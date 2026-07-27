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Megdöbbentek a rajongók azon, hogy néz ki az Agymenők sztárja: bozontos szakállal fotózták

HBO spin-off Agymenők
Nagy Anna
2026.07.27.
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Az első fotók alapján szinte lehetetlen felismerni Kunal Nayyart, aki teljesen új külsővel tér vissza a képernyőre. Az Agymenők sztárja bozontos szakállal bukkan fel a készülő spin-offban, amelyben ismét Rajesh Koothrappali szerepét alakítja. Az átalakulás annyira látványos, hogy még a legnagyobb rajongók is kétszer megnézik a róla készült képeket.

Az Agymenők sztárja, Kunal Nayyar egy új sorozatban szerepel, de ha nem mondják, hogy ő az, a rajongók biztos nem ismerték volna fel. A Rajesh Koothrappalit játszó színész ezúttal bozontos szakállal állt a kamerák elé.

Az Agymenők sztárjai: Johnny Galecki, Kunal Nayyar, Jim Parsons és Simon Helberg. 
Az Agymenők sztárjai: Johnny Galecki, Kunal Nayyar, Jim Parsons és Simon Helberg. 
Forrás: Collection ChristopheL via AFP/ CHUCK LORRE PRODUCTIONS / WARNER

Felismerhetetlen az Agymenők Rajesh Koothrappalija: így néz ki Kunal Nayyar

Az Agymenők sorozat népszerűségét mutatja, hogy nem egy, hanem mér két spin-offja is van. A Big Bang Theoryból Sheldon Cooper karaktere állt az első középpontjában, és habár az Ifjú Sheldon népszerűsége nem vetekedett az eredeti sorozatéval, azért sok néző szívébe sikerült belopnia magát. Most pedig jön a következő sorozat, amelyben a képregénytulajdonos, Stuart Bloom lesz majd a főszereplő. A spin-off a Stuart az univerzum ellen (Stuart Fails to Save the Universe) címet kapta, és az Agymenők több korábbi szereplője is megjelenik benne. Köztük Kunal Nayyar, aki az eredeti sorozatban Rajesh Koothrappalit alakította, és természetesen valószínűleg ezúttal is azt a karaktert formálja meg, csak sokkal bozontosabb kiadásban. 

Az első képek alapján ugyanis – amik kikerültek az új spin-offról – teljesen felismerhetetlen a sztár. Az igazi rajongók kiszúrhatták, hogy a fotón egy másik, az eredeti sorozatban mellékeszereplőt alakító karaktert is láthatunk, méghozzá a humoros gelológust, Bert Kibblertet játszó Brian Posehnt.

24-7-2026 Kunal Nayyar makes a cameo in the new 'Big Bang Theory' spinoff TV series ‘Stuart Fails to Save the Universe’. Pictured: Kunal Nayyar and Brian Posehn,Image: 1118270564, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no
Kunal Nayyar a Stuart az univerzum ellen című spin-offban.
Forrás: Profimedia

Miről fog szólni az Agymenők sztárjainak új sorozata, a Stuart az univerzum ellen?

A Stuart az univerzum ellen történetének középpontjában Stuart Bloom, a képregénybolt tulajdonosa áll, aki váratlanul egy egész multiverzum sorsáért válik felelőssé. Miután véletlenül megrongál egy Sheldon és Leonard által készített találmányt, a valóság darabjaira hullik, és elszabadul a káosz. A rend helyreállításában Stuart nincs egyedül: mellette harcol barátnője, Denise, a geológus Bert, valamint a különc kvantumfizikus, Barry Kripke is. Kalandjuk során számos ismerős karakterrel találkoznak, csakhogy ezúttal mindannyian egy-egy alternatív univerzum eltérő változataként tűnnek fel. Ahogy a sorozat címe is előrevetíti, a küldetésük korántsem alakul zökkenőmentesen.

Az Agymenők szereposztása

  • Sheldon Cooper – Jim Parsons (Magyar hangja: Szabó Máté)
  • Leonard Hofstadter – Johnny Galecki (Magyar hangja: Csőre Gábor)
  • Penny – Kaley Cuoco (Magyar hangja: Mezei Kitty)
  • Howard Wolowitz – Simon Helberg (Magyar hangja: Karácsonyi Zoltán)
  • Rajesh „Raj” Koothrappali – Kunal Nayyar (Magyar hangja: Pálmai Szabolcs)
  • Bernadette Rostenkowski-Wolowitz – Melissa Rauch (Magyar hangja: Dögei Éva)
  • Amy Farrah Fowler – Mayim Bialik (Magyar hangja: Szabó Zselyke) 
  • Stuart Bloom (képregényboltos) – Kevin Sussman (Magyar hangja: Stern Dániel)

Kattints a képre a galériáért és nézd meg, mennyit változtak a sorozat szerpelői:

Forrás: CBS Broadcasting Inc., Getty Images
Forrás: CBS Broadcasting Inc., Getty Images
Forrás: CBS Broadcasting Inc., Getty Images
Forrás: CBS Broadcasting Inc., AFP
Forrás: CBS Broadcasting Inc., Getty Images
Forrás: CBS Broadcasting Inc., Getty Images
Forrás: CBS Broadcasting Inc., Getty Images
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Sheldon Cooper - Jim Parsons
Forrás: CBS Broadcasting Inc., Getty Images

Íme a Stuart az univerzum ellen előzetese

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