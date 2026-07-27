Ezért köszönnek valójában mindenkinek a légiutas-kísérők felszálláskor – Meglepő az oka

Sokan azt gondolják, hogy a repülőgép ajtajában álló légiutas-kísérők egyszerűen csak udvariasságból mosolyognak és kívánnak kellemes utazást. Valójában azonban ez a rövid találkozás a személyzet egyik legfontosabb feladata, hiszen ekkor kezdődik az utasok biztonsági felmérése.

A légiutas-kísérők nem csak udvariasságból köszönnek felszálláskor az utasoknak.

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A légiutas-kísérők már a beszállás pillanatában felmérik az utasokat.

Nemcsak az ittas vagy rosszul lévő embereket szűrik ki, más veszélyforrásokra is figyelnek.

Az is kiderült, miért éppen a legtapasztaltabb személyzet áll gyakran a repülő ajtajában.

Ezért köszönnek a légiutas-kísérők a repülő ajtajában

Jay Robert vezető légiutas-kísérő szerint a beszállás közbeni üdvözlés egyáltalán nem rutinmozdulat.

– „Néhány másodperc alatt rengeteg mindent felmérünk, és ez a munkánk része” – mondta. A cél azonban nem az ítélkezés, hanem a biztonság. A személyzet már a repülő ajtajában kiszűrheti azokat, akik veszélyt jelenthetnek a járatra vagy a többi utasra.

A légiutas-kísérők elsősorban azt vizsgálják, hogy valaki alkalmas állapotban van-e az utazásra. Figyelik például, hogy az utas bizonytalanul jár-e, összefüggően beszél-e, zavartnak tűnik-e, érezhető-e rajta alkoholszag, láthatóan betegnek látszik-e. A túlzott izzadás, a sápadt vagy nyirkos bőr, illetve egyes fertőző bőrbetegségek jelei is figyelmeztetőek lehetnek. A szakemberek szerint sokan próbálják eltitkolni, hogy rosszul érzik magukat, ezért a személyzetnek a legapróbb testbeszédbeli és fizikai jelekből kell következtetnie.

A beszálláskor leggyakrabban az alkoholfogyasztás nyomait keresik. Ha valaki már a földön erősen ittasnak tűnik, sokkal egyszerűbb még a beszállás előtt megakadályozni az utazását, mint később eltávolítani a fedélzetről. A személyzet folyamatos kapcsolatban áll egymással: ha valaki gyanúsnak tűnik, a kollégák is figyelni kezdik az illetőt.

Arra is figyelnek, ha valakinek rendkívül erős testszaga van. Mivel a repülőgép utastere zárt tér, egy ilyen probléma komolyan ronthatja a többi utas komfortérzetét, ezért bizonyos esetekben a légitársaság megtagadhatja a beszállást. A személyzet nemcsak az embereket, hanem a csomagokat is nézi. Már a beszállás során ellenőrzik, hogy a kézipoggyász mérete és darabszáma megfelel-e az előírásoknak, illetve azt is igyekeznek kiszúrni, ha valaki tiltott vagy veszélyes tárgyat próbál felvinni a fedélzetre.