Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. május 11-17.: a Bika sikerekre, a Rák pénzügyi fordulatra számíthat

A hét égi eseményei komoly hatással lesznek a mindennapokra: a Bika újhold és több fontos bolygóegyüttállás is változásokat jelez. A heti karrier-és pénzhoroszkóp szerint lesznek, akik sikerekre és jó hírekre számíthatnak, míg másoknak a türelem és az alkalmazkodás jelentheti a legnagyobb kihívást.
- A Bika újhold új kezdeteket és fontos felismeréseket hozhat több csillagjegy számára.
- A hét legnagyobb sikereit azok érhetik el, akik türelmesek és megfontolt döntéseket hoznak.
- Több jegynél pénzügyi fordulat vagy karrierrel kapcsolatos lehetőség körvonalazódik.
Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. május 11-17.: ezt tartogatják a csillagok a 12 jegynek
Ezen a héten a bolygók arra ösztönöznek, hogy tudatosabban kezeld a munkát, a pénzügyeket és az emberi kapcsolatokat. A Bika energiái stabilitást és józanságot hoznak, miközben több jegy előtt új lehetőségek nyílhatnak meg. Kiderül, kik számíthatnak sikerre, és kiknek kell több türelmet gyakorolniuk a következő napokban.
Kos csillagjegy
A víz jegyekben járó bolygók azt tanácsolja, hogy a hét elején sodródj az eseményekkel! Szerdától visszakapod az irányítást. Sőt döntéseket kell hoznod. A csütörtöki Bika Nap-Merkúr együttállás és a szombati Bika újhold józansága a legjobbkor jön.
Bika csillagjegy
A Bikában járó Nap csütörtökön a Merkúrral, szombaton a Holddal áll együtt. Utóbbi az újhold, ami újításra a legjobb, elsősorban a munkában, napi rutinban. Szerencsére ezeknek a kedvező hatását már hétfőtől érzékeled, ami sikereket hoz neked.
Ikrek csillagjegy
Óriási nagy türelemre lesz szükséged egész héten, ha nem akarsz folyton csetepatét, mert bosszantanak a belassult emberek. Így nagyon nehezen haladsz a munkával. Minden egy csapásra helyére kerül, amint bolygód, a Merkúr hazatér, belép az Ikrekbe vasárnap délben.
Rák csillagjegy
A Rákban járó Jupiter hétfőn a Nappal, kedden a Holddal, szerdán a Merkúrral alkot harmonikus fényszöget. Ezen a 3 napon kedves emberekkel lesz dolgod. Ha véletlenül nézeteltérés adódna, akkor azt gyorsan tisztázzátok. A Jupiter plusz pénzt is hozhat.
Oroszlán csillagjegy
Elképesztő erős most a meggyőző erőd. Könnyen el tudod adni az ötleteidet. A Bikában járó bolygók segítenek, hogy érthető és hihető legyél. Vasárnapra „híveid” lesznek…
Szűz csillagjegy
Senkinek sincs joga kritizálni téged azért, mert precíz vagy. Önmagadat sem szabadna kritizálnod. A hét során a Bikában járó és együttálló bolygók szerint igazad van, ha a konkrét tényekre támaszkodva hozol döntéseket.
Mérleg csillagjegy
Még mindig az anyagiak területe jelenti a legnagyobb kihívást a számodra. A bolygók nem engedik, hogy felelőtlenül költekezz. Szerencsére a hét második felében jön a fordulat, és a pénzügyi jó hírek is.
Skorpió csillagjegy
Nagyon különböző emberekkel fogsz találkozni ezen a héten. Lesz köztük, aki bosszant, és lesz, aki megnevettet. De mindegyikkel együtt kell működnöd. Szükséged lesz a toleranciára a munkában is.
Nyilas csillagjegy
Bár időnként úgy tűnik, még sincs így, te is ki tudsz merülni. Fontos lenne, hogy kicsit könnyedebben viszonyulj a munkához. Most azzal tudod a leginkább segíteni a karrieredet, ha figyelsz rá, hogy ne mutatkozzanak rajtad a kiégés tünetei.
Bak csillagjegy
Kedvedre való lesz mindaz, amit a Bikában felvonuló bolygók szimbolizálnak. Ám ellenpólusként a Kosban járó bolygók bosszúságot is hoznak. A szombati Bika újhold újításra ösztönöz. Új munkakör, új kihívások jöhetnek.
Vízöntő csillagjegy
A munkahelyeden többször találnak meg olyan témával, ami nem a te dolgod. Ám most tapintatosan kellene reagálnod. Ha nem sikerül, akkor garantált a sértődés. Vasárnap déltől látszik javulás a Merkúr jegyváltásának köszönhetően.
Halak csillagjegy
Van olyan tanfolyam, amire mindig gondoltál, de eddig nem mertél belevágni? Amennyiben van, jó hír, hogy csütörtökön a Nap-Merkúr, szombaton a Nap-Hold együttállás új dimenziókat mutat meg neked. A többi rajtad áll.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek