Heti szerelmi horoszkóp 2026. május 11-17.: a Rákra boldogság, a Skorpióra kísértés vár

Május 11. és 17. között a bolygók energiái erősen hatnak az érzelmekre és az emberi kapcsolatokra. Lesznek, akik romantikus meglepetésekre számíthatnak, míg másoknak a kommunikáció vagy a féltékenység okozhat kihívást. A heti szerelmi horoszkóp szerint ez az időszak ugyanakkor sok lehetőséget kínál arra, hogy közelebb kerüljetek egymáshoz, vagy akár új szerelem találjon rátok.
- A hét romantikus meglepetéseket és érzelmi fordulatokat tartogat több csillagjegy számára.
- A bolygók hatására most különösen fontos lesz az őszinte kommunikáció és a türelem a kapcsolatokban.
- Egyes jegyeknél újra fellángolhat a szerelem, másoknál pedig a féltékenység vagy a stressz okozhat kihívásokat.
- A szinglik számára izgalmas ismerkedési lehetőségeket jeleznek a csillagok a szerelmi horoszkóp szerint.
- A hét energiái kedveznek a közös programoknak, a romantikának és az érzelmi közeledésnek.
Heti szerelmi horoszkóp 2026. május 11-17.: ezt tartogatják a hétre a csillagok
Ezen a héten a kapcsolatok kerülnek a középpontba: a bolygóállások felerősítik az érzelmeket, és sokak életébe hozhatnak sorsszerű pillanatokat. Lesznek jegyek, amelyekre romantika és harmónia vár, míg másoknak több türelemre és megértésre lesz szükségük. Nézd meg, mit üzennek a csillagok a szerelem és a párkapcsolatok terén a saját csillagjegyednek!
Kos csillagjegy
Ez a hét lassan indul: ne sürgess semmit és senkit! Önmagadat sem! A párod készül valami meglepetéssel, ez lehet egy vágyott program, de akár konkrét ajándék is. Engedd neki, és mutasd ki az örömödet! A bolygók szerint ez kicsit felfrissíti a kapcsolatotokat.
Bika csillagjegy
Nem kell némasági fogadalmat tenned. De nem árt emlékezned a mondásra egy kényes szituációban „Ne szólj szám, nem fáj fejem.”. A titkolózás persze nem a te stílusod. Ám a bolygók szerint egy cinkos összekacsintás közelebb hoz titeket egymáshoz.
Ikrek csillagjegy
A hét elején a fellegek felett fogsz járni. A párod imádja, amikor fel vagy dobva. Remélhetőleg átragad rá a jókedved. Aztán le kell szállnod a földre, és el kell viselned, hogy a munkahelyeden szerdától minden belassul. Ha ez nem sikerül, akkor minden este panaszkodhatsz otthon. Kár lenne…
Rák csillagjegy
A Rákban járó Jupiter csupa kedvező fényszöget kap hol a Naptól, hol a Holdtól, hol a Merkúrtól. Ettől madarat lehet veled fogatni, ami jót tesz a kapcsolatotoknak. Most nagyon átérzitek, hogy micsoda páros vagytok ti ketten, együtt!
Oroszlán csillagjegy
A „boldogság kék madara” most visszaköltözik a fészketekbe. Tőled függ, hogy beengeded-e. Ez ugye, nem kérdés? Arra is számíts, hogy lesz valaki, aki megirigyli a boldogságotokat. Ugye nem figyelsz a károgó megjegyzéseire?
Szűz csillagjegy
Ezen a héten a Bikában járó és együttálló bolygók „melléd állnak”: a te igazad érvényesülését támogatják, ha a konkrét tényekre hivatkozol. Ugyanakkor nem kellene folyton a párod orra alá dörgölnöd, hogy ő tévedett...
Mérleg csillagjegy
Ne engedjétek, hogy „bedaráljanak” a hétköznapok. Kell időt szakítani egymásra. Ha más nem, akkor legalább a közös étkezéskenek add meg a módját. Te ennek mester vagy.
Skorpió csillagjegy
Izgalmas napok jönnek. Hétfőtől annyi kísértés és csábítás jön, és most olyan erős a kisugárzásod, hogy a párod féltékenysége cseppet sem meglepő reakció. Neked kell megelőznöd a nagy jeleneteket…
Nyilas csillagjegy
Olyan bolygófelvonulás zajlik az égen, amely kimerültséget jelez. Ez persze ingerültséget okoz előbb-utóbb, ha nem o egyértelműen. Mondd meg a másiknak, hogy nem vele van bajod!
Bak csillagjegy
A Kosban felvonuló bolygók idegesítő embereket jeleznek. De ha szingli vagy, akkor az egyik nem csak bosszant, hanem vonz is egyszerre. Valószínűleg ő is így van veled. Érdemes lenne jobban is megismerkednetek!
Vízöntő csillagjegy
Hétfőtől a családod ad neked túl sok feladatot. Mielőtt kiborulnál, állíts fontossági sorrendet! A párod is támogat ebben… Nem kell mindent elintézned helyettük. A hétvége romantikát hoz, és kárpótol ezért a stresszes hétkezdésért.
Halak csillagjegy
A következő napok kedvező fényszögei támogatják a tanulási és/vagy utazási terveidet. Milyen jó lenne ezt valakivel közösen… Érdemes lenne online ismerkedni, főleg szerdán vagy csütörtökön!
