A trópusi nyaralás illatát idézik ezek a tusfürdők: a szezon legjobbjait mutatjuk

A parfümök mellett a nyári tusfürdők is egyre izgalmasabb illatokban hódítanak. A klasszikus virágos vagy púderes változatok helyett ilyenkor sokan a lédús gyümölcsökre, a trópusi az ennivalóan édes aromákkal teli termékekre vágynak.

Mutatjuk a legjobb nyári tusfürdőket!

Forrás: 123rf

A mangótól a maracuján és a narancson át a görögdinnyéig a legcsábítóbb nyári illatokat gyűjtöttük össze.

Nemcsak finom illatúak, hanem a bőrödet is kényeztetik.

Mutatjuk azokat a tusfürdőket, amelyekkel minden zuhanyzás egy mini vakációvá válhat.

Nyári tusfürdők körképe: a trópusi vakáció hangulatát idézik

Egy mangós, ananászos, narancsos vagy kókuszos tusfürdő már reggel is nyaralós hangulatot varázsolhat a fürdőszobába, este pedig segít meghosszabbítani a tengerparton töltött napok érzését. Ha szeretnéd, hogy a zuhanyzás ne csupán a napi rutin része legyen, hanem egy kis nyári feltöltődés is, érdemes a szezon legizgalmasabb illatait választani. Nézzük is őket!

1. Dove Krémtusfürdő Juicy Hydrate - 1 889 Ft 2. Treaclemoon Tusfürdő Sunkissed Tropical Crush - 1 489 Ft 3. NIVEA Tropical Sunrise - 1150Ft 4. Lush Good Karma... Everybody Needs Some - 8690 Ft/275g Ft 5. Baba Tusfürdő Trópusi Limonádé - 859 Ft

Forrás: Shutterstock, dm.hu, notino.hu, lush.com/hu

A drogériák és parfümériák polcain ma már számtalan olyan tusfürdő vár, amely nemcsak gyengéden tisztítja a bőrt, hanem hosszú időre kellemes, gyümölcsös illatfelhőt is hagy maga után. A lédús mangó, a hűsítő görögdinnye, a krémes kókusz vagy az egzotikus maracuja pillanatok alatt felidézi a tengerparti nyaralásokat, a pálmafák árnyékát és a napfényes délutánokat.

Ezek is érdekelhetnek még: