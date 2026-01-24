5 jel szakítás után, ami azt jelzi, hogy az exed volt az igazi

A szakítás érzelmileg komoly veszteség, és nem mindig könnyű elengedni egy korábbi kapcsolat emlékét. Mindenki másként éli meg a szakítás utáni időszakot, de azért vannak olyan viselkedésminták és gondolatok, amik arra utalhatnak, hogy még nem sikerült lezárnod a múltat. Mutatjuk azokat a jeleket, amelyek arra utalnak, hogy még mindig szereted az exed és ő lehetett az igazi.

Szakítás után sokan rájönnek, hogy az exük volt az igazi.

Forrás: Getty Images

Szakítás utáni jelek, hogy az exed volt az igazi

Egy szakításhoz mindig két ember kell, azonban nem minden kapcsolat olyan, amin könnyű túllépni. Van néhány jel, amit ha érzékelsz magadon, akkor az exed vélhetően nem csak egy rövidke szerelem volt a sok közül. Ezek a bizonyos szakítás utáni jelek arra utalhatnak, hogy ő ténylegesen a lelki társad volt, akivel akár az egész életed leélhetted volna. Mutatjuk, mik ezek!

Folyamatosan rá gondolsz

Tudjuk elcsépelt, de ha szinte minden nap rá gondolsz különböző helyzetekben, a dalokról és egyes helyszínekről is ő jut eszedbe, az azt jelezheti, hogy még mindig erősen kötődsz az exedhez érzelmileg.

Állandóan követed őt a közösségi médiában

Ma már a digitális nyomkövetés az egyik legerősebb jele annak, hogy valaki nem lépett túl a múlton. Ha titokban még mindig megnézed az exed posztjait, történeteit, akkor ez nem véletlen, hanem azt jelenti, hogy azon gondolkodsz, hogy mit csinálhat éppen.

„Mi lett volna, ha...”.

Ha gyakran ragadsz a „mi lett volna, ha…” vagy „ha másképp lett volna…” típusú belső beszélgetéseknél, és újrajátszod a múltbéli eseményeket, valamint azon gondolkozol, mit tehettél volna másképp, akkor ez azt jelenti, hogy hosszútávon terveztél volna a párkapcsolatotokkal.

Nehezen nyitsz mások felé vagy összehasonlítasz

Ha mindenki mást rosszabbnak látsz, mint az exedet, akkor tényleg ő lehetett neked az igazi. Amikor nem engeded el a múltat, gyakran előfordul, hogy nem érdekelnek az új emberek, romantikus lehetőségek, vagy mindenkit összehasonlítasz a volt pasiddal.

Fontos emlékeket, tárgyakat továbbra is őrzöl

Még mindig nem vagy képes megszabadulni a közös fotóktól, üzenetektől vagy ajándékoktól? Ez azt mutatja, hogy a múlt emlékei fizikailag is jelen vannak az életedben, tehát nem szeretnél továbblépni.