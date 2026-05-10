Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. május 11-17.: a Bika sikerekre, a Rák pénzügyi fordulatra számíthat

Angyal Léna
2026.05.10.
Mozgalmas és fordulatokkal teli hét vár a csillagjegyekre, különösen a munka és a pénzügyek területén. A heti karrier- és pénzhoroszkóp szerint több jegy életében is új lehetőségek és fontos felismerések érkezhetnek a következő napokban. A bolygók most a türelmet, a józanságot és az okos döntéseket jutalmazzák.

A hét égi eseményei komoly hatással lesznek a mindennapokra: a Bika újhold és több fontos bolygóegyüttállás is változásokat jelez. A heti karrier-és pénzhoroszkóp szerint lesznek, akik sikerekre és jó hírekre számíthatnak, míg másoknak a türelem és az alkalmazkodás jelentheti a legnagyobb kihívást.

Heti karrier-és pénzhoroszkóp: erre számíthatnak a csillafjegyek.
  • A Bika újhold új kezdeteket és fontos felismeréseket hozhat több csillagjegy számára.
  • A hét legnagyobb sikereit azok érhetik el, akik türelmesek és megfontolt döntéseket hoznak.
  • Több jegynél pénzügyi fordulat vagy karrierrel kapcsolatos lehetőség körvonalazódik.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. május 11-17.: ezt tartogatják a csillagok a 12 jegynek

Ezen a héten a bolygók arra ösztönöznek, hogy tudatosabban kezeld a munkát, a pénzügyeket és az emberi kapcsolatokat. A Bika energiái stabilitást és józanságot hoznak, miközben több jegy előtt új lehetőségek nyílhatnak meg. Kiderül, kik számíthatnak sikerre, és kiknek kell több türelmet gyakorolniuk a következő napokban.

Kos csillagjegy

A víz jegyekben járó bolygók azt tanácsolja, hogy a hét elején sodródj az eseményekkel! Szerdától visszakapod az irányítást. Sőt döntéseket kell hoznod. A csütörtöki Bika Nap-Merkúr együttállás és a szombati Bika újhold józansága a legjobbkor jön.

Bika csillagjegy

A Bikában járó Nap csütörtökön a Merkúrral, szombaton a Holddal áll együtt. Utóbbi az újhold, ami újításra a legjobb, elsősorban a munkában, napi rutinban. Szerencsére ezeknek a kedvező hatását már hétfőtől érzékeled, ami sikereket hoz neked.

Ikrek csillagjegy

Óriási nagy türelemre lesz szükséged egész héten, ha nem akarsz folyton csetepatét, mert bosszantanak a belassult emberek. Így nagyon nehezen haladsz a munkával. Minden egy csapásra helyére kerül, amint bolygód, a Merkúr hazatér, belép az Ikrekbe vasárnap délben.

Rák csillagjegy

A Rákban járó Jupiter hétfőn a Nappal, kedden a Holddal, szerdán a Merkúrral alkot harmonikus fényszöget. Ezen a 3 napon kedves emberekkel lesz dolgod. Ha véletlenül nézeteltérés adódna, akkor azt gyorsan tisztázzátok. A Jupiter plusz pénzt is hozhat.

Oroszlán csillagjegy

Elképesztő erős most a meggyőző erőd. Könnyen el tudod adni az ötleteidet. A Bikában járó bolygók segítenek, hogy érthető és hihető legyél. Vasárnapra „híveid” lesznek…

Szűz csillagjegy

Senkinek sincs joga kritizálni téged azért, mert precíz vagy. Önmagadat sem szabadna kritizálnod. A hét során a Bikában járó és együttálló bolygók szerint igazad van, ha a konkrét tényekre támaszkodva hozol döntéseket.

Mérleg csillagjegy

Még mindig az anyagiak területe jelenti a legnagyobb kihívást a számodra. A bolygók nem engedik, hogy felelőtlenül költekezz. Szerencsére a hét második felében jön a fordulat, és a pénzügyi jó hírek is.

Skorpió csillagjegy

Nagyon különböző emberekkel fogsz találkozni ezen a héten. Lesz köztük, aki bosszant, és lesz, aki megnevettet. De mindegyikkel együtt kell működnöd. Szükséged lesz a toleranciára a munkában is.

Nyilas csillagjegy

Bár időnként úgy tűnik, még sincs így, te is ki tudsz merülni. Fontos lenne, hogy kicsit könnyedebben viszonyulj a munkához. Most azzal tudod a leginkább segíteni a karrieredet, ha figyelsz rá, hogy ne mutatkozzanak rajtad a kiégés tünetei.

Bak csillagjegy

Kedvedre való lesz mindaz, amit a Bikában felvonuló bolygók szimbolizálnak. Ám ellenpólusként a Kosban járó bolygók bosszúságot is hoznak. A szombati Bika újhold újításra ösztönöz. Új munkakör, új kihívások jöhetnek.

Vízöntő csillagjegy

A munkahelyeden többször találnak meg olyan témával, ami nem a te dolgod. Ám most tapintatosan kellene reagálnod. Ha nem sikerül, akkor garantált a sértődés. Vasárnap déltől látszik javulás a Merkúr jegyváltásának köszönhetően.

Halak csillagjegy

Van olyan tanfolyam, amire mindig gondoltál, de eddig nem mertél belevágni? Amennyiben van, jó hír, hogy csütörtökön a Nap-Merkúr, szombaton a Nap-Hold együttállás új dimenziókat mutat meg neked. A többi rajtad áll.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
