Hétvégi pénzhoroszkóp: 3 csillagjegy, aki most konkrétan pénzt vonz magához

A hétvége nemcsak pihenésről szólhat, hanem arról is, hogy ki mennyire tudja ügyesen „meghajlítani” a pénzenergiákat maga körül. A mostani hétvégi pénzhoroszkóp három csillagjegyet emel ki, akik szó szerint könnyebben jutnak plusz, vagy inkább okos bevételhez, kedvezményekhez vagy épp spontán szerencséhez. És nem, ez most nem az a típusú hétvége, amikor váratlan utalást kapsz vagy eléd hullik egy csomag pénz.

Hétvégi pénzhoroszkóp: ez a 3 jegy lubickolhat a pénzben.

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Hétvégi pénzhoroszkóp: a csillagok most 3 jegynek extra bevételt ígérnek Egy csillagjegy most szinte mindent el tud adni Vinteden.

Másik jegy mesterszintre emeli az alkudozást a piacon.

Van, akit a társasági élet szó szerint pénzesőbe sodor.

A hétvégi pénzhoroszkóp most nem a spórolásról szól, hanem arról, hogyan tudsz okosan, néha szerencsésen, néha pedig teljesen véletlenül nyerni a pénzügyi játékban. A csillagok most három jegyet különösen támogatnak, a többiek pedig figyelhetik, hogy hogyan csinálják.

Szűz – A Vinted királynője/hőse most pénzt csinál a gardróbból

A Szűz jegy szülöttei most olyan tisztogatós, rendszerezős hangulatba kerülnek, hogy még a kabátok is félni kezdenek a szekrényben. És ez most kifejezetten jó hír. A csillagok szerint minden, amit feltöltesz a Vintedre, szinte azonnal gazdára talál.

Ami másnak „senki nem vesz semmit, még ha ingyen adom se”, az most nálad „villámeladás, köszi, már utalom is a pénzt”. A hétvége végére nemcsak a szekrényed lesz könnyebb, hanem a pénztárcád is feltűnően vastagabb. És már jöhet is az új ruhák indoklása: „befektetés volt”.

Bika – A piacozás mestere, aki most féláron él

A Bika jegy most úgy lép be a hétvégére, hogy nyugodt, de határozott energiát hordoz magával, amitől az árusok hirtelen elgondolkodnak az életükön. A csillagok szerint most olyan alkudozási képességed lesz, hogy a „drága” szó egyszerűen nem hat rád.

Szóval kosarat fel és irány a piac! Egy paradicsom ára nálad nagyjából addig tart, amíg ránézel az eladóra. Minden legalább negyedáron jön veled haza, és még meg is köszönik, hogy elvitted. Vasárnap végére lehet, hogy nemcsak spórolsz, hanem még a hűtődet is tele rakod.