Ha így alszik a férjed, sosem leszel boldog – Nem a horkolásra gondolunk

Egy friss kutatás szerint a boldog házasság titka részben az éjszakában rejlik. Méghozzá abban, ahogyan a férjed alszik. És nem, nem arról beszélünk, amikor úgy horkol, mintha nem lenne holnap. A rossz alvás és a házasság minősége egészen másként függ össze.

A férj rossz alvása az egész házasságra destruktívan hat.

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A rossz alvás, ami szétfeszítheti a házasságot A rosszul alvó férjeknek nagyobb eséllyel lesznek boldogtalan feleségeik.

Ez az összefüggés nem véletlen, és kifejezetten a nőket érinti hátrányosan.

A háttérben a hagyományos nemi szerepek állnak.

Azt mondják, az igazán mély és jó kapcsolat alapja a kommunikáció, a bizalom és a kölcsönös tisztelet. De mi van azzal, ami az ágyban történik – és nem úgy, ahogy gondolod, te kis huncut. Egyre több kutatás mutat rá, hogy az együtt töltött éjszakák minősége komolyan befolyásolja azt, hogy mennyire érezzük jól magunkat a párunk mellett. Talán előtted is van példa arra, amikor a házastársak a rossz alvás elkerülése érdekében külön alszanak. Nos, talán nekik van igazuk.

Az egyik legnagyobb, mégis láthatatlan párkapcsolati stresszforrás

De mire is gondolunk pontosan? A Journal of Health and Social Behavior folyóiratban megjelent tanulmány szerint van egy szokás, amely különösen meghatározza, hogy mennyire lesz boldog egy feleség, tehát ebben is rejlik a boldog házasság titka. Ez pedig nem más, mint a férj alvásminősége. A texasi egyetem kutatói, Asya Saydam és Jaime Hsu közel 400 pár részévtelével készítettek felmérést arról, hogyan alszanak, és mit éreznek a házastársuk iránt a felek. Az eredmény meglepő, hiszen a minőségi alvás összességében magasabb házassági elégedettséggel járt, ez az összefüggés pedig különösen a nőnknél volt megfigyelhető.

Amikor a férj a rossz alvás miatt egész éjjel forgolódik, hánykolódik, meg-megébred, a feleség boldogságérzete is csökken. A fordítottja viszont nem igaz: ha a feleség alszik rosszul, a férj elégedettségi szintje gyakorlatilag semmit sem változik.

Saydam óvatos a következtetésekkel: „Összefüggéseket vizsgálunk, ami azt jelenti, hogy nem állíthatjuk biztosan, hogy a rossz alvás párkapcsolati stresszt okoz.” A vizsgálati eredmények azonban magukért beszélnek. A házasság megmentése valóban csupán a férj alvásminőségének javításán múlhat? Bizonyos esetekben akár még ez is előfordulhat.