Ha így alszik a férjed, sosem leszel boldog – Nem a horkolásra gondolunk

Egy friss kutatás szerint a boldog házasság titka részben az éjszakában rejlik. Méghozzá abban, ahogyan a férjed alszik. És nem, nem arról beszélünk, amikor úgy horkol, mintha nem lenne holnap. A rossz alvás és a házasság minősége egészen másként függ össze.
A rossz alvás, ami szétfeszítheti a házasságot
- A rosszul alvó férjeknek nagyobb eséllyel lesznek boldogtalan feleségeik.
- Ez az összefüggés nem véletlen, és kifejezetten a nőket érinti hátrányosan.
- A háttérben a hagyományos nemi szerepek állnak.
Azt mondják, az igazán mély és jó kapcsolat alapja a kommunikáció, a bizalom és a kölcsönös tisztelet. De mi van azzal, ami az ágyban történik – és nem úgy, ahogy gondolod, te kis huncut. Egyre több kutatás mutat rá, hogy az együtt töltött éjszakák minősége komolyan befolyásolja azt, hogy mennyire érezzük jól magunkat a párunk mellett. Talán előtted is van példa arra, amikor a házastársak a rossz alvás elkerülése érdekében külön alszanak. Nos, talán nekik van igazuk.
Az egyik legnagyobb, mégis láthatatlan párkapcsolati stresszforrás
De mire is gondolunk pontosan? A Journal of Health and Social Behavior folyóiratban megjelent tanulmány szerint van egy szokás, amely különösen meghatározza, hogy mennyire lesz boldog egy feleség, tehát ebben is rejlik a boldog házasság titka. Ez pedig nem más, mint a férj alvásminősége. A texasi egyetem kutatói, Asya Saydam és Jaime Hsu közel 400 pár részévtelével készítettek felmérést arról, hogyan alszanak, és mit éreznek a házastársuk iránt a felek. Az eredmény meglepő, hiszen a minőségi alvás összességében magasabb házassági elégedettséggel járt, ez az összefüggés pedig különösen a nőnknél volt megfigyelhető.
Amikor a férj a rossz alvás miatt egész éjjel forgolódik, hánykolódik, meg-megébred, a feleség boldogságérzete is csökken. A fordítottja viszont nem igaz: ha a feleség alszik rosszul, a férj elégedettségi szintje gyakorlatilag semmit sem változik.
Saydam óvatos a következtetésekkel: „Összefüggéseket vizsgálunk, ami azt jelenti, hogy nem állíthatjuk biztosan, hogy a rossz alvás párkapcsolati stresszt okoz.” A vizsgálati eredmények azonban magukért beszélnek. A házasság megmentése valóban csupán a férj alvásminőségének javításán múlhat? Bizonyos esetekben akár még ez is előfordulhat.
Miért lesz boldogtalan a feleség, ha a férje rosszul alszik?
A magyarázat részben a nemi szerepekben keresendő. A feleségek ma is jóval több házimunkát és érzelmi munkát végeznek, mint a férjek. Teszik mindezt akkor is, ha teljes munkaidőben dolgoznak, és gyerekeket nevelnek. A kutatások szerint a nők kétszer annyi időt töltenek a gyerekekkel és a háztartással, mint a férfiak. Éjszaka is jellemzően az anyák kelnek fel a gyerekekhez, arról már nem is beszélve, hogy a férfiak nagyobb valószínűséggel engedhetik meg maguknak a délutáni szunyókálást. Ezek már önmagukban is megnehezítik a pihentető alvást, de ha erre még rájön a férj rossz alvása is – ami tudat alatt is zavaróan hathat a pihenésre – , az eredmény egy folyamatosan kimerült, egyre frusztráltabb feleség lesz.
Mindez együttesen nemcsak fáradtságot, de egyre mélyülő, talán nem is tudatos neheztelést szül. A feleség tehát nem csupán azért boldogtalan, mert a férje forgolódása megzavarja az alvását, hanem azért is, mert ez az egész egy nagyobb, igazságtalannak érzett rendszer részét képezi. Az alvás minősége így válik a kapcsolati elégedettség titkos mércéjévé.
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