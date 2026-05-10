2026. máj. 10., vasárnap Ármin, Pálma

Heti szerelmi horoszkóp 2026. május 11-17.: a Rákra boldogság, a Skorpióra kísértés vár

Angyal Léna
2026.05.10.
A csillagok ezen a héten érzelmes pillanatokat, váratlan fordulatokat és romantikus felismeréseket tartogatnak a csillagjegyek számára. A heti szerelmi horoszkóp szerint most sok kapcsolatban újra fellángolhat a szenvedély.

Május 11. és 17. között a bolygók energiái erősen hatnak az érzelmekre és az emberi kapcsolatokra. Lesznek, akik romantikus meglepetésekre számíthatnak, míg másoknak a kommunikáció vagy a féltékenység okozhat kihívást. A heti szerelmi horoszkóp szerint ez az időszak ugyanakkor sok lehetőséget kínál arra, hogy közelebb kerüljetek egymáshoz, vagy akár új szerelem találjon rátok. 

  • A hét romantikus meglepetéseket és érzelmi fordulatokat tartogat több csillagjegy számára.
  • A bolygók hatására most különösen fontos lesz az őszinte kommunikáció és a türelem a kapcsolatokban.
  • Egyes jegyeknél újra fellángolhat a szerelem, másoknál pedig a féltékenység vagy a stressz okozhat kihívásokat.
  • A szinglik számára izgalmas ismerkedési lehetőségeket jeleznek a csillagok a szerelmi horoszkóp szerint.
  • A hét energiái kedveznek a közös programoknak, a romantikának és az érzelmi közeledésnek.

Heti szerelmi horoszkóp 2026. május 11-17.: ezt tartogatják a hétre a csillagok

Ezen a héten a kapcsolatok kerülnek a középpontba: a bolygóállások felerősítik az érzelmeket, és sokak életébe hozhatnak sorsszerű pillanatokat. Lesznek jegyek, amelyekre romantika és harmónia vár, míg másoknak több türelemre és megértésre lesz szükségük. Nézd meg, mit üzennek a csillagok a szerelem és a párkapcsolatok terén a saját csillagjegyednek!

Kos csillagjegy

Ez a hét lassan indul: ne sürgess semmit és senkit! Önmagadat sem! A párod készül valami meglepetéssel, ez lehet egy vágyott program, de akár konkrét ajándék is. Engedd neki, és mutasd ki az örömödet! A bolygók szerint ez kicsit felfrissíti a kapcsolatotokat.

Bika csillagjegy

Nem kell némasági fogadalmat tenned. De nem árt emlékezned a mondásra egy kényes szituációban „Ne szólj szám, nem fáj fejem.”. A titkolózás persze nem a te stílusod. Ám a bolygók szerint egy cinkos összekacsintás közelebb hoz titeket egymáshoz.

Ikrek csillagjegy

A hét elején a fellegek felett fogsz járni. A párod imádja, amikor fel vagy dobva. Remélhetőleg átragad rá a jókedved. Aztán le kell szállnod a földre, és el kell viselned, hogy a munkahelyeden szerdától minden belassul. Ha ez nem sikerül, akkor minden este panaszkodhatsz otthon. Kár lenne…

Rák csillagjegy

A Rákban járó Jupiter csupa kedvező fényszöget kap hol a Naptól, hol a Holdtól, hol a Merkúrtól. Ettől madarat lehet veled fogatni, ami jót tesz a kapcsolatotoknak. Most nagyon átérzitek, hogy micsoda páros vagytok ti ketten, együtt!

Oroszlán csillagjegy

A „boldogság kék madara” most visszaköltözik a fészketekbe. Tőled függ, hogy beengeded-e. Ez ugye, nem kérdés? Arra is számíts, hogy lesz valaki, aki megirigyli a boldogságotokat. Ugye nem figyelsz a károgó megjegyzéseire?

Szűz csillagjegy

Ezen a héten a Bikában járó és együttálló bolygók „melléd állnak”: a te igazad érvényesülését támogatják, ha a konkrét tényekre hivatkozol. Ugyanakkor nem kellene folyton a párod orra alá dörgölnöd, hogy ő tévedett...

Mérleg csillagjegy

Ne engedjétek, hogy „bedaráljanak” a hétköznapok. Kell időt szakítani egymásra. Ha más nem, akkor legalább a közös étkezéskenek add meg a módját. Te ennek mester vagy.

Skorpió csillagjegy

Izgalmas napok jönnek. Hétfőtől annyi kísértés és csábítás jön, és most olyan erős a kisugárzásod, hogy a párod féltékenysége cseppet sem meglepő reakció. Neked kell megelőznöd a nagy jeleneteket…

Nyilas csillagjegy

Olyan bolygófelvonulás zajlik az égen, amely kimerültséget jelez. Ez persze ingerültséget okoz előbb-utóbb, ha nem o egyértelműen. Mondd meg a másiknak, hogy nem vele van bajod!

Bak csillagjegy

A Kosban felvonuló bolygók idegesítő embereket jeleznek. De ha szingli vagy, akkor az egyik nem csak bosszant, hanem vonz is egyszerre. Valószínűleg ő is így van veled. Érdemes lenne jobban is megismerkednetek!

Vízöntő csillagjegy

Hétfőtől a családod ad neked túl sok feladatot. Mielőtt kiborulnál, állíts fontossági sorrendet! A párod is támogat ebben… Nem kell mindent elintézned helyettük. A hétvége romantikát hoz, és kárpótol ezért a stresszes hétkezdésért.

Halak csillagjegy

A következő napok kedvező fényszögei támogatják a tanulási és/vagy utazási terveidet. Milyen jó lenne ezt valakivel közösen… Érdemes lenne online ismerkedni, főleg szerdán vagy csütörtökön!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
