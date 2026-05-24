Heti szerelmi horoszkóp 2026. május 25-31.: a Skorpióra borús napok várnak, a Szűz sértődékeny lesz

Mozgalmas napok várnak a csillagjegyekre! Újraéledő szikra, vagy váratlan konfliktus? Mindenből kijuthat a héten! A tűzjegyűek szenvedélyesek lesznek, a vízjegyűek viszont érzékenyebben reagálhatnak a kritikára. A földjegyűeknek őszintének és nyitottnak kell lenniük, ha nem akarják, hogy megszűnjön a harmónia, a levegűjegyűek számára azonban kedvező energiák érkeznek! Mutatjuk a heti szerelmi horoszkóp üzenetét!

A szerelmi horoszkóp sok fordulatot tartogat a héten

Heti szerelmi horoszkóp 2026. május 25-31.

KOS:

Keddtől körültekintően kell beszélned. Diszharmonikus fényszögek minden nap arra a mondásra emlékeztetnek, hogy „Sok beszédnek sok az alja.”. Most ráadásul egy teljesen ártatlan megjegyzésed is túl mélyre mehet a másiknál.

BIKA:

Buddhaként teljes megbékéléssel állsz hozzá mindenhez és mindenkihez. A párodra is jó hatással leszel. Bármit csináltok, csináljátok együtt! Pünkösdhétfő után nehéz lesz visszatérni a „hadszíntérre”, a hétköznapokba, ahol meg kell védenetek magatokat és a kapcsolatotokat.

IKREK:

Hétfőtől egy ragyogó bolygóháromszög áll össze az égen, ami neked kedvez. Mindenkivel megtalálod a hangot. Ez jó hír a párkeresésben. Ha akarod, most lesz lehetőséged ismerkedni.

RÁK:

Keddtől a szokottnál rosszabbul érintenek a kritikák. A párod ismer már, de a többiek szemében nyafkának tűnhetsz… Szóval inkább otthon, neki mondd el, ha megbánt valaki. Ő teljes megértéssel reagál.

OROSZLÁN:

Derűs, jó humorú emberek társaságára vágysz. Remélhetőleg közéjük sorolod a szerelmedet is. Ha ő nincs topon, akkor kedveskedj neki valamivel! Csak ezek után várhatod el, hogy ő is keresse a kedvedet.

SZŰZ:

Az égi folyamatok most felfokozott reakciót jeleznek részedről. A párod ismer már, de nem árt szólni neki, hogy most bánjon veled hímestojásként! Ahogy telnek a napok, egyre inkább visszatér a magabiztosságod.

MÉRLEG:

Hétfőtől ajándék érkezik: egy mesés bolygóháromszög segít, hogy a pároddal olyasmiről beszélj, amire eddig nem volt nyitott. Tapintatosan kérdezgetheted, vagy lelkesen mesélhetsz arról, amit szeretnél.

SKORPIÓ:

Kedden hajnalban 2 uralkodó bolygód: a Mars és a Plútó barátságtalan fényszöget fog alkotni, ami egész hétre barátságtalanná tehet téged… Persze, csak ha átadod magad ennek a rosszkedvnek. De a horoszkóp tanácsa szerint inkább embereld meg magad. Nincs valódi okod a borús hangulatra, ez az, amit a párod is próbál neked elmagyarázni.