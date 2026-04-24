A rettegett Káosz istene aszteroida közeleg a Föld felé: a NASA bejelentette, mi vár ránk

Van egy aszteroida, amelynek már a neve is úgy hangzik, mintha egy sci-fi katasztrófafilm plakátjáról lépett volna le. Az Apophis aszteroidától - amelyet az egyiptomi káosz és pusztítás istenéről neveztek el - sokáig rettegtek, ugyanis potenciálisan veszélyesnek tartották. 2029-ben egészen különleges látogatást tesz a Föld közelében, a NASA pedig bejelentést tett róla.

Az Apophis aszteroida 2029. április 13-án rekordközelségben halad el a Föld mellett.

A NASA szerint nincs becsapódási veszély legalább 100 évig.

Az esemény különlegessége, hogy szabad szemmel is látható lehet az éjszakai égbolton.

A jó hír: a NASA szerint pánikra semmi ok, egyelőre. Az égitest ugyanis 2029. április 13-án halad el bolygónk mellett, ráadásul olyan közel, amire ekkora méretű objektum esetében még nem volt példa a modern megfigyelések történetében. A becslések szerint körülbelül 32 ezer kilométerre közelíti meg a Földet. Ez közelebb van, mint néhány Föld körül keringő műhold.

Az Apophis mérete sem éppen szerény

Az Aphophis aszteroida agyjából 375 méter átmérőjű, vagyis magasabb, mint az Eiffel-torony. Amikor 2004-ben felfedezték, a tudósok még attól tartottak, hogy akár be is csapódhat 2029-ben, 2036-ban vagy 2068-ban.

A legfrissebb radaros megfigyelések azonban megnyugtató eredményt hoztak: legalább a következő 100 évben biztosan nem ütközik a Földdel.

Az esemény mégis rendkívüli lesz. A kutatók szerint egy ekkora objektum ilyen közeli elhaladása páratlan lehetőséget ad a tudósoknak, hogy részletesen tanulmányozzák az aszteroidát. Sőt, az Apophis néhány órán keresztül szabad szemmel is látható lehet az éjszakai égbolton.

Ha pedig a péntek 13-a eddig is gyanús napnak tűnt, 2029-ben biztosan sokan az égre néznek majd azon az estén. Szerencsére nem azért, mert a világvége közeleg – hanem mert egy igazán ritka kozmikus látványosság érkezik, de azért az előző eshetőség sem teljesen kizárt.

