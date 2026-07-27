Emlékszel még rá? Így néz ki ma A kéz, amely a bölcsőt ringatja bosszúszomjas dadája – Fotó

A kéz, amely a bölcsőt ringatja egy 1992-es pszichothriller, amely nagyon népszerű lett. Olyannyira, hogy 2025-ben egy újabb vátlozat is készült belőle, de senki nem feledi az eredeti klasszikust, amely Amanda Silver azonos című regényéből készült. Nézzük, hogyan néz ki ma a főszereplő, Rebecca De Mornay, aki a bosszúszomjas dadát alakította.
Így néz ki ma A kéz, amely a bölcsőt ringatja dadája, Rebecca De Mornay
A kéz, amely a bölcsőt ringatja egy 1992-ben megjelent pszichothriller, amely hidegrázósan mutatja be, mire képes egy bosszúszomjas nő.
A történet Claire Bartellel kezdődik, aki éppen második gyerekét várja. Új orvosa, Dr. Victor Mott szexuálisan zaklatja őt egy rutin nőgyógyászati vizsgálat során, ami miatt a nő feljelentést tesz. A bejelentés lavinát indít el: több korábbi páciens is előáll ugyanilyen vádakkal. Dr. Mott ellen eljárás készül, de mielőtt letartóztathatnák, önkezével véget vet az életének.
Dr. Mott felesége, Mrs. Mott – akit Rebecca De Mornay alakít – a tragikus események idején szintén terhes, a stressz és az anyagi csőd hatására előbb indul meg a szülése. A végén elveszíti a babát, ezért bosszút forral az ellen a nő ellen, aki szerinte felelős a családja és az élete összeomlásáért. Megszállottá válik, Claire Bartelt okolja mindenért. A célja az, hogy a nőt az őrület határába sodorja.
Ezért aztán amikor Clair életet ad gyerekének, jelentkezik hozzájuk dadának Peyton Flanders néven. Nagyon gyorsan a család bizalmába férkőzik, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy valójában kit engedtek be az otthonukba. A család összes tagját igyekszik Clair ellen fordítani, a feszültség pedig folyamatosan épül, míg szinte már elviselhetetlenné nem válik.
A film jó fogadtatást kapott, a kritikusok pedig kiemelték Rebecca De Mornay játékát, karizmatikus és félelmetes gonoszt formált meg, aki egyszerre higgadt és kiszámíthatatlan.
Így néz ki ma:
A kéz, amely a bölcsőt ringatja szereposztás
- Rebecca De Mornay – Mrs. Mott / Peyton Flanders
A film gonosztevője. Miután elveszíti magzatát és vagyonát, bosszúból tökéletes dadának kiadva magát beépül a Bartel családba.
- Annabella Sciorra – Claire Bartel
A gyanútlan édesanya. Ő az, aki korábban feljelentette a zaklató nőgyógyászt (Peyton férjét), így akaratlanul is ő indította el a tragédiák láncolatát.
- Matt McCoy – Michael Bartel
Claire szerető, de naiv férje, akit Peyton megpróbál elcsábítani és Claire ellen fordítani.
- Ernie Hudson – Solomon
A család szellemi fogyatékos, de tiszta szívű ezermestere. Ő az első, aki észreveszi Peyton sötét titkait és valódi énjét.
- Julianne Moore – Marlene Craven
Claire határozott, éles eszű barátnője és Michael korábbi barátnője. Ő kezd el nyomozni a dada múltja után, ami veszélyes helyzetbe sodorja.
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