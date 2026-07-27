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A kínai horoszkóp szerint erre az 5 jegyre pénzeső vár: a hét végéig váratlanul kopogtat a szerencse

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Angyal Léna
2026.07.27.
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A hét vége több csillagjegy számára is kellemes meglepetéseket tartogathat, különösen akkor, ha pénzügyekről, munkáról vagy váratlan bevételekről van szó. A kínai horoszkóp szerint öt jegy most különösen kedvező energiákra számíthat, amelyek akár a pénztárcájukat is vastagíthatják.

A kínai horoszkóp nemcsak a személyiségünkről árul el sokat, hanem arról is, milyen időszakok kedveznek a karriernek, a pénzügyeknek vagy az új lehetőségeknek. A hét utolsó napjai most több jegy számára is kedvező fordulatot ígérnek: lehet szó váratlan bevételről, sikeres üzleti döntésről, fizetésemelésről vagy akár egy régóta várt pénz érkezéséről. 

A kínai horoszkópot olvasó nő örül a pénzének.
A kínai horoszkóp szerint 5 csillagjegy jut váratlanul pénzhez a héten.
Forrás: Shutterstock

Kínai horoszkóp: erre az 5 jegyre mosolyoghat rá a szerencse

Sárkány

A Sárkány számára most végre megtérülhet egy korábbi befektetett energia. Egy projekt lezárása, egy sikeres tárgyalás vagy egy pluszfeladat olyan anyagi elismerést hozhat, amelyre talán már nem is számítottál. Ha új lehetőség kínálkozik, érdemes nyitott szemmel járni, mert hosszabb távon is gyümölcsöző lehet.

Kígyó

A Kígyó jegy szülöttei kiválóan érzik meg, mikor kell lépniük, és ez most különösen igaz lehet. Egy jó döntés, kedvező vásárlás vagy egy pluszmunka váratlanul több pénzt hozhat a konyhára. A hét végén különösen érdemes odafigyelni a felbukkanó ajánlatokra.

A Ló előtt új lehetőségek nyílhatnak meg a munka világában. Előfordulhat, hogy egy régóta halogatott egyeztetés végre pozitív eredménnyel zárul, vagy egy mellékes bevételi forrás kezd el komolyabb összeget termelni. A gyors reagálás most sokat számíthat.

Majom

A Majom kreativitása és találékonysága most pénzügyi előnyt jelenthet. Egy olyan ötlet vagy kapcsolat, amely korábban jelentéktelennek tűnt, váratlan hasznot hozhat. Érdemes figyelni az apró jelekre, mert a legjobb lehetőség nem mindig a leghangosabban kopogtat.

Disznó

A Disznó jegy szülöttei számára megkönnyebbülést hozhatnak a következő napok. Egy elmaradt utalás, visszatérítés, bónusz vagy ajándék érkezhet, ami stabilabbá teheti a pénzügyi helyzetet. Ez egy jó időszak arra is, hogy tudatosan félretegyél a jövőre.

A kínai horoszkóp születési dátum szerint

A kínai horoszkóp 12 állatövi jegyből áll, amelyek évenként váltják egymást. Mivel a kínai újév minden évben más napra esik (január vége és február közepe között), a januárban vagy február elején születettek esetében érdemes ellenőrizni a pontos kínai újév dátumát.

  • Patkány: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
  • Bivaly: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
  • Tigris: 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
  • Nyúl: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
  • Sárkány: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
  • Kígyó: 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
  • Ló: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
  • Kecske: 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
  • Majom: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
  • Kakas: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
  • Kutya: 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
  • Disznó: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

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