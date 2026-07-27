Így néz ki ma, 50 évesen a Sabrina, a tiniboszorkány egykori sztárja – Ennyit változott Melissa Joan Hart

Ha valaki a kilencvenes évek ikonikus sorozatait emlegeti, szinte biztos, hogy előbb-utóbb szóba kerül a Sabrina, a tiniboszorkány is. A bájos, kissé ügyetlen, de szerethető boszorkányt alakító Melissa Joan Hart pillanatok alatt világsztárrá vált, és hosszú éveken át a tinik egyik legnagyobb kedvence volt.

Melissa Joan Hart idén lett 50 éves.

Forrás: Northfoto

A gyereksztárból sikeres színésznő, rendező és háromgyermekes édesanya lett.

Az elmúlt években tudatosan a természetességet választotta a tökéletes hollywoodi külső helyett.

Mutatjuk, hogyan alakult Melissa Joan Hart karrierje és mennyit változott az évtizedek alatt.

Így néz ki 50 évesen Melissa Joan Hart, a Sabrina, a tiniboszorkány sztárja

Melissa már jóval Sabrina előtt is ismert arcnak számított Amerikában. Gyerekszínészként kezdte pályafutását, reklámokban szerepelt, majd a Clarissa, mindent megmagyaráz című sorozat hozta meg számára az első komoly sikert. Az igazi áttörést azonban kétségtelenül a Sabrina szerepe jelentette, amely 1996 és 2003 között futott, és világszerte hatalmas rajongótábort szerzett neki.

A sorozat lezárása után sem tűnt el a képernyőről. Romantikus vígjátékokban, televíziós filmekben és családi produkciókban is szerepelt, később pedig producerként és rendezőként is kipróbálta magát. A színészet mellett saját vállalkozásokba is belevágott, miközben a családi élet került számára az első helyre. Melissa Joan Hart 2003-ban ment férjhez Mark Wilkerson zenészhez, akivel azóta is boldog kapcsolatban élnek. Három fiuk született, a színésznő pedig többször is elmondta, hogy az anyaság teljesen átformálta az életét és a prioritásait.

Melissa Joan Hart idén ünnepelte 50. születésnapját, és bebizonyította, hogy nemcsak gyereksztárként, hanem érett nőként is képes inspirálni a közönséget. Karrierje, családi élete és természetes hozzáállása miatt ma is 2,1 millióan követik, a Sabrina, a tiniboszorkány pedig továbbra is az egyik legjobb nosztalgiasorozata maradt.

Ezek is érdekelhetnek még: