Ők a legcsapodárabb csillagjegyek, akik unalmukban keresik a kalandokat

Vannak, akik nem szimplán hűtlenek, viselkedésüket egy dolog motiválja. Bizonyos csillagjegyek tettei mögött nem az érzelmi árulás a mozgatórugó, egyszerűen csak nem viselik jól az unalmat és a kiszámíthatóságot.

Az asztrológia szerint minden jegy másképp reagál a rutinra. Vannak, akik biztonságot találnak benne, míg mások számára a kiszámíthatóság egyenlő a lelki bezártsággal. Az utóbbi típusba tartozó csillagjegyek gyakran flörtölnek, új impulzusokat keresnek, vagy szívesen kísérleteznek a párkapcsolataikban. Ez azonban nem feltétlenül jelent szándékos hűtlenséget. Sokkal inkább a kalandvágyuk és az élmények iránti éhségük áll a háttérben.

Kacér csillagjegyek, akiket nem a tudatos hűtlenség, hanem az unalom ténye mozgat.
Csillagjegyek az árulás szélén: amikor a kapcsolatnak szüksége van egy kis szikrára

  • Egyes csillagjegyek számára az izgalom és a változatosság ugyanolyan fontos, mint maga a kapcsolat.
  • A flört vagy a játékos figyelemkeresés sokszor inkább az unalom ellenszere, nem pedig tudatos csalárdság.
  • Az ilyen személyiségek akkor működnek jól egy párkapcsolatban, ha van tér a spontaneitásnak és az új élményeknek.
  • Ha a kapcsolat képes folyamatosan megújulni, ezek a csillagjegyek meglepően lojális partnerekké válhatnak.

A hűtlenségnek számtalan oka lehet. Ráadásul ezernyi variációban ismerjük, hiszen párkapcsolattól is függ, hogy hol húzódik az a bizonyos határ. Van, akinél már egy mosoly is hatalmas kapcsolati drámát idéz elő, míg léteznek olyan nyitott kapcsolatok, amelyekben az együttalváson kívül minden megengedett. A most következő csillagjegy-jellemzéssel nem szeretnénk senkit sem felmenteni a párkapcsolati árulások alól. Azt sem állítjuk továbbá, hogy a most következő három jegy szülöttei mind csalfák lennének. Ezek csupán asztrológiai következtetések.

Párkapcsolat? Csak addig nincs hűtlenség, ameddig elég izgalmas és szórakoztató.
Mérleg csillagjegy

A Mérleg számára a kapcsolatok világa igazi művészet. Harmóniára törekszik, szeret tetszeni másoknak, és ösztönösen ért a flört nyelvén. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy hűtlen lenne. Sokkal inkább arról van szó, hogy a monoton hétköznapok gyorsan elveszik a kedvét.

Ha a párkapcsolat túl kiszámíthatóvá válik, a Mérleg ösztönösen keresni kezdi azt a figyelmet és pezsgést, ami újra felvillanyozza. Egy bók, egy izgalmas beszélgetés vagy egy társasági helyzet könnyen visszahozza a lelkesedését. Ha azonban ezt a fajta inspirációt a saját kapcsolatában is megkapja, kifejezetten odaadó partner tud lenni.

Nyilas csillagjegy

A Nyilas szinte szinonimája a kalandvágynak. Ez a jegy folyamatos mozgásban van, ha nem fizikailag, akkor gondolatban. Számára a kapcsolat akkor működik igazán, ha közös élményeket, utazásokat és új felfedezéseket hoz.

Ha túl szűknek érzi, könnyen más impulzusok után kezd nézni. Nem feltétlenül azért, mert mást szeretne, csupán, mert egyszerűen nem bírja a bezártság érzését. Amint azonban olyan párkapcsolatban találja magát, amelyben partnerre lel spontaneitás terén, a Nyilas meglepően hűséges és lelkes társ lehet.

Ikrek csillagjegy

Az Ikrek jegyet gyakran nevezik kétarcúnak, de ez inkább a kíváncsiságát, mintsem a megbízhatatlanságát mutatja. Ő az, akinek folyamatos szellemi stimulációra van szüksége: beszélgetésekre, új ötletekre, váratlan élményekre.

Ha egy párkapcsolat túl egyhangúvá válik, az Ikrek könnyen elkezd máshol keresgélni. Ez az esetek többségében csupán beszélgetéseket vagy játékos flörtöt jelent. Ugyanakkor ha a párja képes lépést tartani a gondolataival és a tempójával, rendkívül hűséges és lelkes partner válhat belőle.

Léteznek tehát született hűtlen csillagjegyek?

Az asztrológiai jegy nem határozza meg teljesen az ember viselkedését, de érdekes mintákat mutathat. Egy azonban biztos, hogy bizonyos csillagjegyek számára a kapcsolat kulcsa az állandó megújulás. Ha ezt megkapják, a kalandvágyuk nem eltávolít, épp ellenkezőleg, közelebb hozza őket a partnerükhöz.

