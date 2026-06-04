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szúnyog

Az emberiség fele az áldozata lett: ő a Föld legkegyetlenebb és legapróbb gyilkosa

Shutterstock - Parkpoom Kotcharat
szúnyog járvány szúnyogcsípés klímaváltozás
Tóth Hédi
2026.06.04.
Egy apró élőlény állhat a történelem legnagyobb halálozásai mögött. Sokan őt tartják a világ legvérengzőbb tömeggyilkosának, eddig az emberiség felét ölte meg. És még nincs vége a pusztításnak...
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Egy kicsiny állat, akit sokan csak bosszantó nyári vendégnek tartanak, valójában a történelem egyik legnagyobb hatású tömeggyilkosa. Több embert ölt meg, mint minden háború együttvéve, ő a Föld leggyilkosabb állata. Már 50 milliárd emberrel végzett, és a klímaváltozás miatt nagy esélye van annak, hogy a jövőben még több ember kerül veszélybe miatta.

Tömeggyilkos hatása évszázadok óta formálja a történelmet, már az emberiség felével végzett. Óvatosnak kell lennünk ezért a leghétköznapibb helyzetekben is.
Tömeggyilkos hatása évszázadok óta formálja a történelmet, már az emberiség felével végzett. Óvatosnak kell lennünk ezért a leghétköznapibb helyzetekben is. 
Forrás: Shutterstock
  • Egy apró, alig észrevehető élőlény történelmi járványok mögött állhat. 
  • Hatása birodalmak sorsát is megváltoztatta, katonai fordulatokat okozva. 
  • A klímaváltozás miatt a veszélye a jövőben még tovább nőhet.

A tömeggyilkos nyomában: hogyan formálta át a történelmet egy apró kis állat

Ha valakitől megkérdezik, melyik a világ legveszélyesebb állata, a legtöbben azonnal a cápára, az oroszlánra vagy esetleg a krokodilra gondolnak. Hiszen ezek a ragadozók félelmetesek, hatalmasak, és egyetlen támadással végezhetnek az emberrel. Mások a kígyókat említik, amelyek évente emberek tízezreit mérgezik meg, vagy a medvéket és farkasokat, akik a természet csúcsragadozóinak tűnnek.

De mi lenne, ha azt mondanánk, hogy a Föld történetének legnagyobb gyilkosa nem fogakkal támad, nincs karma, és alig néhány milligrammot nyom?A válasz szinte felfoghatatlan.
Egy amerikai kutató szerint ugyanis a világ leghalálosabb állata nem más, mint a szúnyog. 

A hírt a New Scientist írta meg; Timothy Winegard, a Colorado Mesa Egyetem történészprofesszorának kutatásaira hivatkozik.

A szakértő szerint a szúnyogok által terjesztett betegségek – köztük a malária, a sárgaláz és a Zika-vírus – a történelem során akár az emberiség felével is végezhettek. Ez azt jelenti, hogy a Földön valaha élt körülbelül 100 milliárd ember közül akár 50 milliárd halálához is közvetetten ezek az apró vérszívók köthetők.

A szúnyogok nem közvetlenül ölnek, hanem kórokozókat terjesztenek. Mégis, hatásuk felér a történelem legpusztítóbb fegyvereivel. 
 

A kutatás szerint egész birodalmak sorsát befolyásolták a szúnyogok.

Hadjáratok hiúsultak meg, csaták fordultak meg, és olyan járványok söpörtek végig kontinenseken, mint a malária, amely évszázadokon át tömeges halálozást okozott Afrikában és Dél-Európában, a sárgaláz, amely súlyosan megtizedelte az amerikai kontinens lakosságát és katonai erőit, valamint a dengue-láz, amely ma is milliókat fertőz világszerte. Emellett a Zika-vírus és a nyugat-nílusi láz is modern példái annak, hogyan képesek ezek az apró rovarok globális egészségügyi kríziseket előidézni. A szúnyogok tehát évszázadok óta csendben, de rendkívüli pusztító erővel formálják az emberiség történelmét. 
Winegard könyvében azt is állítja, hogy a történelem nagy alakjainak halálában is szerepet játszhattak a szúnyogok. 
 

Többek között Tutanhamon, Nagy Sándor vagy Dzsingisz kán esetében is felmerül a gyanú, hogy szúnyog terjesztette járványban haltak meg.

Sajnos a szúnyogok pusztítása nem ért véget. Sőt a jövőben még nagyobb bajt is okozhatnak.

A klímaváltozás ugyanis tovább súlyosbíthatja a helyzetet: a melegedő klíma új élőhelyeket nyit a szúnyogok előtt, így a betegségek terjedése is gyorsulhat. A korábban hűvösebb, számukra élhetetlennek számító térségekben is megjelenhetnek, ami új járványgócok kialakulását hozhatja el Európában és más mérsékelt övi régiókban is. A hosszabb, melegebb nyarak és az enyhébb telek pedig nemcsak a szúnyogok túlélését segítik, hanem a szaporodási ciklusukat is felgyorsítják, így a fertőzések kockázata tartósan magasabb szintre kerülhet. 

A nyár egyik legkellemetlenebb kísérője tehát sokkal több egyszerű bosszúságnál, viszkető csípésnél. A szúnyoginvázió nemcsak álmatlan éjszakákat okoz, hanem a történelem egyik legpusztítóbb biológiai fegyverére emlékeztet. 
Éppen ezért a védekezés nem merülhet ki a kellemetlenségek elviselésében: a szúnyoghálók használata, a pangó vizek felszámolása, valamint a tudatos közegészségügyi megelőzés mind kulcsszerepet játszanak a fertőzések visszaszorításában. A klímaváltozás lassításával pedig hosszú távon azt is csökkenthetjük, hogy ezek a betegségek újabb és újabb területeken jelenjenek meg. 
A zümmögés tehát nemcsak idegesítő hang, hanem egy figyelmeztetés is arra, hogy a megelőzés most fontosabb, mint valaha.

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