Heti szerelmi horoszkóp 2026. április 20–26.: a Kos titkos rajongóra találhat, a Skorpiónak türelemre lesz szüksége

Mozgalmas és érzelmileg intenzív hét vár ránk: a Kosban sorakozó bolygók lendületet és szenvedélyt hoznak, miközben a Bika hava nyugalomra és stabilitásra tanít. A szerelmi életben most minden azon múlik, mennyire tudsz egyensúlyt teremteni a tüzes indulatok és a higgadt megoldások között. Lássuk, mi vár a csillagjegyekre a jövő héten a szerelmi horoszkóp üzenete szerint!
Heti szerelmi horoszkóp 2026. április 20–26.
- Kos
Hétfőn a Kosban együttálló Merkúr, Mars és Szaturnusz lendületet, a Bikába lépő Nap higgadtságot hoz neked. Ez előnyt jelent a párkeresésben. Valakit nagyon lenyűgözöl. Az is lehet, hogy van egy titkos rajongód!
- Bika
Hétfőn a Nap belép a jegyedbe. Emiatt béke és kiegyensúlyozottság fog jellemezni. Ennek legnagyobb nyertese a párod lesz, aki már rég látott ennyire kedvesnek. Ilyen hangulatban érdemes egyeztetnetek olyan témákról, amikben nem szoktatok egyetérteni. Természetesen erőltetni semmit sem szabad.
- Ikrek
A következő héten fokozódó ingerlékenységet érzékelhetsz magadban. 2 bolygó is belép az Ikrekbe, de csak péntektől, és előtte a türelmetlenséget felkorbácsolja. Vigyázz, hogy ez ne menjen a kapcsolatotok rovására!
- Rák
Lehet, hogy nem értetek egyet mindenben, de nem is kell, és ne is legyen ez az elvárás magatokkal szemben… Most is lehet egy teljesen elméleti kérdés, amiben eltérő a véleményetek, de ha nem akadtok ezen fenn, akkor nem is lesz semmi jelentősége.
- Oroszlán
Hétfőtől munkahelyi kompromisszum meghozatala jelenti a legnagyobb kihívást. A párod lehet, hogy jobb ebben. Beszélgess vele! Fontos, és van tétje, úgyhogy mindenképpen kérd ki a tanácsát.
- Szűz
A Bikában együttálló bolygók kifejezetten jót tesznek nektek és a kapcsolatotoknak. Szóval a viharok elkerülnek titeket. Természetesen csak akkor, ha kizárjátok a külvilág zaklatottságát. Most jók az esélyeitek erre.
- Mérleg
Nyugalom, erő, stabilitás – ezeket hozza a Bika hava neked, ami hétfőn veszi kezdetét. Mindezt haza is viszed, és a párod örül a legjobban annak, hogy most mindent nagyon konstruktívan meg lehet veled beszélni.
- Skorpió
Ezen a héten sok türelemre lesz szükséged. Elsősorban a párodhoz, másodsorban mindenki máshoz. A türelem azt jelenti, hogy hagyod őt a saját tempójában beszélni, mozogni, stb. Akkor is, ha idegesít a lassúsága. Lehet, hogy nem is lassú, hanem csak nyugodt, és te vagy ideges.
- Nyilas
Nemcsak a Bika jegyének leföldelt energiái, hanem a a Kosban felvonuló és együttálló bolygók is hatnak most ránk, ami neked szuper hír, hiszen te is a tűz-elemhez tartozol. Ezek rengeteg extra energiát adnak, ami a párod szerint ellenállhatatlanná tesz téged.
- Bak
Tele vagy ötletekkel és tervekkel, mert feltüzelnek az égi folyamatok. A párod képtelen követni téged. Jó lenne, ha nem zúdítanád rá az egészet egyszerre, hanem befogadhatóan adagolnád.
- Vízöntő
Nagyon jó hatással van most rád a másik. Megnyugtat, jókedvre derít – persze csak ha hagyod magad! Ha elkötelezed magad a rosszkedv mellett, akkor akár a feje tetejére is állhat… Neked is tenned kell a jó hangulatért.
- Halak
A Bikában felvonuló bolygók a higgadtságra szavaznak, és azt javasolják, hogy mindenkivel minden helyzetben maradj higgadt! Azt kapod vissza, amit adsz. Ez elsősorban a párodra, másodsorban mindenki másra vonatkozik. Vedd körbe a másikat kedvességgel, utána pedig te is kiélvezheted, ahogy mindez vissza sugárzik rád.
