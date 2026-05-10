Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. május 11-17.: a Bika sikerekre, a Rák pénzügyi fordulatra számíthat

A hét égi eseményei komoly hatással lesznek a mindennapokra: a Bika újhold és több fontos bolygóegyüttállás is változásokat jelez. A heti karrier-és pénzhoroszkóp szerint lesznek, akik sikerekre és jó hírekre számíthatnak, míg másoknak a türelem és az alkalmazkodás jelentheti a legnagyobb kihívást.

Heti karrier-és pénzhoroszkóp: erre számíthatnak a csillafjegyek.

A Bika újhold új kezdeteket és fontos felismeréseket hozhat több csillagjegy számára.

A hét legnagyobb sikereit azok érhetik el, akik türelmesek és megfontolt döntéseket hoznak.

Több jegynél pénzügyi fordulat vagy karrierrel kapcsolatos lehetőség körvonalazódik.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. május 11-17.: ezt tartogatják a csillagok a 12 jegynek

Ezen a héten a bolygók arra ösztönöznek, hogy tudatosabban kezeld a munkát, a pénzügyeket és az emberi kapcsolatokat. A Bika energiái stabilitást és józanságot hoznak, miközben több jegy előtt új lehetőségek nyílhatnak meg. Kiderül, kik számíthatnak sikerre, és kiknek kell több türelmet gyakorolniuk a következő napokban.

Kos csillagjegy

A víz jegyekben járó bolygók azt tanácsolja, hogy a hét elején sodródj az eseményekkel! Szerdától visszakapod az irányítást. Sőt döntéseket kell hoznod. A csütörtöki Bika Nap-Merkúr együttállás és a szombati Bika újhold józansága a legjobbkor jön.

Bika csillagjegy

A Bikában járó Nap csütörtökön a Merkúrral, szombaton a Holddal áll együtt. Utóbbi az újhold, ami újításra a legjobb, elsősorban a munkában, napi rutinban. Szerencsére ezeknek a kedvező hatását már hétfőtől érzékeled, ami sikereket hoz neked.

Ikrek csillagjegy

Óriási nagy türelemre lesz szükséged egész héten, ha nem akarsz folyton csetepatét, mert bosszantanak a belassult emberek. Így nagyon nehezen haladsz a munkával. Minden egy csapásra helyére kerül, amint bolygód, a Merkúr hazatér, belép az Ikrekbe vasárnap délben.

Rák csillagjegy

A Rákban járó Jupiter hétfőn a Nappal, kedden a Holddal, szerdán a Merkúrral alkot harmonikus fényszöget. Ezen a 3 napon kedves emberekkel lesz dolgod. Ha véletlenül nézeteltérés adódna, akkor azt gyorsan tisztázzátok. A Jupiter plusz pénzt is hozhat.