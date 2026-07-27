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Így néz ki ma, 50 évesen a Sabrina, a tiniboszorkány egykori sztárja – Ennyit változott Melissa Joan Hart

Northfoto - Warner Bros. TV.
akkor és most Sabrina, a tiniboszorkány sorozat
Váradi Melinda
2026.07.27.
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A kilencvenes évek egyik legnépszerűbb tinisorozatának főszereplőjeként milliók rajongtak érte, mosolya és szőke haja pedig egy egész generáció számára vált emlékezetessé. Melissa Joan Hart ma már 50 éves, és bár sokat változott az évek során, természetes kisugárzása mit sem kopott.

Ha valaki a kilencvenes évek ikonikus sorozatait emlegeti, szinte biztos, hogy előbb-utóbb szóba kerül a Sabrina, a tiniboszorkány is. A bájos, kissé ügyetlen, de szerethető boszorkányt alakító Melissa Joan Hart pillanatok alatt világsztárrá vált, és hosszú éveken át a tinik egyik legnagyobb kedvence volt.

Melissa Joan Hart idén lett 50 éves.
Melissa Joan Hart idén lett 50 éves.
Forrás: Northfoto
  • A gyereksztárból sikeres színésznő, rendező és háromgyermekes édesanya lett. 
  • Az elmúlt években tudatosan a természetességet választotta a tökéletes hollywoodi külső helyett. 
  • Mutatjuk, hogyan alakult Melissa Joan Hart karrierje és mennyit változott az évtizedek alatt.

Így néz ki 50 évesen Melissa Joan Hart, a Sabrina, a tiniboszorkány sztárja

Melissa már jóval Sabrina előtt is ismert arcnak számított Amerikában. Gyerekszínészként kezdte pályafutását, reklámokban szerepelt, majd a Clarissa, mindent megmagyaráz című sorozat hozta meg számára az első komoly sikert. Az igazi áttörést azonban kétségtelenül a Sabrina szerepe jelentette, amely 1996 és 2003 között futott, és világszerte hatalmas rajongótábort szerzett neki.

A sorozat lezárása után sem tűnt el a képernyőről. Romantikus vígjátékokban, televíziós filmekben és családi produkciókban is szerepelt, később pedig producerként és rendezőként is kipróbálta magát. A színészet mellett saját vállalkozásokba is belevágott, miközben a családi élet került számára az első helyre. Melissa Joan Hart 2003-ban ment férjhez Mark Wilkerson zenészhez, akivel azóta is boldog kapcsolatban élnek. Három fiuk született, a színésznő pedig többször is elmondta, hogy az anyaság teljesen átformálta az életét és a prioritásait.

Melissa Joan Hart idén ünnepelte 50. születésnapját, és bebizonyította, hogy nemcsak gyereksztárként, hanem érett nőként is képes inspirálni a közönséget. Karrierje, családi élete és természetes hozzáállása miatt ma is 2,1 millióan követik, a Sabrina, a tiniboszorkány pedig továbbra is az egyik legjobb nosztalgiasorozata maradt. 

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