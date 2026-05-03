Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. május 04–10.: a Rákra jó hírek várnak, a Halak pénzügyi megoldást találhat

A május 4–10. közötti időszak nem ígérkezik egyenletesnek: a hét első felében több jegy is kihívásokkal találkozhat, különösen kommunikáció és döntések terén. Ugyanakkor a hét második felére sokaknál enyhül a feszültség, sőt, pénzügyi téren is érkezhetnek pozitív fejlemények. Íme, a jövő heti karrier-és pénzhoroszkóp!
Heti karrier-és pénzhoroszkóp 2026. május 4-10.
- KOS
Amilyen sikeresnek ígérkezik a hétfőd, olyan feszült lesz a kedded, a szerdád és csütörtököd. Mindhárom napon segíthet, ha lassítasz, és újra gondolod a kérdést, mielőtt válaszolsz. Péntektől a levegő dominancia arra jó, hogy új megoldásokat találj.
A szerdai Merkúr-Plútó diszharmonikus fényszög rányomja a bélyegét a hét első felére. Ez ingerültséget és nehézkességet szimbolizál. Ha komoly tétje van annak, amit teszel, mondasz, leírsz, akkor vegyél mély levegőt, és nyerj időt! Csütörtöktől minden könnyebbé válik.
- IKREK
Szép dolog a segítőkészség, de már a hétfői Hold-Vénusz disszonáns fényszög arra int, hogy ne mások, hanem a saját „szekeredet told”! A folytatásban diszkrécióból vizsgázol: mindenáron meg kell tartanod a rád bízott titkokat, főleg, amiket a főnök bízott rád…
- RÁK
Egy kollégád nehéz helyzetbe kerülhet, de szégyell szólni neked. Vagyis neked kell kitalálnod, hogy mire van szüksége. A hét második fele a pénzügyekben hoz szuper hírt! Esetleg több fizetést kapsz?
- OROSZLÁN
Ezen a héten a legfontosabb, hogy ne mások problémáinak megoldásával foglalkozz, hanem a sajátoddal! Lesz, aki kritizál emiatt, és önzéssel vádol. Ne törődj vele!
- SZŰZ
Bolygód, a Merkúr szerdán a Plútótól kedvezőtlen a Holdtól barátságod fényszöget kap. Ez azt jelenti, hogy kapsz hideget és meleget egyszerre. Nem csak szerdán. Saját érdekedben függetlenítened kell magadat a környezeted véleményétől.
- MÉRLEG
Amennyiben a héten te érettségizel, vagy egy hozzátartozód, akkor nem számít rendkívülinek, ha izgulsz. A munkahely sem számít most egy könnyed hangulatú helynek… Tarts ki, meglesz a jutalma!
- SKORPIÓ
A szerdai Merkúr-Plútó fényszög hatását már hétfőtől érezheted. Eszerint felbosszantanak azok, aki meg akarják mondani, hogy mit csinálj. Ellenkezés helyett jobb, ha csendben maradsz. A bolygók egyértelműen a passzivitást javasolják.
- NYILAS
Akkora energiával indulsz neki ennek a hétnek, ami egy egész atomerőműnek elegendő lenne. Ez a lendület kitart, ha okosan osztod be a rendelkezésedre álló erőket. Az biztos, hogy lesznek, akik biztatnak, és lesznek, akik vissza akarnak húzni. Ez nem újdonság.
- BAK:
Kedden, szerdán és csütörtökön feszült fényszögek nem csak neked hoznak feszültséget. Muszáj toleránsnak lenned. Péntektől a levegő dominanciának köszönhetően könnyebb lesz értelmesen kommunikálni. Innentől pénzügyekben is jön egy jó hír!
- VÍZÖNTŐ:
A szerdai Merkúr-Plútó diszharmonikus fényszög arra hajlamosít, hogy felháborodj mások győzködése miatt. Valaki nagyon erőszakosan beleszól a dolgodba. Húzd meg a határokat!
- HALAK:
Egyik bolygód, a Jupiter kedden a Marssal, szerdán a másik, bolygód, a Neptunusz a Holddal kerül kellemetlen fényszögbe. Eszerint nem meglepő, ha kellemetlen eseményekre kell számítanod anyagi téren. Viszont jön eg olyan ötlet a hét második felében, amivel egy csapásra megoldod a dolgot.
