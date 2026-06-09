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asztrológia

Ez a 3 legönzőbb csillagjegy – Csak magukra gondolnak még egy kapcsolatban is

asztrológia csillagjegy horoszkóp önzőség
Simon Benedek
2026.06.09.
Az asztrológia szerint minden zodiákus jegy képes az önzésre, de vannak, amelyek hajlamosabbak erre a nem túl pozitív tulajdonságra. Íme a legönzőbb csillagjegyek!
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Vannak emberek, akik természetüknél fogva hajlamosabbak arra, hogy saját igényeiket és céljaikat helyezzék előtérbe másokéval szemben – úgy is mondhatjuk, hogy önzőbbek, mint az átlag. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek különösen erősen hordozzák ezt a tulajdonságot. 

Önző csillagjegyek: egy önző nő.
Mutatjuk az önző csillagjegyeket!
Forrás:  Northfoto 
  • Az asztrológia szerint vannak csillagjegyek, amelyek hajlamosabbak arra, hogy saját igényeiket helyezzék előtérbe másokkal szemben.
  • Ezek a csillagjegyek többször önzők, és inkább csak magukra koncentrálnak.
  • Eláruljuk, melyik 3 csillagjegy jellemzője leginkább az önzőség!

Önző csillagjegyek a horoszkóp szerint

Az önző csillagjeggyel rendelkező emberekbe genetikailag kódolva van, hogy kevésbé hajlamosak mások igényeit figyelembe venni. Sokan úgy tartják, hogy ezek a jegyek határozottak, céltudatosak, de néha nehezen veszik észre, hogy mások is vannak a világon rajtuk kívül. Emiatt gyakran kapják meg az önző jelzőt még akkor is, ha valójában nem szándékosan hagyják néha figyelmen kívül az embertársaikat. Íme a legönzőbb csillagjegyek!

Kos

A Kos versengő természeténél fogva elsősorban saját magára összpontosít. Ennek a csillagjegynek a szülöttei szint bármit hajlandók beáldozni a sikerért, ezért bizony néha önzőnek tűnnek. Van, hogy be is ismerik, hogy önzőek, de van, hogy csupán elszántnak tartják magukat. A Kosok nem feltétlenül rosszindulatból önzőek, inkább annyira fókuszáltak, hogy nehezen veszik észre mások igényeit, érzéseit, miközben magukat helyezik előtérbe.

Oroszlán

Az Oroszlán jegyű emberek mindig a figyelem középpontjában szeretnének lenni, és bárki elől képesek ellopni a show-t. Az Oroszlánok úgy érzik, mindig minden róluk szól. Életük filmjében abszolút ők a főszereplők, miközben a többi ember csupán mellékszereplő. Hajlamosak lehetnek arra, hogy saját szükségleteit előtérbe helyezzék a párkapcsolataikban is, ezért nehéz velük tartósan együtt lenni. Ugyanakkor az Oroszlán nagylelkű is tud lenni, ha megkapja a kellő figyelmet.

Szűz

A Szűz jegy szülöttei általában nagyon maximalisták, akik nagy hangsúlyt fektetnek a tökéletességre. Gyakran magabiztosan hisznek abban, hogy ők látják tisztábban a helyzeteket, ezért mások hibáira könnyen rámutatnak, miközben saját magukkal szemben kevésbé kritikusak. Emiatt időnként szigorúnak vagy túlzottan bírálónak tűnhetnek, és nem mindig hajlandóak kompromisszumra. Ugyanakkor a Szűz rendkívül gondoskodó is tud lenni: ha szeretteikről van szó, gyakran az ő igényeiket helyezik előtérbe, és önzetlenül segítenek, amikor szükség van rájuk.

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