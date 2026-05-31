Szakíthat a hagyománnyal Vilmos és Katalin: György herceg jövője a tét

György herceg életének fontos mérföldkövéhez érkezik: idén nyáron befejezi tanulmányait a Lambrook Iskolában, és szeptembertől középiskolába megy. A sajtó hónapok óta találgatja, hogy a brit trónöröklési sorban második helyen álló herceg melyik intézményben folytatja tanulmányait. Sokak szerint kézenfekvő választás lenne az Eton College, amelynek korábban édesapja, Vilmos herceg is a diákja volt. Az utóbbi időben azonban olyan értesülések is napvilágot láttak, amelyek szerint a család más lehetőségeket is komolyan mérlegel.

Egyáltalán nem biztos, hogy az Etonben tanul tovább György herceg.

Forrás: Getty Images Europe

György hercegnek egy másik elitiskolát választhatnak a szülei

Szóba került intézmények között szerepel a northamptonshire-i Oundle School is, amely több szempontból eltér az Eton College-tól. Míg az Eton kizárólag fiúkat fogad, az Oundle vegyes iskola, emellett bentlakásos elhelyezést is biztosít tanulói számára. „A tippem az Oundle. Már voltak is ott, megnézték, és még az is lehet, hogy Sarolta és majd Lajos is odamegy majd” − fogalmazott Andrew Morton királyi életrajzíró.