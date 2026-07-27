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Ryan Gosling belép a Marvel-univerzumba: lángoló koponyával tér vissza a vászonra

Világsztár Marvel stúdió Ryan Gosling
Horváth Angéla
2026.07.27.
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Ryan Gosling hivatalosan is csatlakozik a Marvel univerzumához. Az Oscar-jelölt színész olyan szerepet kapott, amire már régóta vágyott.

Ryan Gosling átveszi a Szellemlovas szerepét Nicolas Cage-től. A nagy hírt július 25-én, a San Diegó-i Comic-Con Marvel-paneljén jelentették be, a közönség pedig hangos ünnepléssel fogadta. Ryan Goslingnak ez lesz az első szerepe, amiben szuperhőst alakít, noha a rajongók évek óta remélik, hogy felbukkan az egyik képregényes produkcióban. „Régóta szerettem volna eljátszani ezt a karaktert” – mondta a színész.

Ryan Gosling régóta várt már a Szellemlovas szerepére
Ryan Gosling régóta várt már a Szellemlovas szerepére
Forrás: Profimedia

Korábban azt pletykálták, hogy Nova és Doctor Doom szerepére is esélyes, de kiderült, hogy a színészt mindig csak a Szellemlovas érdekelte. A lángoló koponyájáról és természetfeletti képességeiről ismert antihős 1972-ben jelent meg először a Marvel képregényeiben, és sötétebb, horrorisztikus történeteivel vált a rajongók kedvencévé.

Nicolas Cage után Ryan Gosling az új Szellemlovas

A karaktert korábban Nicolas Cage alakította a 2007-es A szellemlovas című filmben. A sztori szerint Johnny Blaze motoros kaszkadőr alkut kötött az ördöggel, majd tüzes igazságosztóvá változott. Érdekesség, hogy a filmben Ryan Gosling párja, Eva Mendes játszotta Roxanne Simpsont, Blaze szerelmét. Cage 2011-ben visszatért A szellemlovas: A bosszú ereje című folytatásban, Mendes azonban már nem szerepelt benne.

A rendező Shawn Levy lesz

Az új filmet Ryan Gosling főszereplésével Shawn Levy rendezi, aki a 2024-es Deadpool & Rozsomák után ismét Marvel-produkción dolgozhat. Levy és Gosling nemrég a készülő Star Wars: Starfighter forgatásán is együtt dolgoztak. A Marvel egyelőre nem közölte az új film hivatalos premierdátumát, ám az a valószínű, hogy Ryan Gosling 2028-ban változhat át először lángoló koponyájú antihőssé a mozivásznon - írja a People.

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