Katalin hercegné újabb olyan nyilvános eseményen vett részt, amely különösen közel áll a szívéhez. A walesi hercegné június 4-én a manchesteri The Christie NHS Foundation Trust daganatos központba látogatott, ahol a rákbetegek testi és lelki felépülését segítő kiegészítő terápiák fontosságára hívta fel a figyelmet.

Megható vallomást tett Katalin hercegné a rákbetegsége után

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Megható látogatást tett Katalin hercegné egy daganatos betegeket kezelő központban

A 44 éves hercegné számára különösen személyes jelentőséggel bírt a látogatás. Katalin 2024 márciusában hozta nyilvánosságra, hogy daganatos betegséggel küzd, tavaly szeptemberben pedig bejelentette, hogy befejezte a kemoterápiás kezeléseket. Idén januárban már arról adott hírt, hogy betegsége remisszióba került.

A hercegné egyedül érkezett a központba, amely Európa egyik vezető onkológiai intézményének számít. A The Christie évente több mint 60 ezer beteget lát el, és az orvosi kezelések mellett ingyenesen biztosít különböző kiegészítő és holisztikus terápiákat is. Az intézmény olyan szolgáltatásokat kínál, amelyek segíthetnek enyhíteni a daganatos betegséggel és annak kezelésével járó stresszt, szorongást, félelmet, depressziót vagy akár a kezelések okozta hányingert.

A kiegészítő terápiák között szerepel többek között a masszázs, a meditáció, a tai chi, a reiki, a zeneterápia, a vezetett imagináció, a biofeedback és bizonyos étrend-kiegészítők alkalmazása is.

A kemoterápiás kezeléseken részt vevő betegekkel is találkozott

Katalin hercegné látogatását az Oak Road Kezelőközpontban kezdte, ahol kemoterápiás kezelés alatt álló betegekkel és az őket ellátó szakemberekkel beszélgetett. Olyan páciensekkel is találkozott, akik különböző kiegészítő terápiákban részesülnek, és első kézből hallhatta, milyen pozitív hatással vannak ezek a fizikai és lelki állapotukra – írja a People magazin.

A program következő állomásán a központ művészeti termébe látogatott, ahol Patricia Mountford rezidens művésszel találkozott. A hercegné egy közös alkotófoglalkozáson is részt vett, és meghallgatta a betegek történeteit arról, hogyan segítette őket a kreatív önkifejezés a gyógyulás során. Katalin ezután Phil Walker kertésszel is találkozott, hogy megismerje a központ jóléti kertjének működését. A kert célja, hogy a betegek és az egészségügyi dolgozók számára egyaránt nyugodt környezetet biztosítson a pihenésre és az elcsendesedésre.