Heti szerelmi horoszkóp 2026. május 11-17.: a Rákra boldogság, a Skorpióra kísértés vár

Május 11. és 17. között a bolygók energiái erősen hatnak az érzelmekre és az emberi kapcsolatokra. Lesznek, akik romantikus meglepetésekre számíthatnak, míg másoknak a kommunikáció vagy a féltékenység okozhat kihívást. A heti szerelmi horoszkóp szerint ez az időszak ugyanakkor sok lehetőséget kínál arra, hogy közelebb kerüljetek egymáshoz, vagy akár új szerelem találjon rátok.

Ezt tartogatja a szerelmi horoszkóp a csillagjegyeknek.

Heti szerelmi horoszkóp 2026. május 11-17.: ezt tartogatják a hétre a csillagok

Ezen a héten a kapcsolatok kerülnek a középpontba: a bolygóállások felerősítik az érzelmeket, és sokak életébe hozhatnak sorsszerű pillanatokat. Lesznek jegyek, amelyekre romantika és harmónia vár, míg másoknak több türelemre és megértésre lesz szükségük. Nézd meg, mit üzennek a csillagok a szerelem és a párkapcsolatok terén a saját csillagjegyednek!

Kos csillagjegy

Ez a hét lassan indul: ne sürgess semmit és senkit! Önmagadat sem! A párod készül valami meglepetéssel, ez lehet egy vágyott program, de akár konkrét ajándék is. Engedd neki, és mutasd ki az örömödet! A bolygók szerint ez kicsit felfrissíti a kapcsolatotokat.

Bika csillagjegy

Nem kell némasági fogadalmat tenned. De nem árt emlékezned a mondásra egy kényes szituációban „Ne szólj szám, nem fáj fejem.”. A titkolózás persze nem a te stílusod. Ám a bolygók szerint egy cinkos összekacsintás közelebb hoz titeket egymáshoz.

Ikrek csillagjegy

A hét elején a fellegek felett fogsz járni. A párod imádja, amikor fel vagy dobva. Remélhetőleg átragad rá a jókedved. Aztán le kell szállnod a földre, és el kell viselned, hogy a munkahelyeden szerdától minden belassul. Ha ez nem sikerül, akkor minden este panaszkodhatsz otthon. Kár lenne…