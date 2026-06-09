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3 csillagjegy, aki magabiztosnak tűnik, pedig bizonytalan – A kapcsolataikat is tönkreteszik

Shutterstock - Kues
önbizalomhiány asztrológia csillagjegy önbecsülés
Simon Benedek
2026.06.09.
Úgy tűnhet, hogy ezeknek a zodiákus jegyeknek az egekben van önbizalma, pedig a valóság teljesen más. Az alábbi csillagjegyek bizonytalanok, önbecsulési problémákkal küzdenek, ezzel pedig gyakran másokban és a kapcsolataikban is kárt tesznek.
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Ezeknek a csillagjegyeknek úgy tűnhet, hogy az önbizalmuk hatalmas, és senkit sem becsülnek igazán, de valójában önmagukkal is küzdenek. Íme azok a csillagjegyek, akiknek az önbecsülése nagyon alacsony!

Csillagjegyek: egy nő önbecsülése alacsony.
Vannak csillagjegyek, akik nem mutatják, de belső bizonytalansággal küzdenek, és ezt kivetítik a környezetükre is. Így ismerd fel őket!
Forrás:  123rf
  • Az alacsony önbecsülés nem mindig látható kívülről: egyes csillagjegyek kifejezetten magabiztosnak tűnnek, miközben komoly belső bizonytalanságokkal küzdenek.
  • Az asztrológia szerint vannak jegyek, amelyek hajlamosak másokat kritizálni, mert saját hibáikat sem tudják könnyen elfogadni.
  • Mutatjuk, mely csillagjegyeknél jelenhet meg leggyakrabban ez az ellentmondásos viselkedés a horoszkóp szerint!

Alacsony önbecsülésű csillagjegyek, akik másokat sem becsülnek

Az alacsony önbecsülésű csillagjegyek esetében sokszor éppen az ellenkezőjét tapasztalják az emberek: túlzott önbizalmat vagy akár nagyképűséget árasztanak, de sok esetben ez csak a belső bizonytalanságuk miatt van. Vannak csillagjegyek, amelyeknél az asztrológiai jellemzések szerint az önértékelési problémák nemcsak mások felé, hanem saját maguk irányába is megmutatkozhatnak. Ezek a csillagjegy típusok gyakran túlzottan kritikusak, bizalmatlanok, és nehezen alakítanak ki egészséges kapcsolatot a környezetükkel, miközben önmagukkal sincsenek kibékülve. Mutatjuk, mit mond róluk a horoszkóp!

Skorpió

A Skorpiók intenzív érzelmi világa sokszor szélsőségekbe csaphat át. Ha sérülnek vagy csalódnak, hajlamosak bizalmatlanná válni, ami mások megítélésére és saját önképükre is rányomhatja a bélyegét. Talán úgy tűnhet, hogy nagyképűek, de sokszor csak a belső bizonytalanságaikat vetítik rá a környezetükre. 

Szűz

A Szűz nagyon kritikus önmagával szemben, ezzel hatalmas terhet tesz a saját vállára. Mivel magával szemben is szigorú, ezért sokszor kivetíti ezt a környezetére is: a legkisebb hibákat is hatalmas kudarcként állítja be, így aláásva az önbizalmat.

Bak

A Bakok rendkívül szigorúak önmagukkal szemben. Bár kívülről magabiztosnak tűnnek, belül gyakran állandó elégedetlenséggel küzdenek, ami az önértékelésüket is rombolhatja, és ez könnyen a kapcsolataira is árnyékot vet. Ha egy örök elégedetlen Bakkal sodor össze a sors, akkor bizony birkatürelemre lesz szükséged, mert tuti, hogy minden hibádat felemlegeti majd. Fontos azonban tudnod, hogy ő sem biztos magában, fél hibázni, ezért vetíti ki az önbizalomhiányát. 

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