Könnyűvérű csillagjegyek, akik még párkapcsolatban is túl kacérak

Az asztrológia gyakran társít bizonyos személyiségbeli jellemzőket az egyes jegyekhez, és bár ezek nem kőbe vésett szabályok, érdekes mintázatokat mutathatnak. A flörtölés például lehet ártatlan kommunikációs eszköz, de néha olyan határokat is súrolhat, amelyek már feszültséget okoznak egy párkapcsolatban. Nézzük, mely csillagjegyekre lehet ez különösen jellemző.

Az asztrológia szerint három olyan csillagjegy van, akik szülöttei ösztönösen flörtölnek, még párkapcsolatban is.

Csillagjegyek, akik képtelen leállni a flörttel Imádják a figyelmet és az elismerést.

Könnyedén teremtenek kapcsolatot bárkivel.

Gyorsan belelendülnek a játékos helyzetekbe.

Számukra a kacérság gyakran ösztönös reakció.

A félreértések elkerüléséért, a flörtölésre hajlamos és az unalomból félrelépő csillagjegyek között, bár lehetnek átfedések, mégis van különbség. Hiszen míg az utóbbiak gyakran lépnek a tettek mezejére, a természetükből fakadó kacérok számára ez nagyrészt csupán szórakozás. Érdekes lehet azonban megnézni, hogy van-e e két csoport közöt olyan csillagjegy, amely bizony az ágyban is abszolút lehengerlő. De nem húzzuk tovább, nézzük is a listát!

A flörtölő csillagjegyek az esetek nagy részében csupán játszadoznak, és nem áll szándékukban félrelépni.

Flörtölő csillagjegyek, akiknek a pimasz kacérkodás a vérükben van

Ikrek

Az Ikrek jegy szülöttei igazi társasági lények, akik szinte levegőként szívják magukba az új impulzusokat, ráadásul egyfajta állandó kíváncsiság is dübörög bennük. Számukra a beszélgetés nem csupán információcsere, hanem játék is – és ebbe a játékba gyakran belefér a flört is. Egy mosoly, egy jól időzített bók vagy egy csipkelődő megjegyzés náluk szinte reflex. Párkapcsolatban sem mindig érzik ennek a súlyát, hiszen számukra ez inkább szórakozás, mint valódi közeledés.

Oroszlán

Az Oroszlánok már egészen más okból hajlamosak a kacér viselkedésre. Ők azok, aki ragyogni akarnak, és ehhez szükségük van a visszajelzésekre. A bókok, a csodáló pillantások és a figyelem adják meg számukra működésükhöz nélkülözhetetlen energiát, ezért gyakran tudatosan vagy tudattalanul is olyan helyzeteket teremtenek, ahol ezt megkaphatják. Bár tudnak hűségesek lenni, a határok olykor néha elmosódhatnak, ha a figyeleméhség felülírja az önkontrollt.

Nyilas

A Nyilas csillagjegyű emberek, akár nők, akár férfiak, a szabadság megtestesítői. Ennél fogva nehezen viselik a korlátokat – még érzelmi értelemben is. Náluk a flört nem feltétlenül jelent szándékot, inkább a világra adott spontán reakció. Szeretik az új embereket, az izgalmas helyzeteket, és nem riadnak vissza attól sem, hogy ezt játékos, kacér módon fejezzék ki. Egy kapcsolatban ez könnyen félreérthető lehet, még akkor is, ha számukra teljesen ártatlan.