csillagjegyeknél
  • A cikkből kiderül, ki lép tovább gyorsan, és ki ragad bele az érzelmekbe 
  • Segítünk megérteni magadat, az exedet – vagy a következő partneredet


A szakítás csillagjegyek szerint: ki hogyan mond búcsút?

Egy szakítás sosem könnyű, nem mindenki ugyanúgy csinálja. Van, aki hetekig gyűjti a bátorságát, más egy hirtelen hangulatváltással dobja be a „beszélnünk kell” mondatot, megint más pedig… nos, eltűnik, mint egy Instagram-story 24 óra után.
Lássuk, mit árul el a csillagjegyed arról, hogyan szakítasz (vagy szakítanak veled). Spoiler: magadra ismersz majd.

Kos – „Most. Azonnal. Kész.”

A Kos nem húzza az időt. Ha eldöntötte, hogy vége, kimondja – gyorsan, őszintén, nyersen. Néha túl nyersen. Nincs hosszú elemzés, nincs „szünetet tartunk”. Van viszont hirtelen döntés és utána… máris az edzőteremben vagy egy új randin találja magát.

Szakítási stílus: impulzív, egyenes
Utóélet: meglepően gyors továbblépés

Bika – „Próbáljuk még meg… jó, tényleg nem megy.”

A Bika csillagjegy jellemzője, hogy nagyon utál szakítani. Inkább marad egy rossz kapcsolatban, mint hogy felborítsa a megszokott biztonságot. De ha egyszer betelik a pohár, nincs visszaút. Csendesen, határozottan lezárja, és soha többé nem néz hátra.

Szakítási stílus: hosszú érési folyamat
Utóélet: lassú gyógyulás, de végleges döntés

Ikrek – „Beszéljük át… még egyszer… és még egyszer…”

Az Ikrek túlgondolja a szakítást. Beszélni akar róla, elemezni, megérteni, majd újra beszélni róla. Előfordul, hogy szakítás után is napi szinten ír – „csak barátként”, persze.

Szakítási stílus: kommunikáció-túltengés
Utóélet: érzelmi hullámvasút, sok beszélgetéssel

Rák – „Ez fáj… mindkettőnknek.”

A Rák jegy szívből szeret, ezért szívből is szakít. Könnyek, nosztalgia, régi üzenetek újraolvasása – minden van. Még akkor is aggódik érted, amikor már rég nincs köztetek semmi.

Szakítási stílus: érzelmes, empatikus
Utóélet: lassú elengedés, sok emlék

Oroszlán – „Tudd, mit veszítesz.”

Az Oroszlán büszke, és a szakításban is az. Akkor szakít, ha úgy érzi, nem kap elég figyelmet vagy tiszteletet. Szeret emlékezetes kilépőt csinálni, és titokban reméli, hogy majd visszakönyörgöd magad. Ha vele szakítanak, azt igen rosszul kezeli.

Szakítási stílus: drámai, magabiztos
Utóélet: gyors önbizalom-feltöltés (és pár szelfi)

Szűz – „Írtam egy listát.”

A Szűz csillagjegy elemez. Pro és kontra. Hibák, próbálkozások, megoldási javaslatok. Igen hosszú ideig eltarthat az analízis, és az újabb és újabb esélyek megadása. Aztán ha elérkezik a végponthoz, ha végre szakít, az már eldöntött ügy: logikus, higgadt, szinte túl nyugodt. Ha ő mondta ki a búcsút, akkor már nincs hozzá visszaút. Lezár teljesen. 

Szakítási stílus: racionális, strukturált
Utóélet: önreflexió, majd továbblépés

Mérleg – „Nem akarok megbántani senkit.”

A Mérleg halogatja a szakítást, mert utál konfliktust okozni. Inkább próbál kedvesen eltávolodni, ami néha félreérthető.
Amikor végre kimondja, nagyon diplomatikus – talán túlzottan is.

Szakítási stílus: finom, kerülőutas
Utóélet: megkönnyebbülés, de bűntudat

Skorpió – „Ez mély volt. És most vége.”

A Skorpió nem szakít könnyen, de ha igen, az intenzív. Titkok, érzelmi mélységek, lezárások. Ha megbántottad, a szakítás lehet végleges… és nagyon határozott. 

Szakítási stílus: szenvedélyes, végletes
Utóélet: teljes érzelmi átalakulás

Nyilas – „Menjek, maradjak? Inkább megyek.”

A Nyilas a szabadság embere. Ha egy kapcsolat korlátozóvá válik, kilép – sok magyarázat nélkül. Nem feltétlenül hideg, csak már fejben máshol jár.

Szakítási stílus: gyors, filozofikus
Utóélet: utazás, új élmények, új nézőpont

Bak – „Ez már nem működik.”

A Bak gyakorlatias. Ha egy kapcsolat nem illeszkedik a jövőre vonatkozó terveibe, lezárja – felnőtt módon. Kevés dráma, sok határozottság. 
De azt, hogy valóban nem illik hozzá ez a kapcsolat, hogy valóban nincsenek benne már potenciálok alaposan, hosszan átgondolja. 

Szakítási stílus: érett, céltudatos
Utóélet: fókusz a munkán és az önfejlesztésen

Vízöntő – „Maradjunk barátok?”

A Vízöntő párkapcsolatára jellemző, hogy érzelmileg távolságtartóbb a szakításnál. Logikusan magyaráz, és néha nehéz megfejteni, mit is érez valójában.
Őszintén gondolja, hogy barátként még működhet. És működik is!

Szakítási stílus: hűvös, racionális
Utóélet: új projektek, új emberek

Halak – „Még mindig szeretlek… csak másképp.”

A Halak csillagjegy jellemzői közé tartozik, hogy nagyon romantikus, ezért a szakítása is érzelmes és ködös. Nehéz neki a végleges elengedés, és hajlamos visszatérni. Sok „mi lett volna, ha” gondolat zaklatja még jó ideig a szakítás után. 

Szakítási stílus: lírai, bizonytalan
Utóélet: érzelmi feldolgozás, művészi önkifejezés, többszörös visszatérés

Kos / Oroszlán / Nyilas: 

Gyors döntések, erős energia, kevés halogatás. A szakítás lehetett hirtelen, de ő már fejben továbblépett. 

Bika / Bak / Szűz:

Hosszú ideig tűrtek, gondolkodtak, mérlegeltek. Amikor vége lett, az már biztos döntés volt.

Ikrek / Mérleg / Vízöntő:

Sok beszélgetés, elemzés, „mi lett volna, ha”. A szakítás nem egy pillanat volt, hanem egy folyamat.

Rák / Skorpió / Halak:

Mély érzelmek, erős kötődés, nehéz elengedés. A szakítás inkább fájdalmas volt, mint hirtelen.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
