Heti szerelmi horoszkóp 2026. május 25-31.: a Skorpióra borús napok várnak, a Szűz sértődékeny lesz

Life.hu
2026.05.24.
Fordulatokkal teli hét következik: egyes csillagjegyek új esélyt kapnak a szerelemre, másokra nehéz beszélgetések várnak a párjukkal. A heti szerelmi horoszkóp segít eligazodni az érzelmek tengerében.

Mozgalmas napok várnak a csillagjegyekre! Újraéledő szikra, vagy váratlan konfliktus? Mindenből kijuthat a héten! A tűzjegyűek szenvedélyesek lesznek, a vízjegyűek viszont érzékenyebben reagálhatnak a kritikára. A földjegyűeknek őszintének és nyitottnak kell lenniük, ha nem akarják, hogy megszűnjön a harmónia, a levegűjegyűek számára azonban kedvező energiák érkeznek! Mutatjuk a heti szerelmi horoszkóp üzenetét!

A szerelmi horoszkóp sok fordulatot tartogat a héten
Heti szerelmi horoszkóp 2026. május 25-31.

KOS:

Keddtől körültekintően kell beszélned. Diszharmonikus fényszögek minden nap arra a mondásra emlékeztetnek, hogy „Sok beszédnek sok az alja.”. Most ráadásul egy teljesen ártatlan megjegyzésed is túl mélyre mehet a másiknál.

BIKA:

Buddhaként teljes megbékéléssel állsz hozzá mindenhez és mindenkihez. A párodra is jó hatással leszel. Bármit csináltok, csináljátok együtt! Pünkösdhétfő után nehéz lesz visszatérni a „hadszíntérre”, a hétköznapokba, ahol meg kell védenetek magatokat és a kapcsolatotokat.

IKREK:

Hétfőtől egy ragyogó bolygóháromszög áll össze az égen, ami neked kedvez. Mindenkivel megtalálod a hangot. Ez jó hír a párkeresésben. Ha akarod, most lesz lehetőséged ismerkedni.

RÁK:

Keddtől a szokottnál rosszabbul érintenek a kritikák. A párod ismer már, de a többiek szemében nyafkának tűnhetsz… Szóval inkább otthon, neki mondd el, ha megbánt valaki. Ő teljes megértéssel reagál.

OROSZLÁN:

Derűs, jó humorú emberek társaságára vágysz. Remélhetőleg közéjük sorolod a szerelmedet is. Ha ő nincs topon, akkor kedveskedj neki valamivel! Csak ezek után várhatod el, hogy ő is keresse a kedvedet.

SZŰZ:

Az égi folyamatok most felfokozott reakciót jeleznek részedről. A párod ismer már, de nem árt szólni neki, hogy most bánjon veled hímestojásként! Ahogy telnek a napok, egyre inkább visszatér a magabiztosságod.

MÉRLEG:

Hétfőtől ajándék érkezik: egy mesés bolygóháromszög segít, hogy a pároddal olyasmiről beszélj, amire eddig nem volt nyitott. Tapintatosan kérdezgetheted, vagy lelkesen mesélhetsz arról, amit szeretnél.

SKORPIÓ:

Kedden hajnalban 2 uralkodó bolygód: a Mars és a Plútó barátságtalan fényszöget fog alkotni, ami egész hétre barátságtalanná tehet téged… Persze, csak ha átadod magad ennek a rosszkedvnek. De a horoszkóp tanácsa szerint inkább embereld meg magad. Nincs valódi okod a borús hangulatra, ez az, amit a párod is próbál neked elmagyarázni.

NYILAS:

Hétfőtől a párod hangja és stílusa ismét elvarázsol, és ismét beleszeretsz. Nem mintha eddig gond lett volna a kapcsolatotokkal… De most a szenvedély is újból felerősödik! Ha szingli vagy, most jöhet egy szerelem!

BAK:

Hétfőn még minden oké, de keddtől nem szabad egyedül megszakadnod. Kérj segítséget a házimunkában! Eszedbe ne jusson mindent megcsinálni a másik helyett. Ez most a harmónia feltétele.

VÍZÖNTŐ:

Hétfőtől egy csodálatos bolygóháromszög visszaadja az optimizmusodat, ami a kapcsolatotokra is jó hatással lesz. Végre látod a fényt az alagút végén, ami szuper hangulatot hoz!

HALAK:

Kedden hajnalban lesz egy Mars-Plútó fényszög, ami pletykát jelez. Ne adj hitelt a szóbeszédnek! Elképzelhető, hogy valaki szándékosan kettőtök közé akar állni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
