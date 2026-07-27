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Pszichothriller

Emlékszel még rá? Így néz ki ma A kéz, amely a bölcsőt ringatja bosszúszomjas dadája – Fotó

Pszichothriller dada gonosz
Nagy Anna
2026.07.27.
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1992-ben egy pszichothriller tartotta rettegésben a nézőket, amelynek feszült története és emlékezetes gonosztevője máig kultikusnak számít. Rebecca De Mornay hideglelős alakítása annyira meghatározó volt A kéz, amely a bölcsőt ringatja című filmben, hogy több mint harminc évvel később is sokan ezzel a szereppel azonosítják a színésznőt.

A kéz, amely a bölcsőt ringatja egy 1992-es pszichothriller, amely nagyon népszerű lett. Olyannyira, hogy 2025-ben egy újabb vátlozat is készült belőle, de senki nem feledi az eredeti klasszikust, amely Amanda Silver azonos című regényéből készült. Nézzük, hogyan néz ki ma a főszereplő, Rebecca De Mornay, aki a bosszúszomjas dadát alakította.

The Hand that Rocks the Cradle Year : 1992 USA Director : Curtis Hanson Ernie Hudson, Rebecca De Mornay Photo: Matthew McVay. It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be credited to the Film Company and/or the photographer assigned by or authorized by/allowed on the set by the Film Company. Restricted to Editorial Use. Photo12 does not grant publicity rights of the persons represented. (Photo by Hollywood Pictures / Photo12 via AFP)
A kéz, amely a bölcsőt ringatja főszereplője, Rebecca De Mornay és a család ezermesterét játszó Ernie Hudson.
Forrás: Hollywood Pictures / Photo12 via AFP / Matthew McVay

Így néz ki ma A kéz, amely a bölcsőt ringatja dadája, Rebecca De Mornay

A kéz, amely a bölcsőt ringatja egy 1992-ben megjelent pszichothriller, amely hidegrázósan mutatja be, mire képes egy bosszúszomjas nő. 

A történet Claire Bartellel kezdődik, aki éppen második gyerekét várja. Új orvosa, Dr. Victor Mott szexuálisan zaklatja őt egy rutin nőgyógyászati vizsgálat során, ami miatt a nő feljelentést tesz. A bejelentés lavinát indít el: több korábbi páciens is előáll ugyanilyen vádakkal. Dr. Mott ellen eljárás készül, de mielőtt letartóztathatnák, önkezével véget vet az életének. 

Dr. Mott felesége, Mrs. Mott – akit Rebecca De Mornay alakít – a tragikus események idején szintén terhes, a stressz és az anyagi csőd hatására előbb indul meg a szülése. A végén elveszíti a babát, ezért bosszút forral az ellen a nő ellen, aki szerinte felelős a családja és az élete összeomlásáért. Megszállottá válik, Claire Bartelt okolja mindenért. A célja az, hogy a nőt az őrület határába sodorja.

'The Hand That Rocks the Cradle' by Curtis Hanson; starring Rebecca De Mornay, Madeline Zima. Made in USA, 1992.
Rebecca De Mornay a bosszúszomjas dada karaktereként A kéz, amely a bölcsőt ringatja című filmben.
Forrás: KPA /Northfoto

Ezért aztán amikor Clair életet ad gyerekének, jelentkezik hozzájuk dadának Peyton Flanders néven. Nagyon gyorsan a család bizalmába férkőzik, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy valójában kit engedtek be az otthonukba. A család összes tagját igyekszik Clair ellen fordítani, a feszültség pedig folyamatosan épül, míg szinte már elviselhetetlenné nem válik. 

Photo ID - 11091, Year - 1992, Film Title - HAND THAT ROCKS THE CRADLE, Director - CURTIS HANSON, Studio - HOLLYWOOD, Keywords - 1992, REBECCA DeMORNAY, CURTIS HANSON, ANNABELLA SCIORRA
Rebecca De Mornay és Annabella Sciorra - A gyanútlan feleség és a bosszúszomjas dada A kéz, amely a bölcsőt ringatja című flmben.
Forrás: Snap/Northfoto

A film jó fogadtatást kapott, a kritikusok pedig kiemelték Rebecca De Mornay játékát, karizmatikus és félelmetes gonoszt formált meg, aki egyszerre higgadt és kiszámíthatatlan.

Így néz ki ma:

Így néz ki ma Rebecca De Mornay, A kéz, amely a bölcsőt ringatja sztárja
Így néz ki ma Rebecca De Mornay, A kéz, amely a bölcsőt ringatja sztárja
Forrás: Roy Rochlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A kéz, amely a bölcsőt ringatja szereposztás

  • Rebecca De Mornay – Mrs. Mott / Peyton Flanders

A film gonosztevője. Miután elveszíti magzatát és vagyonát, bosszúból tökéletes dadának kiadva magát beépül a Bartel családba.

  • Annabella Sciorra – Claire Bartel

A gyanútlan édesanya. Ő az, aki korábban feljelentette a zaklató nőgyógyászt (Peyton férjét), így akaratlanul is ő indította el a tragédiák láncolatát.

  • Matt McCoy – Michael Bartel

Claire szerető, de naiv férje, akit Peyton megpróbál elcsábítani és Claire ellen fordítani.

  • Ernie Hudson – Solomon

A család szellemi fogyatékos, de tiszta szívű ezermestere. Ő az első, aki észreveszi Peyton sötét titkait és valódi énjét.

Claire határozott, éles eszű barátnője és Michael korábbi barátnője. Ő kezd el nyomozni a dada múltja után, ami veszélyes helyzetbe sodorja.

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