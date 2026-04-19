Heti szerelmi horoszkóp 2026. április 20–26.: a Kos titkos rajongóra találhat, a Skorpiónak türelemre lesz szüksége

Mozgalmas és érzelmileg intenzív hét vár ránk: a Kosban sorakozó bolygók lendületet és szenvedélyt hoznak, miközben a Bika hava nyugalomra és stabilitásra tanít. A szerelmi életben most minden azon múlik, mennyire tudsz egyensúlyt teremteni a tüzes indulatok és a higgadt megoldások között. Lássuk, mi vár a csillagjegyekre a jövő héten a szerelmi horoszkóp üzenete szerint!

Heti szerelmi horoszkóp 2026. április 20–26.

Kos

Hétfőn a Kosban együttálló Merkúr, Mars és Szaturnusz lendületet, a Bikába lépő Nap higgadtságot hoz neked. Ez előnyt jelent a párkeresésben. Valakit nagyon lenyűgözöl. Az is lehet, hogy van egy titkos rajongód!

Bika

Hétfőn a Nap belép a jegyedbe. Emiatt béke és kiegyensúlyozottság fog jellemezni. Ennek legnagyobb nyertese a párod lesz, aki már rég látott ennyire kedvesnek. Ilyen hangulatban érdemes egyeztetnetek olyan témákról, amikben nem szoktatok egyetérteni. Természetesen erőltetni semmit sem szabad.

Ikrek

A következő héten fokozódó ingerlékenységet érzékelhetsz magadban. 2 bolygó is belép az Ikrekbe, de csak péntektől, és előtte a türelmetlenséget felkorbácsolja. Vigyázz, hogy ez ne menjen a kapcsolatotok rovására!

Rák

Lehet, hogy nem értetek egyet mindenben, de nem is kell, és ne is legyen ez az elvárás magatokkal szemben… Most is lehet egy teljesen elméleti kérdés, amiben eltérő a véleményetek, de ha nem akadtok ezen fenn, akkor nem is lesz semmi jelentősége.

Oroszlán

Hétfőtől munkahelyi kompromisszum meghozatala jelenti a legnagyobb kihívást. A párod lehet, hogy jobb ebben. Beszélgess vele! Fontos, és van tétje, úgyhogy mindenképpen kérd ki a tanácsát.

Szűz

A Bikában együttálló bolygók kifejezetten jót tesznek nektek és a kapcsolatotoknak. Szóval a viharok elkerülnek titeket. Természetesen csak akkor, ha kizárjátok a külvilág zaklatottságát. Most jók az esélyeitek erre.

Mérleg

Nyugalom, erő, stabilitás – ezeket hozza a Bika hava neked, ami hétfőn veszi kezdetét. Mindezt haza is viszed, és a párod örül a legjobban annak, hogy most mindent nagyon konstruktívan meg lehet veled beszélni.

Skorpió

Ezen a héten sok türelemre lesz szükséged. Elsősorban a párodhoz, másodsorban mindenki máshoz. A türelem azt jelenti, hogy hagyod őt a saját tempójában beszélni, mozogni, stb. Akkor is, ha idegesít a lassúsága. Lehet, hogy nem is lassú, hanem csak nyugodt, és te vagy ideges.

Nyilas

Nemcsak a Bika jegyének leföldelt energiái, hanem a a Kosban felvonuló és együttálló bolygók is hatnak most ránk, ami neked szuper hír, hiszen te is a tűz-elemhez tartozol. Ezek rengeteg extra energiát adnak, ami a párod szerint ellenállhatatlanná tesz téged.

Bak

Tele vagy ötletekkel és tervekkel, mert feltüzelnek az égi folyamatok. A párod képtelen követni téged. Jó lenne, ha nem zúdítanád rá az egészet egyszerre, hanem befogadhatóan adagolnád.

Vízöntő

Nagyon jó hatással van most rád a másik. Megnyugtat, jókedvre derít – persze csak ha hagyod magad! Ha elkötelezed magad a rosszkedv mellett, akkor akár a feje tetejére is állhat… Neked is tenned kell a jó hangulatért.

Halak

A Bikában felvonuló bolygók a higgadtságra szavaznak, és azt javasolják, hogy mindenkivel minden helyzetben maradj higgadt! Azt kapod vissza, amit adsz. Ez elsősorban a párodra, másodsorban mindenki másra vonatkozik. Vedd körbe a másikat kedvességgel, utána pedig te is kiélvezheted, ahogy mindez vissza sugárzik rád.