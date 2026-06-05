Mindig te teszel többet? Ez a 7 jel elárulja, ha valaki valójában nem törődik veled

Mindannyian szeretnénk azt hinni, hogy azok az emberek, akik fontosak számunkra, ugyanúgy éreznek irántunk. Egy kedves üzenet, egy szív emoji vagy egy gyors „hogy vagy?” könnyen azt az érzetet keltheti, hogy valódi figyelmet kapunk. Csakhogy a törődés nem a szavakban, hanem a következetes jelenlétben mutatkozik meg. Bemutatunk 7 jelet, amiből megtudhatod, ha valaki nem törődik veled.

Ha ezek a jelek igazak a kapcsolatotokra, akkor sajnos nem törődik veled a másik.

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7 fájdalmas jel, hogy valaki nem törődik veled – Még ha ezt soha nem is vallaná be A valódi törődés nemcsak szavakban, hanem tettekben is megmutatkozik.

Az egyoldalú kapcsolatok hosszú távon érzelmileg kimerítőek lehetnek.

Ha több jel is ismerős, érdemes őszintén átgondolni a kapcsolat dinamikáját.

A legtöbb ember nem fogja nyíltan kijelenteni, hogy nem érdekled. Sokkal egyszerűbb hagyni, hogy a tettek beszéljenek helyette. És bár ezt fájdalmas felismerni, néha pontosan ezekből az apró jelekből derül ki, mennyire vagy fontos valakinek.

1. Soha nem keres

Egy egészséges kapcsolatban természetes az oda-vissza működés. Néha te írsz először, máskor ő. Ha azonban azt veszed észre, hogy mindig te kezdeményezed a beszélgetéseket, te szervezed a találkozókat és te érdeklődsz, az idővel sokatmondóvá válik.

Persze előfordulhat, hogy valaki elfoglalt vagy éppen nehéz időszakon megy keresztül. De ha hónapokon keresztül kizárólag te mozgatod a kapcsolatot, érdemes feltenni a kérdést: vajon ugyanolyan fontos vagy számára, mint ő neked?

2. Alig tud rólad valamit

A törődés egyik legegyszerűbb formája a figyelem. Amikor valakit érdekel a másik ember, megjegyzi a fontos részleteket. Emlékszik arra, hogy milyen munkára pályáztál, mikor van a születésnapod, vagy éppen mitől szorongsz mostanában.

Ha valaki újra és újra elfelejti ezeket, az nem feltétlenül rosszindulat. Ugyanakkor azt is jelezheti, hogy nem fordít rád akkora figyelmet, mint amekkorát megérdemelnél.

3. Nem tesz fel valódi kérdéseket

Vannak emberek, akik nagyon jól beszélnek, de valójában nem kíváncsiak rád. Megkérdezik, hogy mi újság, de amint válaszolni kezdesz, a téma máris visszakanyarodik hozzájuk.