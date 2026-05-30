Visszatért a ’80-as évek ikonikus sminkje: vadítóvá varázsolja a tekintetet

Sminktrendek jönnek-mennek, de egy biztos: hogy a divat mindig megismétli önmagát. Most is ezt tapasztalhatjuk, ugyanis visszatért a kék szemhéjpúder trendje, és most vadítóbb, mint valaha!

Kék szemhéjpúder, az örök klasszikus A kék szemsmink több évtizedben is meghatározó trend volt.

Az egyszerűség elvét elvető sminkdivat most játékosabb gyökerekhez nyúl vissza a kék sminkkel.

Ez a sminktrend amellett, hogy felhasználja a sminktörténelem régi elemeit, megújulásra is képes.

A kék térhódítása: a visszatérő sminktrend

A kék szín újra hódít. Már a ’80-as években is nagy sikernek örvendett ez a szín, aztán a későbbi sminktrendekben is mindig felütötte a fejét valamilyen kontextusban. Ideje ismét köszönteni a jegesen kék szemsminket, és ha igazán trendi akarsz lenni, akkor neked sem árt, ha elsajátítod a trend technikáit.

A sminktrend visszatérését az is fémjelzi, hogy a kék szemhéjpúderre az internetes keresések közel 20 százalékkal nőttek . Sőt, a 2026-os kifutókon is nagy sikert aratott ez a szín. Persze, ez nem véletlen: úgy látszik a sminkkedvelőknek elegük lett a „clean girl” trendből, és most valami pajkosabbat szeretnének kipróbálni.

Nosztalgia új köntösben: a jelenlegi legjobb szemhéjfestéktrend

Gondolj vissza a ’80-as évek kék szemsminkjeire: akkoriban nem a különböző kék árnyalatok blendingje volt a fontos, hanem az, hogy a rikító kék kiemelje a szemed a hétköznapiságból. A ’90-es években egy sokkal halványabb kék szín vette át a trónt, mely a sminkkel plasztikussá tett arcvonásokat emelte ki. A 2000-es évek pedig egy ezüstös krómhatást tett hozzá ehhez a plasztikussághoz. Ma a hangsúly nem feltétlenül az erős pigmenten van, hanem a lágy, eldolgozott színeken és a farmer- és égszínkék árnyalatokon. Persze, egy kék tusvonalnak se mondana nemet egyetlen trendkövető sem.

Hogyan és miért tért vissza a kék smink?

A dolgok hátterében egy nagyobb szépségtrendváltás is jelen van. Az elmúlt pár évet ugyanis főleg a visszafogott és természetes sminkek dominálták. Egy-két igen merész sztár hatására viszont újra előtérbe került a maximalista divat és a bátor önkifejezés, és úgy tűnik, egyre kevesebb hangsúly kerül a biztonsági játékra. Gondolj csak például a jelenkor Madonnájára, Chapell Roanra.