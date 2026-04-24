A rettegett Káosz istene aszteroida közeleg a Föld felé: a NASA bejelentette, mi vár ránk

A „Káosz istene”, vagyis Aphophis aszteroida hamarosan meglepően közel halad el bolygónk mellett. De kell-e aggódnunk? A Nasa közleményt adott ki!

Van egy aszteroida, amelynek már a neve is úgy hangzik, mintha egy sci-fi katasztrófafilm plakátjáról lépett volna le. Az Apophis aszteroidától - amelyet az egyiptomi káosz és pusztítás istenéről neveztek el - sokáig rettegtek, ugyanis potenciálisan veszélyesnek tartották. 2029-ben egészen különleges látogatást tesz a Föld közelében, a NASA pedig bejelentést tett róla. 

A Káosz istene Apophis aszteroida 2029-ben éri el a Földet.
Ijesztő név, elképesztő látvány: az Apophis aszteroida közelít a Föld felé

  • Az Apophis aszteroida 2029. április 13-án rekordközelségben halad el a Föld mellett.
  • A NASA szerint nincs becsapódási veszély legalább 100 évig.
  • Az esemény különlegessége, hogy szabad szemmel is látható lehet az éjszakai égbolton.

A jó hír: a NASA szerint pánikra semmi ok, egyelőre. Az égitest ugyanis 2029. április 13-án halad el bolygónk mellett, ráadásul olyan közel, amire ekkora méretű objektum esetében még nem volt példa a modern megfigyelések történetében. A becslések szerint körülbelül 32 ezer kilométerre közelíti meg a Földet. Ez közelebb van, mint néhány Föld körül keringő műhold.

Az Apophis mérete sem éppen szerény

Az Aphophis aszteroida agyjából 375 méter átmérőjű, vagyis magasabb, mint az Eiffel-torony. Amikor 2004-ben felfedezték, a tudósok még attól tartottak, hogy akár be is csapódhat 2029-ben, 2036-ban vagy 2068-ban. 

A legfrissebb radaros megfigyelések azonban megnyugtató eredményt hoztak: legalább a következő 100 évben biztosan nem ütközik a Földdel.

Az esemény mégis rendkívüli lesz. A kutatók szerint egy ekkora objektum ilyen közeli elhaladása páratlan lehetőséget ad a tudósoknak, hogy részletesen tanulmányozzák az aszteroidát. Sőt, az Apophis néhány órán keresztül szabad szemmel is látható lehet az éjszakai égbolton.

Ha pedig a péntek 13-a eddig is gyanús napnak tűnt, 2029-ben biztosan sokan az égre néznek majd azon az estén. Szerencsére nem azért, mert a világvége közeleg – hanem mert egy igazán ritka kozmikus látványosság érkezik, de azért az előző eshetőség sem teljesen kizárt.

Ezek is érdekelhetnek:

Kiderült, hol találkozhatsz szinte biztosan UFO-val Magyarországon

Egyszerű hullócsillag, drón vagy repülő csészealj? Lehet, hogy már neked is volt részed UFO-észlelésben, épp csak nem voltál vele tisztában, mit látsz.

Most érkezett: meghalt Anglia legismertebb ufószakértője, Nick Pope

Egy hosszú és súlyos lefolyású betegség után 60 éves korában elhunyt a világ egyik legismertebb ufószakértője. Nick Pope meghatározó alakja volt az idegenek utáni kutatásnak.

Üstökös vagy UFO? — A Harvard asztrofizikusa szerint az utóbbi a saját fényt kibocsátó csillagközi objektum

A NASA készített felvételt egy furcsa égi jelenségről. A Harvardi asztrofizikusai megállapították, hogy a belső a naprendszerünkön átszáguldó 3I/ATLAS nevű csillagközi objektum saját fényt bocsát ki, tehát lehet üstökös is, de az sem kizárt, hogy UFO, azaz egy Földet megfigyelő idegen űrhajó.


 

