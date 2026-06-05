Mi történhetett? Rejtélyes sérüléssel jelent meg András herceg – hatalmas véraláfutás látható az arcán

Látványos sérüléssel kapták lencsevégre András herceget Norfolkban. A brit királyi családból kegyvesztetté vált egykori herceg a Sandringham-birtokon található Marsh Farm közelében tűnt fel, ám a figyelmet ezúttal nem jelenléte, hanem az arcán látható véraláfutás vonta magára.

Vajon mi történhetett András herceg arcával?

Forrás: Getty Images

Feltűnő sérüléssel kapták lencsevégre András herceget

A fotókon jól látszik, hogy a 66 éves András herceg jobb szeme körül és az arcának jelentős részén nagy kiterjedésű, lilás-vörös elszíneződés található. Egyelőre nem tudni, hogyan és mikor szerezte a sérülést. Az egykori yorki herceget az utóbbi időben ritkán látták nyilvánosan: ennek egyik oka lehet az a biztonsági incidens, amely a múlt hónapban történt a Sandringham-birtok közelében.

🚨 PICTURED: Former Prince Andrew with a large bruise on his face earlier today pic.twitter.com/ycidUrKcL1 — Politics UK (@PolitlcsUK) June 4, 2026

A beszámolók szerint András herceg éppen a néhai II. Erzsébet királynő corgijait sétáltatta, amikor egy férfi odarohant hozzá, és kiabálni kezdett vele. A herceg végül egy közeli országúton keresztül menekült az autójához, majd sietve elhajtott a helyszínről. A források szerint az eset mélyen megrázta, és a történtek után ismét azt kérte, hogy állítsák vissza személyi védelmét. Az adófizetők által finanszírozott biztonsági szolgálatát azonban III. Károly király még 2024 augusztusában megszüntette a Jeffrey Epstein-botrány következményeként.

Több tízezer e-mail került a hatóságok látókörébe

Közben újabb kellemetlen ügyek kerültek napvilágra a herceggel kapcsolatban. Nemrég kiderült, hogy a Buckingham-palota már évekkel ezelőtt olyan e-mailekhez jutott hozzá, amelyek arra utalhatnak, hogy András herceg bizalmas kormányzati információkat osztott meg abban az időszakban, amikor az Egyesült Királyság kereskedelmi megbízottjaként dolgozott. A mintegy 30 ezer e-mailből álló archívumot 2020-ban adták át a Lord Chamberlain hivatalának. A levelezés András herceg pénzügyeiről is tartalmazott információkat, és egy személyes üzleti kapcsolatától származott. A Buckingham-palota az ügyben nem kívánt részletesen nyilatkozni, arra hivatkozva, hogy rendőrségi vizsgálat van folyamatban.