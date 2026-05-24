Heti szerelmi horoszkóp 2026. május 25-31.: a Skorpióra borús napok várnak, a Szűz sértődékeny lesz

Mozgalmas napok várnak a csillagjegyekre! Újraéledő szikra, vagy váratlan konfliktus? Mindenből kijuthat a héten! A tűzjegyűek szenvedélyesek lesznek, a vízjegyűek viszont érzékenyebben reagálhatnak a kritikára. A földjegyűeknek őszintének és nyitottnak kell lenniük, ha nem akarják, hogy megszűnjön a harmónia, a levegűjegyűek számára azonban kedvező energiák érkeznek! Mutatjuk a heti szerelmi horoszkóp üzenetét!
Heti szerelmi horoszkóp 2026. május 25-31.
KOS:
Keddtől körültekintően kell beszélned. Diszharmonikus fényszögek minden nap arra a mondásra emlékeztetnek, hogy „Sok beszédnek sok az alja.”. Most ráadásul egy teljesen ártatlan megjegyzésed is túl mélyre mehet a másiknál.
BIKA:
Buddhaként teljes megbékéléssel állsz hozzá mindenhez és mindenkihez. A párodra is jó hatással leszel. Bármit csináltok, csináljátok együtt! Pünkösdhétfő után nehéz lesz visszatérni a „hadszíntérre”, a hétköznapokba, ahol meg kell védenetek magatokat és a kapcsolatotokat.
IKREK:
Hétfőtől egy ragyogó bolygóháromszög áll össze az égen, ami neked kedvez. Mindenkivel megtalálod a hangot. Ez jó hír a párkeresésben. Ha akarod, most lesz lehetőséged ismerkedni.
RÁK:
Keddtől a szokottnál rosszabbul érintenek a kritikák. A párod ismer már, de a többiek szemében nyafkának tűnhetsz… Szóval inkább otthon, neki mondd el, ha megbánt valaki. Ő teljes megértéssel reagál.
OROSZLÁN:
Derűs, jó humorú emberek társaságára vágysz. Remélhetőleg közéjük sorolod a szerelmedet is. Ha ő nincs topon, akkor kedveskedj neki valamivel! Csak ezek után várhatod el, hogy ő is keresse a kedvedet.
SZŰZ:
Az égi folyamatok most felfokozott reakciót jeleznek részedről. A párod ismer már, de nem árt szólni neki, hogy most bánjon veled hímestojásként! Ahogy telnek a napok, egyre inkább visszatér a magabiztosságod.
MÉRLEG:
Hétfőtől ajándék érkezik: egy mesés bolygóháromszög segít, hogy a pároddal olyasmiről beszélj, amire eddig nem volt nyitott. Tapintatosan kérdezgetheted, vagy lelkesen mesélhetsz arról, amit szeretnél.
SKORPIÓ:
Kedden hajnalban 2 uralkodó bolygód: a Mars és a Plútó barátságtalan fényszöget fog alkotni, ami egész hétre barátságtalanná tehet téged… Persze, csak ha átadod magad ennek a rosszkedvnek. De a horoszkóp tanácsa szerint inkább embereld meg magad. Nincs valódi okod a borús hangulatra, ez az, amit a párod is próbál neked elmagyarázni.
NYILAS:
Hétfőtől a párod hangja és stílusa ismét elvarázsol, és ismét beleszeretsz. Nem mintha eddig gond lett volna a kapcsolatotokkal… De most a szenvedély is újból felerősödik! Ha szingli vagy, most jöhet egy szerelem!
BAK:
Hétfőn még minden oké, de keddtől nem szabad egyedül megszakadnod. Kérj segítséget a házimunkában! Eszedbe ne jusson mindent megcsinálni a másik helyett. Ez most a harmónia feltétele.
VÍZÖNTŐ:
Hétfőtől egy csodálatos bolygóháromszög visszaadja az optimizmusodat, ami a kapcsolatotokra is jó hatással lesz. Végre látod a fényt az alagút végén, ami szuper hangulatot hoz!
HALAK:
Kedden hajnalban lesz egy Mars-Plútó fényszög, ami pletykát jelez. Ne adj hitelt a szóbeszédnek! Elképzelhető, hogy valaki szándékosan kettőtök közé akar állni.
