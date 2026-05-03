Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. május 04–10.: a Rákra jó hírek várnak, a Halak pénzügyi megoldást találhat

A május 4–10. közötti időszak nem ígérkezik egyenletesnek: a hét első felében több jegy is kihívásokkal találkozhat, különösen kommunikáció és döntések terén. Ugyanakkor a hét második felére sokaknál enyhül a feszültség, sőt, pénzügyi téren is érkezhetnek pozitív fejlemények. Íme, a jövő heti karrier-és pénzhoroszkóp!

Karrier-és pénzhoroszkóp: olvasd el, mit tartogatnak a jövő hétre a csillagok!

Forrás: 123rf.com

Heti karrier-és pénzhoroszkóp 2026. május 4-10.

KOS

Amilyen sikeresnek ígérkezik a hétfőd, olyan feszült lesz a kedded, a szerdád és csütörtököd. Mindhárom napon segíthet, ha lassítasz, és újra gondolod a kérdést, mielőtt válaszolsz. Péntektől a levegő dominancia arra jó, hogy új megoldásokat találj.

A szerdai Merkúr-Plútó diszharmonikus fényszög rányomja a bélyegét a hét első felére. Ez ingerültséget és nehézkességet szimbolizál. Ha komoly tétje van annak, amit teszel, mondasz, leírsz, akkor vegyél mély levegőt, és nyerj időt! Csütörtöktől minden könnyebbé válik.

IKREK

Szép dolog a segítőkészség, de már a hétfői Hold-Vénusz disszonáns fényszög arra int, hogy ne mások, hanem a saját „szekeredet told”! A folytatásban diszkrécióból vizsgázol: mindenáron meg kell tartanod a rád bízott titkokat, főleg, amiket a főnök bízott rád…

RÁK

Egy kollégád nehéz helyzetbe kerülhet, de szégyell szólni neked. Vagyis neked kell kitalálnod, hogy mire van szüksége. A hét második fele a pénzügyekben hoz szuper hírt! Esetleg több fizetést kapsz?

OROSZLÁN

Ezen a héten a legfontosabb, hogy ne mások problémáinak megoldásával foglalkozz, hanem a sajátoddal! Lesz, aki kritizál emiatt, és önzéssel vádol. Ne törődj vele!

SZŰZ

Bolygód, a Merkúr szerdán a Plútótól kedvezőtlen a Holdtól barátságod fényszöget kap. Ez azt jelenti, hogy kapsz hideget és meleget egyszerre. Nem csak szerdán. Saját érdekedben függetlenítened kell magadat a környezeted véleményétől.

MÉRLEG

Amennyiben a héten te érettségizel, vagy egy hozzátartozód, akkor nem számít rendkívülinek, ha izgulsz. A munkahely sem számít most egy könnyed hangulatú helynek… Tarts ki, meglesz a jutalma!

SKORPIÓ

A szerdai Merkúr-Plútó fényszög hatását már hétfőtől érezheted. Eszerint felbosszantanak azok, aki meg akarják mondani, hogy mit csinálj. Ellenkezés helyett jobb, ha csendben maradsz. A bolygók egyértelműen a passzivitást javasolják.

NYILAS

Akkora energiával indulsz neki ennek a hétnek, ami egy egész atomerőműnek elegendő lenne. Ez a lendület kitart, ha okosan osztod be a rendelkezésedre álló erőket. Az biztos, hogy lesznek, akik biztatnak, és lesznek, akik vissza akarnak húzni. Ez nem újdonság.

BAK:

Kedden, szerdán és csütörtökön feszült fényszögek nem csak neked hoznak feszültséget. Muszáj toleránsnak lenned. Péntektől a levegő dominanciának köszönhetően könnyebb lesz értelmesen kommunikálni. Innentől pénzügyekben is jön egy jó hír!

VÍZÖNTŐ:

A szerdai Merkúr-Plútó diszharmonikus fényszög arra hajlamosít, hogy felháborodj mások győzködése miatt. Valaki nagyon erőszakosan beleszól a dolgodba. Húzd meg a határokat!

HALAK:

Egyik bolygód, a Jupiter kedden a Marssal, szerdán a másik, bolygód, a Neptunusz a Holddal kerül kellemetlen fényszögbe. Eszerint nem meglepő, ha kellemetlen eseményekre kell számítanod anyagi téren. Viszont jön eg olyan ötlet a hét második felében, amivel egy csapásra megoldod a dolgot.