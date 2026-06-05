10 másodperces IQ-teszt: kitalálod, melyik gyerek okozta a káoszt?

Elérkezett az idő, hogy lefüleld a rendetlen gyereket. Ebben az IQ-tesztben úgy kell gondolkodnod, mint egy detektívnek, ráadásul villámgyors észjárásra lesz hozzá szükséged. Ne aggódj, nem vár szobafogság az elkövetőre, se más durva büntetés.

Lehet, hogy kifog rajtad ez a nyomozós IQ-teszt?

Forrás: jagranjosh.com

Miért szeretjük ezeket a nyomozós IQ-teszteket? Nem rabolják az időt, így tökéletesek egy napközbeni agytornára.

Használod a logikádat, az éleslátásodat, miközben egy nyomozó bőrébe bújhatsz.

Három gyerek közül kell eldöntened, ki okozta a rendetlenséget.

Ha sikerül az online rejtvényt megfejtened, bizonyítod a magas intelligenciádat.

Ha neked, vagy egy rokonodnak, barátodnak van kisgyereke, pontosan tudod, hogy időnként rosszalkodnak. Nem szándékosan okoznak káoszt, egyszerűen túl gyorsak, figyelmetlenek, esetleg a játék hevében történik meg a baj. Tányérok, poharak és szövetek esnek áldozatául a felnövésüknek, de ezzel nincs is semmi baj. Ám az, hogy megtanuljanak felelősséget vállalni a tetteikért, már sokkal fontosabb. Ebben kell most segítened ennek a rejtvénynek a megoldásával.

Az IQ-teszt feladványa

Ebben a fejtörőben bizony valaki komoly galibát okozott. A három gyerek közül csak az egyik felelős a rendetlenségért és a maszatolásért. Ők azonban a betyárbecsületre hivatkozva nem árulják el egymást, az anyuka pedig láthatóan nem tudja eldönteni, ki a tettes. Szerencsére itt vagy te, aki pártatlanként, detektíveket is megszégyenítő észjárással ki fogja deríteni, melyik gyerek okozta a káoszt. De vigyázz, a nyomozós IQ-tesztre csupán 10 másodperced lesz!

Készen állsz? Figyeld meg alaposan a részleteket és dönts!

Fejtörő: találd meg, hogy a három gyerek közül ki csinálta a rendetlenséget!

Forrás: jagranjosh.com

Az online rejtvény megoldása

Ha sikerült rálelned a kis tettesre, gratulálunk, hiszen logikád és éleslátásod a legjobban közé repített. Ha nem sikerült túljárnia az eszeden ennek az agytornának, akkor se csüggedj. Próbáld meg időnyomás nélkül, vagy gyakorolj más, hasonló feladványokkal!

Íme a megoldás: a szőke kislány volt a hunyó, hiszen egyedül neki maszatos a keze:

Az online rejtvény megoldása: a kislány volt a tettes.

Forrás: jagranjosh.com

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