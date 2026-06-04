Ezért mondja azt a tinédzser, hogy utállak: nem a gyűlölet beszél belőle

A kamaszkori hormonális változások miatt a tinédzserek pillanatok alatt dühbe gurulhatnak, amit a szülők sokszor teljesen tehetetlenül és értetlenül néznek. A folyamatosan változó érzelmi és lelkiállapotuk miatt pedig olyan súlyos és nyers szavakat vághatnak a szeretteik fejéhez, amelyekkel még ha nem is gondolják komolyan, de mélységesen megbántják őket.

A kamaszok és a szülők közötti viták leggyakrabban a tinédzserek hirtelen dühkitörései miatt torkollnak komolyabb veszekedésekbe.

Forrás: Shutterstock

A hormonális változások és a kavargó érzések miatt gyakran képesek elveszíteni a fejüket a kamaszok.

Egy apró noszogatás, vagy egy újabb tiltás zöld utat ad arra, hogy meggondolatlan szavakat vágjanak a szülők fejéhez.

Az egyik legsúlyosabb kifejezés nem más, mint az utállak. Mutatjuk mi van mögötte!

A tinédzserek pillanatok alatt dühbe gurulhatnak

A mindennapok során a szülők gyakran érezhetik úgy, mintha tojáshéjon kellene lépkedniük a saját lakásukban.

Egy rosszul megválaszolt kérdés vagy egy ártatlan új szabály ugyanis olyan komoly veszekedést robbanthat ki a tinédzser gyerekükkel, ami elég is ahhoz, hogy a kamasz hangos ajtócsapkodások közepette bezárkózzon a saját birodalmába.

Az ilyen veszekedések mögött pedig tehetetlenül állnak a szülők, akik egyszerűen nem értik, mi történhetett a végtelenül kedves angyalkájukkal. Ez az érzés azonban nem csak náluk, hanem mindkét oldalon jelen van. A frusztrált kamasz egy ehhez hasonló konfliktus után gyakran kisírja magát, a hormonális ingadozások miatt pedig ők sem értik pontosan, mi is történt ezekben a percekben.

A legtöbb családban egy ilyen túlhevült vita során azonban olyan kifejezések és fájdalmas, sértő mondatok is elhangozhatnak, amik mögött a háttérben a jelentésüktől függetlenül valójában teljesen más üzenet rejtőzik.

Ezért mondja a tinédzser, hogy „utállak”

Akinek tinédzser gyereke van, az veszekedés közben biztosan hallotta már az utállak kifejezést a kamasz szájából, amit elképzelhetően dühből vágott a szülő fejéhez. Jelentése azonban mégsem gyűlöletet sugall, a kamasz ilyenkor nem a szülőt utálja, hanem azt a számára lehetetlennek tűnő helyzetet, ami bántja, és amiből nem tud szabadulni.

A pszichológusok szerint a tinédzserek ezt a drasztikus kifejezést egyfajta érzelmi pajzsként használják, ami a háttérben meghúzódó érzelmi állapotukat tükrözi.

Ez a 3 dolog áll az utálat szó mögött:

Tehetetlennek érzem magam, és ez dühössé tesz

Amikor a gyerekek a kamaszkorba érnek, gyakran megpróbálják erőltetni a leválást a szülők védelmező erejétől, hiszen ebben a korban már kialakul bennük az egyéni vélemény és a saját döntés akarata is. Az „utállak” kifejezést is leggyakrabban akkor mondják, ha úgy érzik, hogy egyszerűen tiltva vannak valamitől, amit ők szeretnének, és már elég idősnek tartják magukat ahhoz, hogy egyedül hozzanak döntést.

Annak ellenére, hogy a szülő a tiltásokkal valójában csak jót akar a gyerekének, a kamaszok ebben az időszakban egyszerűen nem tűrik el, ha korlátokba ütköznek.

Túlterhelt és stresszes vagyok

Sok kamasz akkor mondja egy-egy veszekedés alatt, hogy utállak, ha szimplán csak túlterheltnek és frusztráltnak érzi magát. Elképzelhető, hogy az iskola már teljesen leszívta az energiájukat, a kisebb szülői noszogatások és szabályok pedig már csak azt eredményezik náluk, hogy pillanatok alatt dühbe gurulnak, majd felelőtlenül olyan meggondolatlan szavakat használnak, amiket valójában még ők sem gondolnak komolyan. Ha tehát a tinédzser frusztrálttá válik, a szülőknek is fel kell mérniük a helyzetet, hogy a feszültség ne torkolljon egy vérre menő veszekedésbe.

Biztonságban érzem magam melletted

Bár furcsán hangzik, de ha a kamasz azt mondja, hogy utál, azt leginkább azért teszi, mert pontosan tudja, hogy a szülő – mindegy, mit tesz vagy mond – ott marad mellette szeretetből és kötelességből. Éppen ezért használnak ilyen drasztikus kifejezéseket, és kommunikálnak olyan hangnemben a szülőkkel, amiről tudják, hogy bár magára veszi, mégsem lesz semmi lényeges következménye.

A tinédzserek bizonyítottan csak azzal mernek ennyire nyersek és igazságtalanok lenni, akiről tudják, hogy feltétel nélkül szereti őket, és a kirohanás után sem hagyja el.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: