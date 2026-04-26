Új világkorszak indul, és már nincs visszaút: az asztrológiában olyan fordulat történik, ami évtizedek óta nem volt

Az Uránusz belép az Ikrek jegyébe, és ezzel egy teljesen új szellemi, technológiai és információs ciklust indít el, ami alapjaiban változtatja meg, ahogyan gondolkodsz, kommunikálsz és döntéseket hozol. Új világkorszak veszi kezdetét, és nem biztos, hogy az átmenet túl finom lesz, sokkal inkább hirtelen ébredésről beszélhetünk. A régi gondolkodási minták széteshetnek, helyettük egy sokkal nyitottabb, rugalmasabb korszak épülhet ki.

Mit hoz az új világkorszak az életünkbe?

Új világkorszak indul: fordulat a csillagjegyek életében Felgyorsul az információáramlás, és teljesen új tanulási, kommunikációs minták alakulnak ki.

A jegyek mindegyike valamilyen formában hirtelen változásokra és új irányokra számíthat az életében.

Mutatjuk, mi vár a te csillagjegyedre.

Tudtad, hogy léteznek lassú bolygók és gyors bolygók? A lassú bolygók kollektíven hatnak, egész generációkat érint a helyzetük, a gyors bolygók pedig a mindennapjainkra és a közérzetünkre vannak befolyással. Az Uránusz április 26-án jegyet vált, és belép az Ikrekbe. Ez egy lassú bolygó, keringési ideje 84 év. Tavaly már járt egyszer az Ikrek jegyében, de azt rögtön követte egy retrográd szakasz: visszalépett a Bikába, és felvillantott ugyan előttünk lehetőségeket, de azok megvalósítására nem jutott idő.

Most viszont jut. Az Uránusz-Ikrek-helyzet szemléletváltást hoz, amit szép lassan, hónapok alatt fogsz te is megtapasztalni.

Milyen hatással lesz az új világkorszak a csillagjegyekre?

Kos

Most olyan ötletek juthatnak eszedbe, amelyek teljesen új irányba vezethetik az életedet. Gyors döntések és hirtelen lehetőségek jönnek, de csak akkor nyerhetsz, ha megfontolod, mit lépsz. A tanulás és az új kapcsolatok most kulcsszerephez jutnak nálad.

Bika

Anyagi síkon jöhet fordulat, ami elsőre kényelmetlen lehet, de hosszú távon stabilabb alapokat hoz. Végre rájössz, hogy nem tudsz mindent kontrollálni. Új bevételi utak és pénzkeresési lehetőségek nyílhatnak meg, ha mersz rugalmas lenni.

Ikrek

Eljött a te időd! Az események felpörögnek körülötted, végre nálad lesz a kontroll. Új tudás, új kapcsolatok és akár teljes irányváltás is jöhet. Persze csak akkor, ha nem félsz kilépni a komfortzónádból.

Rák

Hozhat némi belső bizonytalanságot ez az időszak, ami nem csoda, hiszen sok minden kiszámíthatatlan lesz körülötted. Ne bánd, mert pont ez kell ahhoz, hogy elengedd a túlzott ragaszkodást. Megérzéseid erősödnek, és jobban ráérzel, merre érdemes menni.

Oroszlán

A kapcsolataid és a társasági életed kapnak új lendületet, te pedig egyáltalán nem fogod bánni. Váratlan elismerések és izgalmas lehetőségek is jöhetnek. Használd ki mindet!

Szűz

A karrieredben jöhet a legnagyobb fordulat: új feladatok és akár teljes irányváltás is elképzelhető. Először kaotikusnak tűnhet, de később látod meg benne a rendszert. A rugalmasság most mindennél fontosabb. Nem a te erősséged, viszont a te érdeked.

Mérleg

A gondolkodásod nyitottabbá válik, és olyan lehetőségek találhatnak meg, amik eddig tőled távol álltak. Utazás, tanulás? Most könnyebben kilépsz a megszokott keretekből.

Skorpió

Mély belső átalakulás indul meg, és nem csupán az érzelmi életedet, hanem a pénzügyidet is érintheti. Régi berögződéseket hagysz el, és helyettük egy erősebb működésbe lépsz át. Nem lesz mindig kényelmes, de legalább nagyon felszabadítónak éled meg.

Nyilas

Váratlan fordulatok jöhetnek a párkapcsolatban. Új emberek lépnek ki és be az életedbe, akik teljesen más szemlélettel gazdagítanak. A szabadságigényed most különösen erős lesz.

Bak

A mindennapi életed és munkád szerkezete alakul át, és az is lehet, hogy új ismeretekre kell szert tenned. Az egészségedre érdemes jobban figyelni!

Vízöntő

A kreativitásodra nézve egy nagyon kedvező korszak következik, és a szerelem terén is izgalmas fordulatokra számíthatsz, amelyekből nem lesz visszaút. A lényeg, hogy igazán önazonosnak fogod érezni magad.

Halak

A biztonságodat helyezed előtérbe. Nem kizárt a költözés, de régi családi minták is átíródhatnak benned. Ne állj ellen az új világkorszaknak!