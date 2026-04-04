Sztárok, akik esküsznek a tarotjóslásra: ez lett a legmenőbb hobbi Hollywoodban

Ha valaki tíz éve azt mondja, hogy a tarotjóslás egyszer a cool self-care eszközök közé kerül, valószínűleg csak mosolygunk rajta. Ma viszont a spirituális kártyapakli simán elfér a jóga matrac, a journaling füzet és a matcha latte mellett. Sőt, ha hihetünk a popkultúrának, a tarot most egyenesen szexi lett.

A tarotjóslás lett a legszexibb hobbi manapság.

Spirituális és dögös? Így lett a tarotjóslás az új sztártrend Hollywoodban A tarot jóslás újra trendi lett, főleg a sztárok körében.

Több világsztár – köztük Emma Watson és Billie Eilish – nyíltan beszél róla.

A tarot ma már inkább önismereti eszköz, mint misztikus jóslás.

A trend mögött részben azok a hollywoodi sztárok állnak, akik nyíltan beszélnek a spiritualitásról. Például Emma Watson régóta híres arról, hogy érdeklődik az önismereti módszerek iránt. Több interjúban is említette, hogy a tarot számára inkább gondolkodási keret: egy mód arra, hogy más szemszögből nézzen rá a különféle élethelyzetekre – mint, ahogy anno is használták a kártyát.

Hasonlóan vélekedik a popikon Dua Lipa is, aki a spirituális trendek iránti nyitottságáról ismert. A tarot napjainkban szerinte nem arról szól, hogy valaki konkrétan megjósolja a jövőt – inkább arról, hogy kérdéseket tegyünk fel magunknak. És valljuk be: egy tarot-kirakás gyertyafénynél sokkal hangulatosabb, mint egy Excel-tábla a tervekről.

A misztikus vibe a divatvilágba is beszivárgott

A színésznő, Anya Taylor-Joy például többször beszélt arról, hogy vonzza a misztikum és a spiritualitás világa. A tarot számára inspirációt jelent – egyfajta kreatív eszköz, amely segít hangulatot, történetet vagy karaktert találni.

A Z generáció egyik legnagyobb ikonja, Billie Eilish pedig egy teljesen más perspektívát képvisel. Az énekesnő generációja számára a tarot már szinte természetes része az önismereti kultúrának. Nem feltétlenül hisznek szó szerint a jóslásban, de szeretik azt az érzést, hogy a kártyák segítenek megfogalmazni a gondolataikat.

És itt jön a csavar: a tarot-kártyát ma már nem az a klasszikus jövendőmondó eszköz. Sokkal inkább egy pszichológiai tükör. Amikor valaki kihúz egy kártyát, gyakran az történik, hogy a szimbólumok segítenek megfogalmazni olyan érzéseket vagy dilemmákat, amelyek addig csak a háttérben kavarogtak.