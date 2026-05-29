Készülj fel: érkezik a tízmilliószoros nap – Ezt kell tenned, hogy magad mögött hagyd a negatív dolgokat

Május 31-én érdemes nagyon figyelni, mert nem mindegy, hogy milyen energiákat vonzol be! Mutatjuk, mit kell tenni a tízmilliószoros napon.

Kezdd el kicsomagolni a spirituális énedet! A tízmilliószoros napon ugyanis szükséged lesz rá. Készülj fel arra, hogy lebontsd a falakat, és nyitottan állj az új dolgok kapujában.

A tízmilliószoros nap vagy szanszkritul dharmacsakra az egyik legősibb buddhista szimbólumhoz kapcsolódik: a sors kerekéhez.
A tízmilliószoros nap jelentése

A tízmilliószoros nap a buddhizmussal és a spiritualitással áll kapcsolatban. Ezeken a szakrális napokon ugyanis – a buddhista hit szerint – minden gondolat, érzés és cselekedet hatványozott erővel hat. A tízmilliószoros nap kifejezés szanszkritul dharmacsakra néven ismert, mely szó szerint azt jelenti: „a sors kereke”. Ez az ikonográfiában egy nyolcküllős kerékként jelenik meg, mely az egyik legkorábbi buddhista szimbólum. A kerék küllői a buddhista tanításokat jelképezik (talán ismerős lehet a Nemes Nyolcrétű Ösvény tana). A sors kerekének napjai, vagyis a tízmilliószoros napok épp ezért nemcsak a spiritualitáshoz, hanem Buddhához is fűződnek.

Mikor van tízmilliószoros nap 2026-ban?

A buddhista hit szerint évente négy ilyen alkalom van, melyeket a tibeti holdnaptár szerint jelölnek ki. Ebben az évben az első március 3-án volt, ez a nap, a „csodák ünnepe”, Buddha csodatevékenységeinek befejezését jelölte. A második most lesz, május 31-én, mely Buddha születésének és megvilágosodásának napja. A harmadik július 18-án lesz, mely azt a fontos eseményt jelöli, amikor Buddha először tanította a Négy Nemes Igazságot. A negyedik november 1-jén lesz, ez az a nap, amikor Buddha visszatért az emberek közé, miután 3 hónapig tanította anyját a mennyei birodalomban.

Mit kell tenni a tízmilliószoros napon?

Engedd, hogy a tested és a lelked megteljen csupa pozitív energiával! Ilyenkor tízmilliószorosan hat minden gondolat és cselekvés, így érdemes jól átgondolni, hogy mennyire adod át magad az örök negativitás körforgásának. Ha hálával, türelemmel, pozitivitással és szeretettel fordulsz magad és a környezeted felé, akkor könnyen lehet, hogy ezzel esélyt is teremtesz magadnak arra, hogy kilépj olyan élethelyzetekből, melyekről eddig úgy érezted, hogy örökre beleragadtál.

