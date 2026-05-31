Szakíthat a hagyománnyal Vilmos és Katalin: György herceg jövője a tét

Hamarosan eldőlhet, hol folytatja tanulmányait Katalin és Vilmos legidősebb gyereke. A brit sajtó szerint korántsem biztos, hogy György herceg a királyi hagyományokat követve az Eton College diákja lesz.

György herceg életének fontos mérföldkövéhez érkezik: idén nyáron befejezi tanulmányait a Lambrook Iskolában, és szeptembertől középiskolába megy. A sajtó hónapok óta találgatja, hogy a brit trónöröklési sorban második helyen álló herceg melyik intézményben folytatja tanulmányait. Sokak szerint kézenfekvő választás lenne az Eton College, amelynek korábban édesapja, Vilmos herceg is a diákja volt. Az utóbbi időben azonban olyan értesülések is napvilágot láttak, amelyek szerint a család más lehetőségeket is komolyan mérlegel.

Egyáltalán nem biztos, hogy az Etonben tanul tovább György herceg.
György hercegnek egy másik elitiskolát választhatnak a szülei

Szóba került intézmények között szerepel a northamptonshire-i Oundle School is, amely több szempontból eltér az Eton College-tól. Míg az Eton kizárólag fiúkat fogad, az Oundle vegyes iskola, emellett bentlakásos elhelyezést is biztosít tanulói számára. „A tippem az Oundle. Már voltak is ott, megnézték, és még az is lehet, hogy Sarolta és majd Lajos is odamegy majd” − fogalmazott Andrew Morton királyi életrajzíró.

Történelmet írhatna az Oundle

Az Oundle School nagy presztízsű oktatási intézménynek számít, ugyanakkor eddig nem tanult ott a brit királyi család egyetlen tagja sem. Amennyiben György herceg végül ezt az iskolát választaná, ő lehetne az első királyi származású diák az intézmény történetében. Andrew Morton szerint ez tükrözné azt a szemléletet, amelyet Vilmos herceg az elmúlt években több alkalommal is képviselt. „Eton nyilvánvalóan nem zárható ki. De Vilmos nem követi mindenben a királyi család hagyományait.”

A találgatások folynak, a Kensington-palota egyelőre nem erősítette meg, hogy György herceg melyik középiskolában kezdi meg tanulmányait szeptembertől − írja az Express.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
